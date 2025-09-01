WARBURG RESEARCH stuft LEG Immobilien auf 'Positiv'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat LEG in seine monatliche "Conviction List" für den September aufgenommen. Die Einstufung für die Aktie des Immobilienkonzerns bleibe "Buy", schrieb Simon Stippig am Montag. LEG sei fundamental günstig bewertet, und der anhaltende, deutliche Nachfrageüberhang am Wohnimmobilienmarkt stärke das Vertrauen. Stippig geht im weiteren Jahresverlauf von einer steigenden Wachstumsdynamik bei den Mieten aus./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 08:10 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 71,90EUR auf Tradegate (01. September 2025, 11:23 Uhr) gehandelt.



