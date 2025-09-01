Data4Life gibt Ernennung von Dr. Ben Illigens zum neuen CEO durch die Hasso Plattner Foundation bekannt (FOTO)

Potsdam (ots) - Data4Life gibt bekannt, dass die Hasso Plattner Foundation als

Trägerstiftung der Organisation Dr. Ben Illigens zum neuen Chief Executive

Officer (CEO) ernannt hat. Er folgt auf Christian Weiss, der seit 2017 die

Aufbauphase von Data4Life geprägt hat und künftig in beratender Funktion die

Entwicklung von Data4Life begleiten wird.



Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung an der Schnittstelle von klinischer Forschung,

digitaler Transformation und globalen Gesundheitsinitiativen bringt Dr. Illigens

umfassende Expertise in Neurologie, Onkologie, digitalen Gesundheitsstrategien

und Datenintegration mit. Er setzt sich dafür ein, Gesundheitsdaten gezielt für

Präzisionsmedizin und Public Health nutzbar zu machen - im Einklang mit der

Mission von Data4Life.





"Digitale Technologien und Künstliche Intelligenz verändern die

Gesundheitsforschung und Versorgung grundlegend. Sie bieten enorme Chancen,

stellen uns aber auch vor Fragen von Ethik, Chancengleichheit und Bias. Mein

Ziel ist es, Data4Life als Brückenbauer zwischen klinischer Forschung,

Technologie und Praxis zu stärken und dabei sicherzustellen, dass Innovationen

fair, verantwortungsvoll und nachhaltig umgesetzt werden," sagt Dr. Ben

Illigens.



Dr. Rouven Westphal, Mitglied des Vorstands der Hasso Plattner Foundation,

ergänzt: "Christian Weiss hat in den vergangenen Jahren einen wichtigen Beitrag

zum Aufbau von Data4Life geleistet und die Organisation im digitalen

Gesundheitsökosystem verankert. Dafür danken wir ihm sehr. Mit der Ernennung von

Dr. Ben Illigens stellen wir sicher, dass Data4Life die nächsten

Entwicklungsschritte gehen und seine internationale Rolle weiter ausbauen kann."



Strategischer Fokus von Data4Life



Data4Life verfolgt das Ziel, die Gesundheitsforschung effizienter, transparenter

und inklusiver zu gestalten. Schwerpunkte sind:



- Ausbau von Data2Evidence als internationale Open-Source-Plattform.

- Weiterentwicklung von D4L Collect für die standardisierte, interoperable

Erfassung von Wearable-Daten, Clinical Outcome Assessments (COAs) und

Patient-Reported Outcomes (PROs).

- Aktive Mitgestaltung in der OHDSI-Community, um offene Standards und Tools für

die weltweite wissenschaftliche Zusammenarbeit zu fördern.



Seit 2017 arbeitet Data4Life mit führenden Institutionen wie dem Mount Sinai

Hospital in New York und dem Hasso-Plattner-Institut in Potsdam zusammen, um

Forschungsergebnisse schneller in die klinische Praxis zu überführen.



Über Data4Life



Die D4L data4life gGmbH ist eine 2017 gegründete, gemeinnützige

HealthTech-Organisation mit Sitz in Potsdam. Sie wird von der Hasso Plattner

Foundation als alleinige Gesellschafterin gefördert. Ziel ist es,

Gesundheitsdaten für Forschung in den Bereichen Public Health und

Präzisionsmedizin nutzbar zu machen, um Prävention, Diagnose und Therapie

entscheidend zu verbessern.



Data4Life hat seinen Unternehmenssitz in Potsdam mit Standorten in Berlin und

Singapur.



Weitere Informationen: http://www.data4life.care



Über Hasso Plattner Foundation



Die Hasso Plattner Foundation ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in

Potsdam. Sie wurde im Jahr 2015 von Hasso Plattner gegründet. Die Stiftung ist

in den Bereichen Wissenschaft und Bildung, Soziales und Naturschutz sowie Kunst

und Kultur aktiv.



Weitere Informationen: https://www.plattnerfoundation.org/de/



Pressekontakt:



Daniela Wilberg

mailto:media@data4life.care

mobil +49 162 2729163



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/145666/6107739

OTS: D4L data4life gGmbH







