Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 01.09.25
Foto: Novo Nordisk A/S
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 01.09.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Veolia Environment SA (-1,34 %) genz vorne. Gefolgt von Rheinmetall AG (+2,46 %), Alibaba Group ADR (+3,29 %), DAX-Future (+0,18 %), Novo-Nordisk AS (+2,65 %).
Anzeige
Präsentiert von
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Novo-Nordisk AS
|BY0A0L
|Long
|4,30
|40,35 Tsd.
|Alibaba Group ADR
|NB12AB
|Long
|3,40
|33,84 Tsd.
|NYMEX Erdgas (Henry Hub Natural Gas) Rolling Future
|DU1K81
|Short
|4,89
|31,20 Tsd.
|Rheinmetall AG
|PJ0J8W
|Long
|5,55
|30,75 Tsd.
|DAX Performance
|DU13D6
|Long
|92,66
|19,98 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Monster Beverage
|PC1LMB
|Long
|4,22
|25,76 Tsd.
|Rheinmetall AG
|VG8Q1U
|Long
|3,45
|22,70 Tsd.
|Alibaba Group ADR
|UJ7DPA
|Long
|18,15
|19,64 Tsd.
|Alibaba Group ADR
|UJ7VCR
|Long
|26,04
|17,38 Tsd.
|Gold
|SX1BYZ
|Long
|11,42
|12,71 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Veolia Environment SA
|
Sonstige
|PU99VN
|272,02 Tsd.
|DAX-Future
|
Classic
|HG3VN3
|51,94 Tsd.
|Rheinmetall AG
|
Classic
|DY54H8
|38,80 Tsd.
|Rheinmetall AG
|
Bonus Garantie
|PC99GH
|30,89 Tsd.
|BMW - Bayerische Motoren Werke AG
|
Classic
|DB9VJN
|29,90 Tsd.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte