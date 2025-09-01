    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    Umsatzspitzenreiter

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 01.09.25

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 01.09.25
    Foto: Novo Nordisk A/S

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 01.09.25 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Veolia Environment SA (-1,34 %) genz vorne. Gefolgt von Rheinmetall AG (+2,46 %), Alibaba Group ADR (+3,29 %), DAX-Future (+0,18 %), Novo-Nordisk AS (+2,65 %).

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    Novo-Nordisk AS BY0A0L Long 4,30 40,35 Tsd.
    Alibaba Group ADR NB12AB Long 3,40 33,84 Tsd.
    NYMEX Erdgas (Henry Hub Natural Gas) Rolling Future DU1K81 Short 4,89 31,20 Tsd.
    Rheinmetall AG PJ0J8W Long 5,55 30,75 Tsd.
    DAX Performance DU13D6 Long 92,66 19,98 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    Monster Beverage PC1LMB Long 4,22 25,76 Tsd.
    Rheinmetall AG VG8Q1U Long 3,45 22,70 Tsd.
    Alibaba Group ADR UJ7DPA Long 18,15 19,64 Tsd.
    Alibaba Group ADR UJ7VCR Long 26,04 17,38 Tsd.
    Gold SX1BYZ Long 11,42 12,71 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    Veolia Environment SA
    Sonstige
    		PU99VN 272,02 Tsd.
    DAX-Future
    Classic
    		HG3VN3 51,94 Tsd.
    Rheinmetall AG
    Classic
    		DY54H8 38,80 Tsd.
    Rheinmetall AG
    Bonus Garantie
    		PC99GH 30,89 Tsd.
    BMW - Bayerische Motoren Werke AG
    Classic
    		DB9VJN 29,90 Tsd.



    Verfasst von Markt Bote
