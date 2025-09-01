Warburg Research belässt Adidas auf 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 167,1 auf Tradegate (01. September 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -2,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,86 %.

Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 29,98 Mrd..

adidas zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 260,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von +32,25 %/+68,32 % bedeutet.