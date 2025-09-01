    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Bullenmarkt

    S&P 500 im Höhenflug: Wie weit geht die Rallye noch?

    Die Rallye am US-Aktienmarkt wird durch die Erwartung der Anleger angetrieben, dass die Federal Reserve (Fed) im September die Zinsen senken könnte.

    Der S&P-500-Index verzeichnete dabei seine längste Serie monatlicher Gewinne seit 2021.

    "Es steht außer Frage, dass es eine gewisse Ausweitung der Rallye gegeben hat", sagte Liz Ann Sonders, Chef-Anlagestrategin bei Charles Schwab, gegenüber MarketWatch.

    Der S&P 500 stieg im August um 1,9 Prozent und damit den vierten Monat in Folge – die Hausse setzt sich in diesem Jahr fort. US-Aktien liegen 2025 bislang im Plus, vor dem Hintergrund einer robusten US-Wirtschaft. Das Bureau of Economic Analysis schätzte am Donnerstag, dass das US-Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal mit einer Jahresrate von 3,3 Prozent gewachsen ist.

    In der kommenden Woche erhalten Investoren einen mit Spannung erwarteten Bericht zum US-Arbeitsmarkt im August, der am 5. September vom Bureau of Labor Statistics veröffentlicht wird. Der Bericht folgt auf überraschend schwache Arbeitsmarktdaten für Juli. Anleger erwarten, dass die Fed auf ihrer nächsten Sitzung im September den Leitzins senken wird, auch wegen zunehmender Risiken am Arbeitsmarkt.

    Unterdessen liegt die Inflation in den USA weiterhin über dem 2 Prozent-Ziel der Fed. Ein Bericht des Bureau of Economic Analysis vom Freitag zeigte, dass sie im Juli auf Jahresbasis um 2,6 Prozent gestiegen ist, gemessen am Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE). Die Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie), die bevorzugte Inflationskennzahl der Fed, stieg im Jahresvergleich um 2,9 Prozent.

    Der S&P 500 fiel am Freitag um 0,6 Prozent, der Dow Jones Industrial Average gab um 0,2 Prozent nach, und der technologiebasierte Nasdaq Composite verlor deutliche 1,1 Prozent, so Dow Jones Market Data. Alle drei Indizes verzeichneten leichte Wochenverluste, beendeten den August jedoch mit Gewinnen – für den S&P 500 war es die längste monatliche Gewinnserie seit der Phase bis September 2024.

    Der S&P 500 liegt seit Jahresbeginn 9,8 Prozent im Plus und schloss den August nur 0,6 Prozent unter seinem Rekordschlusskurs vom Donnerstag.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

