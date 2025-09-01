Porsche auf dem Schleudersitz: Wer steigt in den DAX auf? Wer fliegt raus?

Laut Einschätzungen von Index-Experten gilt die Gea Group aktuell als aussichtsreichster Kandidat für den Sprung in die Top-40. Mit Rang 33 in der Marktkapitalisierung wäre sogar ein sogenannter Fast Entry möglich – also der direkte Aufstieg. Leidtragender wäre der Laborausrüster Sartorius, der mit Platz 50 derzeit das Schlusslicht im Dax bildet und in den MDax abrutschen könnte.

Die Karten werden neu gemischt im deutschen Leitindex DAX. Im September steht womöglich die erste Umbau-Welle des Jahres bevor. Hintergrund ist die reguläre Index-Überprüfung durch die Deutsche Börse, bei der sowohl Orderbuchumsatz als auch Marktkapitalisierung über die Zugehörigkeit zum Dax entscheiden. Der Stichtagszeitraum für die Bewertung endete am 29. August.

Doch damit nicht genug: Auch die Porsche AG ist stark gefährdet. Sie könnte von Scout24 verdrängt werden, sollte die Rangliste weiter zu Ungunsten des Sportwagenbauers kippen. Hinter den Kulissen lauern weitere Aufsteiger wie Lufthansa, Talanx und Nemetschek, denen aktuell aber noch ein passender Abstiegskandidat fehlt.

Die Deutsche Börse veröffentlicht die endgültige Entscheidung am 3. September nach US-Börsenschluss. Umgesetzt werden die Änderungen zum 22. September. Besonders relevant ist das für ETF-Anbieter, die den Dax physisch abbilden und ihre Portfolios entsprechend umschichten müssen – mit spürbaren Folgen für die Aktienkurse. Die Zusammensetzung wird halbjährlich im März und September geprüft und angepasst.

Ein Aufstieg in den DAX führt nicht automatisch zu Kursgewinnen. Zwar erwarten viele Anleger und Unternehmen durch den DAX-Einzug mehr Prestige und eine höhere Sichtbarkeit, insbesondere durch den Kaufzwang passiver Indexfonds (ETFs), die den DAX nachbilden. Diese Faktoren können kurzfristig Kurssteigerungen begünstigen.

Zuletzt hatte es im Dezember 2024 eine außerplanmäßige Veränderung gegeben, als Covestro wegen der Übernahme durch Adnoc den Index verlassen musste. Damals rückte Fresenius Medical Care nach. Nun droht der Porsche-Aktie bereits knapp zwei Jahre nach ihrem Aufstieg der schnelle Rauswurf.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





