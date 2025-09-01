Kann Bitcoin nach dem Fed-Entscheid wieder dominieren?

Bitcoin durchbricht zum Wochenauftakt seinen Abwärtstrend. Die größte Kryptowährung der Welt notiert am Montagmittag bei 109.394 US-Dollar und steigt damit 0,91 Prozent. (Stand: 12:00 Uhr MESZ). Nach einem Wochenverlust von mehr als drei Prozent stellt sich die Frage, ob die Dominanz von Bitcoin im September ein Comeback feiern wird.

Während Bitcoin seit Anfang Juli kaum zulegen konnte, hat sich Ether deutlich besser entwickelt. Bitcoin liegt im August rund 7 Prozent im Minus, während Ether ein Plus von 17 Prozent verbuchte. Auf Sicht der vergangenen zwei Monate stieg Bitcoin lediglich um knapp 1 Prozent – Ether dagegen um satte 74 Prozent.

Auch die Marktanteile spiegeln diese Entwicklung wider: Laut Daten von TradingView ist die Bitcoin-Dominanz im vergangenen Monat um mehr als fünf Prozent gesunken. Damit hat Ether die Rolle des dominierenden Assets im Krypto-Ökosystem zuletzt zunehmend für sich beansprucht.

Chancen durch volatile Märkte

Trotz der aktuellen Schwäche könnte sich das Blatt bald wenden. Historisch zählt der September jedoch zu den problematischsten Monaten für Bitcoin. Laut Daten von CoinGlass beträgt das durchschnittliche Minus im September 3,7 Prozent, der Median liegt sogar bei 4,3 Prozent. Zwar schloss Bitcoin die letzten beiden September im Plus ab, dennoch gilt der Monat saisonal als schwierig.

Ganz anders die Perspektive für Oktober: Dieser hat sich in der Krypto-Szene als "Uptober" etabliert. Seit 2013 legte Bitcoin im Oktober im Schnitt um 21 Prozent zu – ein Muster, das Investoren Hoffnung macht.

"Bitcoin dürfte zu Beginn des Septembers volatil seitwärts laufen", sagt Satraj Bambra, CEO der Hybrid-Börse Rails. "Das ETH-BTC-Verhältnis erreicht lokale Hochs, was für eine Abkühlung bei Ether spricht. Das könnte Bitcoin kurzfristig wieder relative Stärke verleihen."

Blick auf die Fed-Sitzung Mitte September

Im Fokus der Investoren steht vorallem auch die nächste Sitzung der US-Notenbank am 16. und 17. September. Fed-Chef Jerome Powell hatte zuletzt angedeutet, dass eine Zinssenkung möglich sei. Ein solcher Schritt würde die Liquidität im Markt erhöhen – ein Umfeld, in dem Bitcoin historisch betrachtet häufig profitiert hat.

"Wir sehen zwar keine übermäßige Hebelung wie im letzten Zyklus, aber eine Vielzahl neuer Krypto-Aktien braucht Käufer, um ihr aktuelles Niveau zu halte", sagte Matthew Sigel, Leiter für Digital-Asset-Research bei VanEck. "Sollte die Nachfrage der Privatanleger nachlassen, könnten diese Titel unter Druck geraten – und Bitcoin könnte am Ende als Outperformer hervorgehen."

Auch Satraj Bambra, CEO der hybriden Handelsplattform Rails, erwartet eine Verschiebung zugunsten von Bitcoin: "Bitcoin dürfte Anfang September volatil handeln. Doch sobald sich das ETH-BTC-Verhältnis abkühlt, wird Bitcoin wieder Marktanteile gewinnen."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 109.158USD auf CryptoCompare Index (01. September 2025, 12:20 Uhr) gehandelt.



