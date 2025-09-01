Ausbildungsstart 2025
Mehr als 140 neue Auszubildende und dual Studierende starten bei Procter & Gamble in Deutschland
Gamble deutschlandweit mehr als 142 Auszubildende und dual Studierende an
insgesamt zehn Standorten. Vom ersten Tag an sind die jungen Talente in
spannende Projekte eingebunden, übernehmen Verantwortung und gestalten aktiv die
Zukunft eines der größten Konsumgüterhersteller der Welt mit.
Das Ausbildungsangebot bei P&G umfasst über 20 naturwissenschaftliche,
technische und kaufmännische Berufe - von Fachkräften für Lagerlogistik und
Kaufleuten für Digitalisierungsmanagement über Werkzeugmechaniker:innen,
Maschinen- und Anlagenführer:innen bis hin zu Industriekaufleuten und
Verfahrensmechaniker:innen. Darüber hinaus bietet P&G eine breite Auswahl an
dualen Studiengängen in Fachrichtungen wie BWL, Elektrotechnik,
Wirtschaftsinformatik, Data Science, Maschinenbau oder Mechatronik.
Eine Ausbildung mit starker Zukunftsperspektive
Mit einer Ausbildung legen junge Talente den Grundstein für eine erfolgreiche
Karriere bei P&G. Aufgrund der hohen Übernahmequote setzt ein Großteil der
Absolvent:innen seine Karriere nach Ausbildungsende bei P&G fort. In der
Ausbildung steht daher nicht nur die Vermittlung von Fachwissen im Mittelpunkt,
sondern auch die Förderung von Teamgeist, Eigenverantwortung und der Fähigkeit,
kreative Lösungen für Herausforderungen zu entwickeln. Möglich wird dies durch
die kompetenten und engagierten Ausbildungsteams, die die Fachkräfte von morgen
auf ihrem Start ins Berufsleben begleiten.
P&G bietet deutschlandweit ein breites und erstklassiges Ausbildungsprogramm
P&G engagiert sich an all seinen Standorten in Deutschland aktiv für die
Förderung der jungen Talente von morgen und bietet ein umfangreiches und
erstklassiges Ausbildungsprogramm. Besonderen Wert legt das Unternehmen auch auf
die persönliche Weiterentwicklung der Nachwuchstalente. Dazu gehört das
Engagement in sozialen Projekten wie gemeinsame Müllsammelaktionen,
Unterstützung in Senioren- und Tierheimen oder ein Einsatz bei der Tafel. Zudem
werden die Auszubildenden auch aktiv in die Mitgestaltung von Innovations- und
Digitalisierungsinitiativen innerhalb der Werke eingebunden.
P&G Deutschland - Wo Qualität Zu Hause Ist
P&G ist nicht nur für die herausragende Qualität seiner Markenprodukte wie
Pampers, Braun, Head & Shoulders oder Pantene Pro-V bekannt, denen Millionen von
Konsument:innen täglich ihr Vertrauen schenken, sondern zählt mit seinen rund
10.000 Mitarbeitenden in der DACH-Region auch zu den attraktivsten Arbeitgebern
der Branche. 2025 wurde P&G in Deutschland bereits zum vierten Mal in Folge vom
Arbeitgeber-Bewertungsportal kununu als Top Company 2025 ausgezeichnet und
schaffte es ebenfalls auf die Liste der LinkedIn Top Companies 2025 . Mit der
aktuellen Kampagne 'Wo Qualität Zu Hause Ist' nimmt P&G die Orte, an denen
Qualität entsteht und die Menschen bei P&G, die den Unterschied machen, in den
Fokus. Mehr Informationen unter: https://www.woqualitatzuhauseist.de/de-de
Mit dem Start der neuen Auszubildenden ins aktuelle Lehrjahr beginnt bei P&G
traditionell auch die Suche nach Nachwuchstalenten für das kommende
Ausbildungsjahr. Weitere Informationen dazu unter:
http://www.pgcareers.com/ausbildung .
Über P&G
Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der
stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie
Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®,
Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®,
Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70
Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter
www.de.pg.com (https://de.pg.com/) .
Pressekontakt:
P&G, Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts.
Theresa Geulen, Corporate Communications
E-Mail: mailto:geulen.t@pg.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/13483/6107716
OTS: Procter & Gamble GmbH
ISIN: US7427181091
