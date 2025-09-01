AKTIE IM FOKUS
United Internet setzen guten Lauf fort - Hoch seit Juni 2022
- United Internet-Aktien steigen um 3,4 Prozent.
- UBS erhöht Kursziel auf 33,40 Euro, vielversprechend.
- Jahresplus von 80 Prozent, Potenzial bleibt hoch.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von United Internet haben am Montag ihren Höhenflug fortgesetzt. Während die UBS ihr Kursziel auf weiterhin vielversprechende 33,40 Euro erhöhte, bewegte sich der Kurs des Mobilfunk- und Internetkonzerns zuletzt mit 3,4 Prozent im Plus bei 28,24 Euro. Sie erreichten damit das höchste Niveau seit Juni 2022. Das Jahresplus ist mittlerweile auf 80 Prozent angewachsen.
Das alte Kursziel des UBS-Analysten Polo Tang von 28,90 Euro hatten die United-Internet-Aktien zuletzt fast erreicht. Er sieht aber noch mehr Luft nach oben und begründete dies mit detaillierten Auswertungen der Töchter 1&1 und Ionos , deren gemeinsamer Beteiligungswert jenen des Gesamtkonzerns um mehr als zwei Milliarden Euro übersteige. Trotz der Kursrally werde also für den Firmenkern immer noch ein negativer Wert eingepreist.
Durch eine vereinfachte Konzernstruktur könne außerdem ein Konglomeratsabschlag entfernt werden, ergänzte der Experte. United Internet ist gerade dabei, seinen Anteil an 1&1 auf bis zu 90 Prozent zu erhöhen. Unter diesen Umständen hatte 1&1 vor einigen Wochen seinen Platz im SDax verloren. Die Aktien von 1&1 und Ionos bewegten sich am Montag nur knapp im Plus./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie
Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 20,45 auf Tradegate (01. September 2025, 11:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um -0,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,50 %.
Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 5,37 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +12,13 %/+22,56 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu United Internet - 508903 - DE0005089031
Das denkt die wallstreetONLINE Community über United Internet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://research-hub.de/companies/united-internet-ag
Diese Überarbeitung hebt die laufenden Ausführungsrisiken bei der Einführung des Mobilfunknetzes von 1&1 hervor und verstärkt die vorsichtigere Haltung zu United Internet.
Positiv zu vermerken sei, dass die Herabstufung der EBITDA-Prognose von 1&1 für 2025 United Internet taktisch zugute kommen könnte, indem sie einen niedrigeren Squeeze-Out-Preis in naher Zukunft rechtfertigt…
Hätte ich UI behalten, hätte ich die Dividende mitnehmen können und der Kurs ist jetzt höher als mein Verkaufskurs.
kostenloser Werbe-Newsletter des GeVestor-Verlags DR. SIEGERTS DIVIDENDEN-TELEGRAMM vom 13.05.2025 - 08:25:
United Internet-Aktie: Prognose leicht angehoben
Liebe Leserin, lieber Leser,
der Kurs der United Internet-Aktie ist im heutigen Vormittagshandel nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen deutlich um rund 9 Prozent geklettert und notiert aktuell bei knapp 23 Euro (Stand: 12. Mai 2025, ca. 11 Uhr). Bisher läuft es im Börsenjahr 2025 sehr gut, das Papier hat seit Anfang Januar fast 50 Prozent zugelegt.
Insgesamt hat der Konzern mit Sitz in Montabaur sehr ordentliche Zahlen präsentiert. Beim Auftaktquartal hat vor allem die Dienstleister-Tochter Ionos überzeugt, die Kosten für den Netzausbau von 1&1 sind hingegen nochmal gestiegen. Mit den Zahlen für Q1 im Rücken hat das Unternehmen die Prognose für 2025 zum Teil angehoben.
United Internet mit gutem Start in das Geschäftsjahr 2025
Mit rund 1,63 Milliarden Euro ist der Umsatz im Auftaktquartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,2 Prozent gestiegen. Gleichzeitig landete das bereinigte EBITDA mit rund 343 Millionen Euro in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Deutlich höhere Kosten für den Netzausbau der Tochter 1&1 haben hier ein besseres Ergebnis verhindert.
Dank der starken Geschäfte bei der Dienstleister-Tochter Ionos konnte sich das erste Quartal von United Internet unterm Strich jedoch sehen lassen. Für das Gesamtjahr bedeutet das: Der Konzern erwartet weiterhin ein bereinigtes EBITDA von 1,35 Milliarden Euro (nach 1,295 Milliarden Euro im Vorjahr). Der Umsatz soll hingegen nun bei 6,45 statt der bisher angepeilten 6,4 Milliarden Euro landen.
United Internet-Aktie: Aufschwung in 2025
Auf der einen Seite sind das stagnierende EBITDA sowie die höheren Kosten durch den Netzausbau kein gutes Zeichen und belasten United Internet im Hinblick auf das Gesamtjahr. Auf der anderen Seite konnte die Tochter Ionos im Auftaktquartal deutlich zulegen. Die erhöhte Umsatzprognose – wenn auch nur leicht – ist ein positives Signal für Anleger.
Bei der United Internet-Aktie stimmt der Trend in 2025. Und auch nach den guten Zahlen für Q1 ist das Papier deutlich geklettert. Ob es für das Papier in den kommenden Quartalen so weitergehen kann, bleibt allerdings offen. Dank der starken Entwicklung der Tochter Ionos sind hier in jedem Fall Chancen vorhanden.