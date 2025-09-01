    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProcter & Gamble AktievorwärtsNachrichten zu Procter & Gamble

    Mehr als 140 neue Auszubildende und dual Studierende starten bei Procter & Gamble in Deutschland

    Schwalbach (ots) - Zum Auftakt des neuen Ausbildungsjahres begrüßt Procter &
    Gamble deutschlandweit mehr als 142 Auszubildende und dual Studierende an
    insgesamt zehn Standorten. Vom ersten Tag an sind die jungen Talente in
    spannende Projekte eingebunden, übernehmen Verantwortung und gestalten aktiv die
    Zukunft eines der größten Konsumgüterhersteller der Welt mit.

    Das Ausbildungsangebot bei P&G umfasst über 20 naturwissenschaftliche,
    technische und kaufmännische Berufe - von Fachkräften für Lagerlogistik und
    Kaufleuten für Digitalisierungsmanagement über Werkzeugmechaniker:innen,
    Maschinen- und Anlagenführer:innen bis hin zu Industriekaufleuten und
    Verfahrensmechaniker:innen. Darüber hinaus bietet P&G eine breite Auswahl an
    dualen Studiengängen in Fachrichtungen wie BWL, Elektrotechnik,
    Wirtschaftsinformatik, Data Science, Maschinenbau oder Mechatronik.

    Eine Ausbildung mit starker Zukunftsperspektive

    Mit einer Ausbildung legen junge Talente den Grundstein für eine erfolgreiche
    Karriere bei P&G. Aufgrund der hohen Übernahmequote setzt ein Großteil der
    Absolvent:innen seine Karriere nach Ausbildungsende bei P&G fort. In der
    Ausbildung steht daher nicht nur die Vermittlung von Fachwissen im Mittelpunkt,
    sondern auch die Förderung von Teamgeist, Eigenverantwortung und der Fähigkeit,
    kreative Lösungen für Herausforderungen zu entwickeln. Möglich wird dies durch
    die kompetenten und engagierten Ausbildungsteams, die die Fachkräfte von morgen
    auf ihrem Start ins Berufsleben begleiten.

    P&G bietet deutschlandweit ein breites und erstklassiges Ausbildungsprogramm

    P&G engagiert sich an all seinen Standorten in Deutschland aktiv für die
    Förderung der jungen Talente von morgen und bietet ein umfangreiches und
    erstklassiges Ausbildungsprogramm. Besonderen Wert legt das Unternehmen auch auf
    die persönliche Weiterentwicklung der Nachwuchstalente. Dazu gehört das
    Engagement in sozialen Projekten wie gemeinsame Müllsammelaktionen,
    Unterstützung in Senioren- und Tierheimen oder ein Einsatz bei der Tafel. Zudem
    werden die Auszubildenden auch aktiv in die Mitgestaltung von Innovations- und
    Digitalisierungsinitiativen innerhalb der Werke eingebunden.

    P&G Deutschland - Wo Qualität Zu Hause Ist

    P&G ist nicht nur für die herausragende Qualität seiner Markenprodukte wie
    Pampers, Braun, Head & Shoulders oder Pantene Pro-V bekannt, denen Millionen von
    Konsument:innen täglich ihr Vertrauen schenken, sondern zählt mit seinen rund
    10.000 Mitarbeitenden in der DACH-Region auch zu den attraktivsten Arbeitgebern
    der Branche. 2025 wurde P&G in Deutschland bereits zum vierten Mal in Folge vom
    Arbeitgeber-Bewertungsportal kununu als Top Company 2025 ausgezeichnet und
    schaffte es ebenfalls auf die Liste der LinkedIn Top Companies 2025 . Mit der
    aktuellen Kampagne 'Wo Qualität Zu Hause Ist' nimmt P&G die Orte, an denen
    Qualität entsteht und die Menschen bei P&G, die den Unterschied machen, in den
    Fokus. Mehr Informationen unter: https://www.woqualitatzuhauseist.de/de-de

    Mit dem Start der neuen Auszubildenden ins aktuelle Lehrjahr beginnt bei P&G
    traditionell auch die Suche nach Nachwuchstalenten für das kommende
    Ausbildungsjahr. Weitere Informationen dazu unter:
    http://www.pgcareers.com/ausbildung .

    Über P&G

    Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der
    stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie
    Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®,
    Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®,
    Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70
    Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter
    www.de.pg.com (https://de.pg.com/) .

    Pressekontakt:

    P&G, Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts.
    Theresa Geulen, Corporate Communications
    E-Mail: mailto:geulen.t@pg.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/13483/6107716
    OTS: Procter & Gamble GmbH
    ISIN: US7427181091
     

