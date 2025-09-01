Lohnsteuerhilfevereine immer beliebter - VLH an der Spitze (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Vielen Menschen graut es vor der Steuererklärung -

kein Wunder also, dass die Nachfrage nach Lohnsteuerhilfevereinen kontinuierlich

steigt. Schließlich wird einem da fast die ganze Arbeit abgenommen. Der größte

Lohnsteuerhilfeverein in Deutschland ist die Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V.

(VLH) - mit mehr als einer Million Mitgliedern und bundesweit rund 3.000

Beratungsstellen. Und die Tendenz ist seit vielen Jahren steigend.



Im Jahr 1964 gab der Gesetzgeber grünes Licht für die Gründung vonLohnsteuerhilfevereinen. Damit sollte es Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmernermöglicht werden, eine steuerliche Beratung zu vergleichsweise geringen Kostenzu erhalten. Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. gingdann 1972 an den Start. Damit war der Grundstein für eine anhaltendeErfolgsgeschichte gelegt: Aus 50.000 Mitgliedern im Jahr 1990 wurden rund500.000 im Jahr 2005. Weitere 100.000 kamen 2006 durch die Fusion mit derLohnsteuerhilfe Ludwigshafen dazu. Das Netz an VLH-Beratungsstellen wurdeflächendeckend und kontinuierlich ausgebaut: Heute stehen bundesweit rund 3.000Beratungsstellen zur Verfügung, in denen mehr als 1,2 Millionen VLH-Mitgliederbetreut werden - sowohl persönlich vor Ort oder auf Wunsch auf vollständigdigital.Die persönliche Beratung ist ein ganz wichtiger Faktor - dennoch bietet die VLHihren Mitglieder auch ein umfassendes digitales Angebot. Mit der App "MeineVLH"existiert ein Tool, mit dem zum Beispiel Belege hochgeladen und Videogesprächegeführt werden können. So es bei den Beraterinnen und Beratern der VLH sowohlfür analoge als auch für digitalaffine Menschen das individuell passendeAngebot.Wen Lohnsteuerhilfevereine beraten dürfenIm Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine (BVL) als Dachverband sind mehr als 300Lohnsteuerhilfevereine organisiert. Diese beraten in bundesweit rund 8.000Beratungsstellen mehr als 4 Millionen Mitglieder. Lohnsteuerhilfevereine dürfenim Rahmen einer Mitgliedschaft Arbeitnehmer, Beamte, Auszubildende, Studierende,Rentner, Pensionäre und Unterhaltsempfänger nach Paragraf 4 Nr. 11Steuerberatungsgesetz (StBerG) beraten. Auch bei Einkünften aus Vermietung undVerpachtung, Kapitalerträgen und sonstigen Überschusseinkünften sindLohnsteuerhilfevereine ein geeigneter Dienstleister - sofern die Einnahmen ausdiesen drei Einkunftsarten insgesamt nicht mehr als 18.000 Euro bei Ledigenbeziehungsweise 36.000 Euro bei Ehepaaren betragen.Lohnsteuerhilfevereine dürfen ausschließlich im Rahmen einer Mitgliedschaftberatend tätig werden. Der Beitrag bemisst sich am Einkommen des Mitglieds - wer