elvah-Report zeigt
Wettbewerb an Ladesäulen wächst, mehr Ladevorgänge in Deutschland und Europa
Der Markt wächst: rund 689 GWh in knapp 29 Millionen Ladevorgängen
Im ersten Halbjahr 2025 ist sowohl die gesamt geschätzte Energiemenge auf 689
GWh als auch die Zahl der Ladevorgänge auf 29 Millionen Ladevorgänge weiter
gestiegen. Das entspricht einer Steigerung von rund 16 Prozent gegenüber dem
zweiten Halbjahr 2024. Gleichzeitig ist die Zahl der aktiven Ladepunkte in
Deutschland im ersten Halbjahr um 21 Prozent auf über 211 000 gewachsen. Damit
bestätigt sich der Trend der vergangenen Jahre: Das öffentliche Laden etabliert
sich zunehmend als tragende Säule der Elektromobilität.
Berlin, Bremen und Hessen setzen mit Wachstumsraten zwischen 19 und 21 Prozent
die stärksten Wachstumsimpulse. Hamburg bleibt Spitzenreiter bei den
Ladevorgängen pro Kopf, während Nordrhein-Westfalen weiterhin den größten
Einzelmarkt stellt. Am wenigsten stark entwickelten sich Thüringen, Sachsen und
das Saarland.
Intensiver Wettbewerb und neue Preismodelle
EnBW behauptet im Schnelllade-Segment klar die Marktführerschaft, während Ionity
und Aral Pulse mit Abstand folgen. Auffällig ist die Effizienz von Fastned und
Ionity, die mit einer guten Auslastung überzeugen und ihre Infrastruktur am
besten ausnutzen. Im AC-Bereich prägen kommunale und regionale Versorger das
Bild, ergänzt durch wachsende Aggregatoren, also Anbieter, die Ladepunkte
verschiedener Betreiber unter einer gemeinsamen Plattform bündeln und
vermarkten, ohne zwingend selbst Betreiber zu sein, wie vaylens und
Ladeverbund+.
Neben dem reinen Wachstum bleibt eine zentrale Herausforderung bestehen:
Zahlreiche Standorte können keine tragfähige Auslastung vorweisen, was den
Wettbewerb zwischen den Betreibern weiter verschärft. Preisaktionen, flexible
Tarife und erste dynamische Preismodelle sind daher keine Ausnahme mehr, sondern
beginnen, sich als strategische Instrumente im Markt zu etablieren. Immer mehr
