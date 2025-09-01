    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Lohnsteuerhilfevereine immer beliebter - VLH an der Spitze (FOTO)

    Neustadt a. d. W. (ots) - Vielen Menschen graut es vor der Steuererklärung -
    kein Wunder also, dass die Nachfrage nach Lohnsteuerhilfevereinen kontinuierlich
    steigt. Schließlich wird einem da fast die ganze Arbeit abgenommen. Der größte
    Lohnsteuerhilfeverein in Deutschland ist die Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V.
    (VLH) - mit mehr als einer Million Mitgliedern und bundesweit rund 3.000
    Beratungsstellen. Und die Tendenz ist seit vielen Jahren steigend.

    VLH: Mehr als eine Million Mitglieder und rund 3.000 Beratungsstellen

    Im Jahr 1964 gab der Gesetzgeber grünes Licht für die Gründung von
    Lohnsteuerhilfevereinen. Damit sollte es Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
    ermöglicht werden, eine steuerliche Beratung zu vergleichsweise geringen Kosten
    zu erhalten. Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. ging
    dann 1972 an den Start. Damit war der Grundstein für eine anhaltende
    Erfolgsgeschichte gelegt: Aus 50.000 Mitgliedern im Jahr 1990 wurden rund
    500.000 im Jahr 2005. Weitere 100.000 kamen 2006 durch die Fusion mit der
    Lohnsteuerhilfe Ludwigshafen dazu. Das Netz an VLH-Beratungsstellen wurde
    flächendeckend und kontinuierlich ausgebaut: Heute stehen bundesweit rund 3.000
    Beratungsstellen zur Verfügung, in denen mehr als 1,2 Millionen VLH-Mitglieder
    betreut werden - sowohl persönlich vor Ort oder auf Wunsch auf vollständig
    digital.

    Die persönliche Beratung ist ein ganz wichtiger Faktor - dennoch bietet die VLH
    ihren Mitglieder auch ein umfassendes digitales Angebot. Mit der App "MeineVLH"
    existiert ein Tool, mit dem zum Beispiel Belege hochgeladen und Videogespräche
    geführt werden können. So es bei den Beraterinnen und Beratern der VLH sowohl
    für analoge als auch für digitalaffine Menschen das individuell passende
    Angebot.

    Wen Lohnsteuerhilfevereine beraten dürfen

    Im Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine (BVL) als Dachverband sind mehr als 300
    Lohnsteuerhilfevereine organisiert. Diese beraten in bundesweit rund 8.000
    Beratungsstellen mehr als 4 Millionen Mitglieder. Lohnsteuerhilfevereine dürfen
    im Rahmen einer Mitgliedschaft Arbeitnehmer, Beamte, Auszubildende, Studierende,
    Rentner, Pensionäre und Unterhaltsempfänger nach Paragraf 4 Nr. 11
    Steuerberatungsgesetz (StBerG) beraten. Auch bei Einkünften aus Vermietung und
    Verpachtung, Kapitalerträgen und sonstigen Überschusseinkünften sind
    Lohnsteuerhilfevereine ein geeigneter Dienstleister - sofern die Einnahmen aus
    diesen drei Einkunftsarten insgesamt nicht mehr als 18.000 Euro bei Ledigen
    beziehungsweise 36.000 Euro bei Ehepaaren betragen.

    Lohnsteuerhilfevereine dürfen ausschließlich im Rahmen einer Mitgliedschaft
    beratend tätig werden. Der Beitrag bemisst sich am Einkommen des Mitglieds - wer
