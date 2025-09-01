    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnited Internet AktievorwärtsNachrichten zu United Internet

    AKTIE IM FOKUS

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    United Internet setzen guten Lauf fort - Hoch seit Juni 2022

    Für Sie zusammengefasst
    • United Internet-Aktien steigen um 3,4 Prozent.
    • UBS erhöht Kursziel auf 33,40 Euro, vielversprechend.
    • Jahresplus von 80 Prozent, Potenzial bleibt hoch.
    AKTIE IM FOKUS - United Internet setzen guten Lauf fort - Hoch seit Juni 2022
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von United Internet haben am Montag ihren Höhenflug fortgesetzt. Während die UBS ihr Kursziel auf weiterhin vielversprechende 33,40 Euro erhöhte, bewegte sich der Kurs des Mobilfunk- und Internetkonzerns zuletzt mit 3,4 Prozent im Plus bei 28,24 Euro. Sie erreichten damit das höchste Niveau seit Juni 2022. Das Jahresplus ist mittlerweile auf 80 Prozent angewachsen.

    Das alte Kursziel des UBS-Analysten Polo Tang von 28,90 Euro hatten die United-Internet-Aktien zuletzt fast erreicht. Er sieht aber noch mehr Luft nach oben und begründete dies mit detaillierten Auswertungen der Töchter 1&1 und Ionos , deren gemeinsamer Beteiligungswert jenen des Gesamtkonzerns um mehr als zwei Milliarden Euro übersteige. Trotz der Kursrally werde also für den Firmenkern immer noch ein negativer Wert eingepreist.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu United Internet AG!
    Long
    26,54€
    Basispreis
    0,16
    Ask
    × 13,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    30,30€
    Basispreis
    0,26
    Ask
    × 12,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Durch eine vereinfachte Konzernstruktur könne außerdem ein Konglomeratsabschlag entfernt werden, ergänzte der Experte. United Internet ist gerade dabei, seinen Anteil an 1&1 auf bis zu 90 Prozent zu erhöhen. Unter diesen Umständen hatte 1&1 vor einigen Wochen seinen Platz im SDax verloren. Die Aktien von 1&1 und Ionos bewegten sich am Montag nur knapp im Plus./tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie

    Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 20,45 auf Tradegate (01. September 2025, 11:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um -0,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 5,37 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +12,13 %/+22,56 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu United Internet - 508903 - DE0005089031

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über United Internet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS United Internet setzen guten Lauf fort - Hoch seit Juni 2022 Die Aktien von United Internet haben am Montag ihren Höhenflug fortgesetzt. Während die UBS ihr Kursziel auf weiterhin vielversprechende 33,40 Euro erhöhte, bewegte sich der Kurs des Mobilfunk- und Internetkonzerns zuletzt mit 3,4 Prozent im Plus …