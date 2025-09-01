Wettbewerb an Ladesäulen wächst, mehr Ladevorgänge in Deutschland und Europa

Essen (ots) -



- Stabiler Wachstumskurs in Deutschland: Zahl der Ladevorgänge wächst um rund 16

Prozent gegenüber dem zweiten Halbjahr 2024

- Wettbewerb verschärft sich: Preisaktionen, flexible Tarife und dynamische

Preismodelle als strategische Instrumente - der Markt differenziert sich

- Deutliches internationales Wachstum: besonders Belgien (+45 Prozent) und die

Niederlande (+41 Prozent) verzeichnen kräftigen Anstieg der Ladevorgänge



Der heute veröffentlichte https://www.elvah.de/de -Report I.2025 liefert erneut

detaillierte Einblicke in den Markt für öffentliches Laden von

Elektrofahrzeugen. Trotz anhaltender Unsicherheiten in der E-Mobilitätspolitik

und einer verhaltenen Entwicklung bei den Neuzulassungen vollelektrischer

Fahrzeuge zeigt sich der deutsche Lademarkt auf Expansionskurs.





Der Markt wächst: rund 689 GWh in knapp 29 Millionen LadevorgängenIm ersten Halbjahr 2025 ist sowohl die gesamt geschätzte Energiemenge auf 689GWh als auch die Zahl der Ladevorgänge auf 29 Millionen Ladevorgänge weitergestiegen. Das entspricht einer Steigerung von rund 16 Prozent gegenüber demzweiten Halbjahr 2024. Gleichzeitig ist die Zahl der aktiven Ladepunkte inDeutschland im ersten Halbjahr um 21 Prozent auf über 211 000 gewachsen. Damitbestätigt sich der Trend der vergangenen Jahre: Das öffentliche Laden etabliertsich zunehmend als tragende Säule der Elektromobilität.Berlin, Bremen und Hessen setzen mit Wachstumsraten zwischen 19 und 21 Prozentdie stärksten Wachstumsimpulse. Hamburg bleibt Spitzenreiter bei denLadevorgängen pro Kopf, während Nordrhein-Westfalen weiterhin den größtenEinzelmarkt stellt. Am wenigsten stark entwickelten sich Thüringen, Sachsen unddas Saarland.Intensiver Wettbewerb und neue PreismodelleEnBW behauptet im Schnelllade-Segment klar die Marktführerschaft, während Ionityund Aral Pulse mit Abstand folgen. Auffällig ist die Effizienz von Fastned undIonity, die mit einer guten Auslastung überzeugen und ihre Infrastruktur ambesten ausnutzen. Im AC-Bereich prägen kommunale und regionale Versorger dasBild, ergänzt durch wachsende Aggregatoren, also Anbieter, die Ladepunkteverschiedener Betreiber unter einer gemeinsamen Plattform bündeln undvermarkten, ohne zwingend selbst Betreiber zu sein, wie vaylens undLadeverbund+.Neben dem reinen Wachstum bleibt eine zentrale Herausforderung bestehen:Zahlreiche Standorte können keine tragfähige Auslastung vorweisen, was denWettbewerb zwischen den Betreibern weiter verschärft. Preisaktionen, flexibleTarife und erste dynamische Preismodelle sind daher keine Ausnahme mehr, sondernbeginnen, sich als strategische Instrumente im Markt zu etablieren. Immer mehr