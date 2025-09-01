Dr. Stephan Fasshauer tritt Amt als DGUV-Hauptgeschäftsführer an (FOTO)
Berlin (ots) - Dr. Stephan Fasshauer (52) hat heute die Amtsgeschäfte als neuer
Hauptgeschäftsführer des Spitzenverbandes der Berufsgenossenschaften und
Unfallkassen, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übernommen. Das
teilt die DGUV mit. Fasshauer folgt damit auf Dr. Stefan Hussy, der bereits am
30. Juni 2025 in den Ruhestand getreten war.
Fasshauer kommt von der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV). Der promovierte
Volkswirt war dort zuletzt Mitglied des Direktoriums. In dieser Rolle steuerte
er insbesondere die verschiedenen IT-Bereiche der DRV sowie den Personalbereich.
Einer seiner Arbeitsschwerpunkte dort war das entschlossene Vorantreiben
digitaler Innovationen und moderner Strukturen.
"Nach vielen Jahren bei der Deutschen Rentenversicherung blicke ich mit Respekt
und Neugier auf die besonderen Herausforderungen und Chancen, die in der
gesetzlichen Unfallversicherung liegen", sagt Fasshauer. "Wir sichern Menschen
bei der Arbeit, in der Schule und im Ehrenamt - und das tun wir mit Engagement,
Fachwissen und Verantwortung." Gerade mit Blick auf Prävention und
Rehabilitation sei ihm auch der Austausch mit den anderen Zweigen der
Sozialversicherung, den Sozialpartnern und der Wissenschaft wichtig. "Ich freue
mich auf die Zusammenarbeit mit allen, die sich an unserer Seite für Sicherheit
und Gesundheit sowie Teilhabe und Inklusion einsetzen."
Stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der DGUV ist weiterhin Dr. Edlyn Höller.
Hintergrund DGUV
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) ist der Spitzenverband
der neun gewerblichen Berufsgenossenschaften und 24 Unfallkassen in Deutschland.
Ihre Mitglieder versichern insgesamt rund 67 Millionen Menschen in 3,7 Millionen
Unternehmen und Einrichtungen gegen das Risiko eines Arbeits-, Schul- oder
Wegeunfalls sowie Berufskrankheiten.
Als Verband vertritt die DGUV die Interessen ihrer Mitglieder und koordiniert
diese auf den Feldern der Prävention, Rehabilitation, Entschädigung,
Qualifizierung und Forschung. Die DGUV verfügt über zwei Forschungsinstitute,
eine DGUV Akademie, eine Hochschule und insgesamt elf Standorte.
Pressekontakt:
Stefan Boltz
Pressesprecher
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)
Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften
und der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand
Glinkastraße 40, 10117 Berlin
Tel.: +49 30 13001-1414
E-Mail: mailto:presse@dguv.de
https://www.dguv.de
Hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beachten
Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65320/6107747
OTS: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)
