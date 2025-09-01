    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    elvah-Report zeigt

    Wettbewerb an Ladesäulen wächst, mehr Ladevorgänge in Deutschland und Europa

    Essen (ots) -

    - Stabiler Wachstumskurs in Deutschland: Zahl der Ladevorgänge wächst um rund 16
    Prozent gegenüber dem zweiten Halbjahr 2024
    - Wettbewerb verschärft sich: Preisaktionen, flexible Tarife und dynamische
    Preismodelle als strategische Instrumente - der Markt differenziert sich
    - Deutliches internationales Wachstum: besonders Belgien (+45 Prozent) und die
    Niederlande (+41 Prozent) verzeichnen kräftigen Anstieg der Ladevorgänge

    Der heute veröffentlichte https://www.elvah.de/de -Report I.2025 liefert erneut
    detaillierte Einblicke in den Markt für öffentliches Laden von
    Elektrofahrzeugen. Trotz anhaltender Unsicherheiten in der E-Mobilitätspolitik
    und einer verhaltenen Entwicklung bei den Neuzulassungen vollelektrischer
    Fahrzeuge zeigt sich der deutsche Lademarkt auf Expansionskurs.

    Der Markt wächst: rund 689 GWh in knapp 29 Millionen Ladevorgängen

    Im ersten Halbjahr 2025 ist sowohl die gesamt geschätzte Energiemenge auf 689
    GWh als auch die Zahl der Ladevorgänge auf 29 Millionen Ladevorgänge weiter
    gestiegen. Das entspricht einer Steigerung von rund 16 Prozent gegenüber dem
    zweiten Halbjahr 2024. Gleichzeitig ist die Zahl der aktiven Ladepunkte in
    Deutschland im ersten Halbjahr um 21 Prozent auf über 211 000 gewachsen. Damit
    bestätigt sich der Trend der vergangenen Jahre: Das öffentliche Laden etabliert
    sich zunehmend als tragende Säule der Elektromobilität.

    Berlin, Bremen und Hessen setzen mit Wachstumsraten zwischen 19 und 21 Prozent
    die stärksten Wachstumsimpulse. Hamburg bleibt Spitzenreiter bei den
    Ladevorgängen pro Kopf, während Nordrhein-Westfalen weiterhin den größten
    Einzelmarkt stellt. Am wenigsten stark entwickelten sich Thüringen, Sachsen und
    das Saarland.

    Intensiver Wettbewerb und neue Preismodelle

    EnBW behauptet im Schnelllade-Segment klar die Marktführerschaft, während Ionity
    und Aral Pulse mit Abstand folgen. Auffällig ist die Effizienz von Fastned und
    Ionity, die mit einer guten Auslastung überzeugen und ihre Infrastruktur am
    besten ausnutzen. Im AC-Bereich prägen kommunale und regionale Versorger das
    Bild, ergänzt durch wachsende Aggregatoren, also Anbieter, die Ladepunkte
    verschiedener Betreiber unter einer gemeinsamen Plattform bündeln und
    vermarkten, ohne zwingend selbst Betreiber zu sein, wie vaylens und
    Ladeverbund+.

    Neben dem reinen Wachstum bleibt eine zentrale Herausforderung bestehen:
    Zahlreiche Standorte können keine tragfähige Auslastung vorweisen, was den
    Wettbewerb zwischen den Betreibern weiter verschärft. Preisaktionen, flexible
    Tarife und erste dynamische Preismodelle sind daher keine Ausnahme mehr, sondern
    beginnen, sich als strategische Instrumente im Markt zu etablieren. Immer mehr
