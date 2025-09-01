    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPros Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Pros Holdings
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Data4Life gibt Ernennung von Dr. Ben Illigens zum neuen CEO durch die Hasso Plattner Foundation bekannt (FOTO)

    Potsdam (ots) - Data4Life gibt bekannt, dass die Hasso Plattner Foundation als
    Trägerstiftung der Organisation Dr. Ben Illigens zum neuen Chief Executive
    Officer (CEO) ernannt hat. Er folgt auf Christian Weiss, der seit 2017 die
    Aufbauphase von Data4Life geprägt hat und künftig in beratender Funktion die
    Entwicklung von Data4Life begleiten wird.

    Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung an der Schnittstelle von klinischer Forschung,
    digitaler Transformation und globalen Gesundheitsinitiativen bringt Dr. Illigens
    umfassende Expertise in Neurologie, Onkologie, digitalen Gesundheitsstrategien
    und Datenintegration mit. Er setzt sich dafür ein, Gesundheitsdaten gezielt für
    Präzisionsmedizin und Public Health nutzbar zu machen - im Einklang mit der
    Mission von Data4Life.

    "Digitale Technologien und Künstliche Intelligenz verändern die
    Gesundheitsforschung und Versorgung grundlegend. Sie bieten enorme Chancen,
    stellen uns aber auch vor Fragen von Ethik, Chancengleichheit und Bias. Mein
    Ziel ist es, Data4Life als Brückenbauer zwischen klinischer Forschung,
    Technologie und Praxis zu stärken und dabei sicherzustellen, dass Innovationen
    fair, verantwortungsvoll und nachhaltig umgesetzt werden," sagt Dr. Ben
    Illigens.

    Dr. Rouven Westphal, Mitglied des Vorstands der Hasso Plattner Foundation,
    ergänzt: "Christian Weiss hat in den vergangenen Jahren einen wichtigen Beitrag
    zum Aufbau von Data4Life geleistet und die Organisation im digitalen
    Gesundheitsökosystem verankert. Dafür danken wir ihm sehr. Mit der Ernennung von
    Dr. Ben Illigens stellen wir sicher, dass Data4Life die nächsten
    Entwicklungsschritte gehen und seine internationale Rolle weiter ausbauen kann."

    Strategischer Fokus von Data4Life

    Data4Life verfolgt das Ziel, die Gesundheitsforschung effizienter, transparenter
    und inklusiver zu gestalten. Schwerpunkte sind:

    - Ausbau von Data2Evidence als internationale Open-Source-Plattform.
    - Weiterentwicklung von D4L Collect für die standardisierte, interoperable
    Erfassung von Wearable-Daten, Clinical Outcome Assessments (COAs) und
    Patient-Reported Outcomes (PROs).
    - Aktive Mitgestaltung in der OHDSI-Community, um offene Standards und Tools für
    die weltweite wissenschaftliche Zusammenarbeit zu fördern.

    Seit 2017 arbeitet Data4Life mit führenden Institutionen wie dem Mount Sinai
    Hospital in New York und dem Hasso-Plattner-Institut in Potsdam zusammen, um
    Forschungsergebnisse schneller in die klinische Praxis zu überführen.

    Über Data4Life

    Die D4L data4life gGmbH ist eine 2017 gegründete, gemeinnützige
    HealthTech-Organisation mit Sitz in Potsdam. Sie wird von der Hasso Plattner
    Foundation als alleinige Gesellschafterin gefördert. Ziel ist es,
    Gesundheitsdaten für Forschung in den Bereichen Public Health und
    Präzisionsmedizin nutzbar zu machen, um Prävention, Diagnose und Therapie
    entscheidend zu verbessern.

    Data4Life hat seinen Unternehmenssitz in Potsdam mit Standorten in Berlin und
    Singapur.

    Weitere Informationen: http://www.data4life.care

    Über Hasso Plattner Foundation

    Die Hasso Plattner Foundation ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in
    Potsdam. Sie wurde im Jahr 2015 von Hasso Plattner gegründet. Die Stiftung ist
    in den Bereichen Wissenschaft und Bildung, Soziales und Naturschutz sowie Kunst
    und Kultur aktiv.

    Weitere Informationen: https://www.plattnerfoundation.org/de/

    Pressekontakt:

    Daniela Wilberg
    mailto:media@data4life.care
    mobil +49 162 2729163

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/145666/6107739
    OTS: D4L data4life gGmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Data4Life gibt Ernennung von Dr. Ben Illigens zum neuen CEO durch die Hasso Plattner Foundation bekannt (FOTO) Data4Life gibt bekannt, dass die Hasso Plattner Foundation als Trägerstiftung der Organisation Dr. Ben Illigens zum neuen Chief Executive Officer (CEO) ernannt hat. Er folgt auf Christian Weiss, der seit 2017 die Aufbauphase von Data4Life geprägt …