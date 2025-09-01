Warum Xpeng und Leapmotor plötzlich an BYD vorbeiziehen

Ein Treiber ist das Modell MONA M03, das seit August 2024 verkauft wird. Mit einem Einstiegspreis von 119.800 Yuan, umgerechnet rund 16.800 US-Dollar, zielt es laut Bloomberg auf den Massenmarkt und konkurriert direkt mit den Basismodellen von BYD und Geely. Dank intelligenter Fahrassistenzsysteme hat sich der Wagen rasch zum Bestseller entwickelt und trägt inzwischen etwa 40 Prozent zum monatlichen Umsatz von Xpeng bei.

Besonders Xpeng meldete ein starkes Absatzwachstum . Seit Jahresbeginn lieferte das Unternehmen 271.615 Fahrzeuge aus – mehr als das Dreifache der Stückzahlen aus den ersten acht Monaten des Jahres 2024.

Die Auswirkungen zeigen sich in der Bilanz. Der Nettoverlust des Herstellers verringerte sich im zweiten Quartal, während die Bruttomarge auf 17,3 Prozent stieg. Vorstandschef He Xiaopeng kündigte in einer Telefonkonferenz an, dass die monatlichen Auslieferungen ab September dauerhaft über 40.000 Einheiten liegen sollen. Zusätzlich brachte Xpeng vergangene Woche eine überarbeitete Version der 2020 eingeführten Limousine P7 auf den Markt. Analysten von HSBC erwarten, dass dies den Produktzyklus beschleunigen dürfte.

Auch die Zusammenarbeit mit Volkswagen stärkt Xpeng. Beide Unternehmen kündigten Mitte August an, ihre Kooperation bei elektronischen und elektrischen Architekturen für Verbrenner- und Plug-in-Hybrid-Modelle in China auszuweiten. Beobachter erwarten daraus neue Software-Erlöse mit attraktiven Margen.

Von der Aufholjagd profitiert auch Leapmotor. Das Unternehmen meldete im August 57.066 Auslieferungen – ein Plus von mehr als 88 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders die erschwinglichen Modelle B10 und C10 ziehen Kunden in die Verkaufsräume.

Der wachsende Erfolg der Newcomer setzt Branchenführer BYD unter Druck. Das Unternehmen droht sein Ziel von 5,5 Millionen Auslieferungen im Jahr 2025 zu verfehlen. Analysten von Sanford C. Bernstein rechnen inzwischen nur noch mit 5,1 Millionen Einheiten. Die BYD-Aktie büßte in drei Monaten knapp 20 Prozent an Wert ein:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



