Jefferies belässt Continental auf 'Hold' - Ziel 80 Euro
- Jefferies belässt Continental auf "Hold" bei 80 Euro.
- Aumovio-Abspaltung am 18. September eingepreist.
- Potenzial hängt von Margenerholung und Verkaufspreis ab.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Hold" belassen. Die Abspaltung der Automotive-Sparte Aumovio am 18. September sei auf dem aktuellen Kursniveau eingepreist, schrieb Michael Aspinall in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Weiteres Potenzial hänge von der Margenerholung bei Aumovio und im Reifengeschäft sowie von einem höheren Verkaufspreis für ContiTech ab./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2025 / 20:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 03:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
