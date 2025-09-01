WARBURG RESEARCH stuft Adidas auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Warburg Research hat Adidas auf "Buy" belassen. Die Aktie steht laut einer monatlichen Publikation des Analysehauses zudem auf der "Conviction List" für den September. Der rekordhohe Bewertungsabschlag gegenüber Konkurrent Nike erscheine ungerechtfertigt, schrieb Jörg Philipp Frey am Montag. Denn während der deutsche Sportwarenhersteller im ersten Halbjahr ein prozentual zweistelliges Wachstum erreicht habe, stehe beim US-Konkurrenten ein fast zehnprozentiger Rückgang zu Buche. Die Adidas-Kursschwäche erklärt sich der Experte mit der Enttäuschung der Anleger, dass Adidas nach den Quartalszahlen den Ausblick nicht angehoben hat. Er geht davon aus, dass Adidas seine Jahresziele schon in den ersten neun Monaten erreichen wird./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 08:10 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 167,7EUR auf Tradegate (01. September 2025, 11:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Jörg Philipp Frey

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



