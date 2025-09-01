Mehr als 140 neue Auszubildende und dual Studierende starten bei Procter & Gamble in Deutschland

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Procter & Gamble Aktie Die Procter & Gamble Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 134,4 auf Tradegate (01. September 2025, 11:36 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Procter & Gamble Aktie um -0,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,97 %. Die Marktkapitalisierung von Procter & Gamble bezifferte sich zuletzt auf 314,81 Mrd.. Procter & Gamble zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7100 %. Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 177,00USD.

Schwalbach (ots) - Zum Auftakt des neuen Ausbildungsjahres begrüßt Procter &Gamble deutschlandweit mehr als 142 Auszubildende und dual Studierende aninsgesamt zehn Standorten. Vom ersten Tag an sind die jungen Talente inspannende Projekte eingebunden, übernehmen Verantwortung und gestalten aktiv dieZukunft eines der größten Konsumgüterhersteller der Welt mit.Das Ausbildungsangebot bei P&G umfasst über 20 naturwissenschaftliche,technische und kaufmännische Berufe - von Fachkräften für Lagerlogistik undKaufleuten für Digitalisierungsmanagement über Werkzeugmechaniker:innen,Maschinen- und Anlagenführer:innen bis hin zu Industriekaufleuten undVerfahrensmechaniker:innen. Darüber hinaus bietet P&G eine breite Auswahl andualen Studiengängen in Fachrichtungen wie BWL, Elektrotechnik,Wirtschaftsinformatik, Data Science, Maschinenbau oder Mechatronik.Eine Ausbildung mit starker ZukunftsperspektiveMit einer Ausbildung legen junge Talente den Grundstein für eine erfolgreicheKarriere bei P&G. Aufgrund der hohen Übernahmequote setzt ein Großteil derAbsolvent:innen seine Karriere nach Ausbildungsende bei P&G fort. In derAusbildung steht daher nicht nur die Vermittlung von Fachwissen im Mittelpunkt,sondern auch die Förderung von Teamgeist, Eigenverantwortung und der Fähigkeit,kreative Lösungen für Herausforderungen zu entwickeln. Möglich wird dies durchdie kompetenten und engagierten Ausbildungsteams, die die Fachkräfte von morgenauf ihrem Start ins Berufsleben begleiten.P&G bietet deutschlandweit ein breites und erstklassiges AusbildungsprogrammP&G engagiert sich an all seinen Standorten in Deutschland aktiv für dieFörderung der jungen Talente von morgen und bietet ein umfangreiches understklassiges Ausbildungsprogramm. Besonderen Wert legt das Unternehmen auch aufdie persönliche Weiterentwicklung der Nachwuchstalente. Dazu gehört dasEngagement in sozialen Projekten wie gemeinsame Müllsammelaktionen,Unterstützung in Senioren- und Tierheimen oder ein Einsatz bei der Tafel. Zudemwerden die Auszubildenden auch aktiv in die Mitgestaltung von Innovations- undDigitalisierungsinitiativen innerhalb der Werke eingebunden.P&G Deutschland - Wo Qualität Zu Hause IstP&G ist nicht nur für die herausragende Qualität seiner Markenprodukte wiePampers, Braun, Head & Shoulders oder Pantene Pro-V bekannt, denen Millionen vonKonsument:innen täglich ihr Vertrauen schenken, sondern zählt mit seinen rund10.000 Mitarbeitenden in der DACH-Region auch zu den attraktivsten Arbeitgebernder Branche. 2025 wurde P&G in Deutschland bereits zum vierten Mal in Folge vomArbeitgeber-Bewertungsportal kununu als Top Company 2025 ausgezeichnet undschaffte es ebenfalls auf die Liste der LinkedIn Top Companies 2025 . Mit deraktuellen Kampagne 'Wo Qualität Zu Hause Ist' nimmt P&G die Orte, an denenQualität entsteht und die Menschen bei P&G, die den Unterschied machen, in denFokus. Mehr Informationen unter: https://www.woqualitatzuhauseist.de/de-deMit dem Start der neuen Auszubildenden ins aktuelle Lehrjahr beginnt bei P&Gtraditionell auch die Suche nach Nachwuchstalenten für das kommendeAusbildungsjahr. Weitere Informationen dazu unter:http://www.pgcareers.com/ausbildung .