United Internet setzen guten Lauf fort - Hoch seit Juni 2022

United Internet-Aktie: Prognose leicht angehoben



Liebe Leserin, lieber Leser,



der Kurs der United Internet-Aktie ist im heutigen Vormittagshandel nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen deutlich um rund 9 Prozent geklettert und notiert aktuell bei knapp 23 Euro (Stand: 12. Mai 2025, ca. 11 Uhr). Bisher läuft es im Börsenjahr 2025 sehr gut, das Papier hat seit Anfang Januar fast 50 Prozent zugelegt.



Insgesamt hat der Konzern mit Sitz in Montabaur sehr ordentliche Zahlen präsentiert. Beim Auftaktquartal hat vor allem die Dienstleister-Tochter Ionos überzeugt, die Kosten für den Netzausbau von 1&1 sind hingegen nochmal gestiegen. Mit den Zahlen für Q1 im Rücken hat das Unternehmen die Prognose für 2025 zum Teil angehoben.



United Internet mit gutem Start in das Geschäftsjahr 2025



Mit rund 1,63 Milliarden Euro ist der Umsatz im Auftaktquartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,2 Prozent gestiegen. Gleichzeitig landete das bereinigte EBITDA mit rund 343 Millionen Euro in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Deutlich höhere Kosten für den Netzausbau der Tochter 1&1 haben hier ein besseres Ergebnis verhindert.



Dank der starken Geschäfte bei der Dienstleister-Tochter Ionos konnte sich das erste Quartal von United Internet unterm Strich jedoch sehen lassen. Für das Gesamtjahr bedeutet das: Der Konzern erwartet weiterhin ein bereinigtes EBITDA von 1,35 Milliarden Euro (nach 1,295 Milliarden Euro im Vorjahr). Der Umsatz soll hingegen nun bei 6,45 statt der bisher angepeilten 6,4 Milliarden Euro landen.



United Internet-Aktie: Aufschwung in 2025



Auf der einen Seite sind das stagnierende EBITDA sowie die höheren Kosten durch den Netzausbau kein gutes Zeichen und belasten United Internet im Hinblick auf das Gesamtjahr. Auf der anderen Seite konnte die Tochter Ionos im Auftaktquartal deutlich zulegen. Die erhöhte Umsatzprognose – wenn auch nur leicht – ist ein positives Signal für Anleger.



Bei der United Internet-Aktie stimmt der Trend in 2025. Und auch nach den guten Zahlen für Q1 ist das Papier deutlich geklettert. Ob es für das Papier in den kommenden Quartalen so weitergehen kann, bleibt allerdings offen. Dank der starken Entwicklung der Tochter Ionos sind hier in jedem Fall Chancen vorhanden.