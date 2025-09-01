    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFraport AktievorwärtsNachrichten zu Fraport

    JPMorgan erwartet Fraport, Nordex und Flatexdegiro im Stoxx 600

    Für Sie zusammengefasst
    • Fünf Aufsteiger im Stoxx Europe 600 erwartet.
    • Drei deutsche Firmen steigen auf, zwei bis drei scheiden aus.
    • Änderungen werden am 22. September wirksam.
    INDEX-MONITOR - JPMorgan erwartet Fraport, Nordex und Flatexdegiro im Stoxx 600
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Fünf Aufsteiger erwartet die US-Bank JPMorgan im September im Stoxx Europe 600 . Darunter sollten drei deutsche Unternehmen sein, während zugleich aber auch zwei oder gar drei deutsche Unternehmen ausscheiden dürften.

    So sieht Analyst Pankaj Gupta nach Daten von Ende August unter anderem Fraport , Nordex und Flatexdegiro in den breiten, branchenübergreifenden europäischen Index einziehen. Herausgenommen werden dürften dagegen Gerresheimer und Redcare Pharmacy - und womöglich auch Carl Zeiss Meditec .

    Die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx wird den Stoxx Europe 600 an diesem Montag überprüfen und dürfte Änderungen am Abend bekannt geben. In Kraft treten sie am Montag, dem 22. September.

    Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (etwa physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/niw/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,29 % und einem Kurs von 44,54 auf Tradegate (01. September 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -6,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,54 Mrd..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +5,29 %/+68,01 % bedeutet.




