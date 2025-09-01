Jefferies belässt Continental auf 'Hold' - Ziel 80 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 75,66 auf Tradegate (01. September 2025, 11:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +0,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,39 %.

Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 15,15 Mrd..

Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -15,50 %/+32,03 % bedeutet.