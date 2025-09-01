Dr. Stephan Fasshauer tritt Amt als DGUV-Hauptgeschäftsführer an (FOTO)

Berlin (ots) - Dr. Stephan Fasshauer (52) hat heute die Amtsgeschäfte als neuer

Hauptgeschäftsführer des Spitzenverbandes der Berufsgenossenschaften und

Unfallkassen, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übernommen. Das

teilt die DGUV mit. Fasshauer folgt damit auf Dr. Stefan Hussy, der bereits am

30. Juni 2025 in den Ruhestand getreten war.



Fasshauer kommt von der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV). Der promovierte

Volkswirt war dort zuletzt Mitglied des Direktoriums. In dieser Rolle steuerte

er insbesondere die verschiedenen IT-Bereiche der DRV sowie den Personalbereich.

Einer seiner Arbeitsschwerpunkte dort war das entschlossene Vorantreiben

digitaler Innovationen und moderner Strukturen.





"Nach vielen Jahren bei der Deutschen Rentenversicherung blicke ich mit Respekt

und Neugier auf die besonderen Herausforderungen und Chancen, die in der

gesetzlichen Unfallversicherung liegen", sagt Fasshauer. "Wir sichern Menschen

bei der Arbeit, in der Schule und im Ehrenamt - und das tun wir mit Engagement,

Fachwissen und Verantwortung." Gerade mit Blick auf Prävention und

Rehabilitation sei ihm auch der Austausch mit den anderen Zweigen der

Sozialversicherung, den Sozialpartnern und der Wissenschaft wichtig. "Ich freue

mich auf die Zusammenarbeit mit allen, die sich an unserer Seite für Sicherheit

und Gesundheit sowie Teilhabe und Inklusion einsetzen."



Stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der DGUV ist weiterhin Dr. Edlyn Höller.



Hintergrund DGUV



Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) ist der Spitzenverband

der neun gewerblichen Berufsgenossenschaften und 24 Unfallkassen in Deutschland.

Ihre Mitglieder versichern insgesamt rund 67 Millionen Menschen in 3,7 Millionen

Unternehmen und Einrichtungen gegen das Risiko eines Arbeits-, Schul- oder

Wegeunfalls sowie Berufskrankheiten.



Als Verband vertritt die DGUV die Interessen ihrer Mitglieder und koordiniert

diese auf den Feldern der Prävention, Rehabilitation, Entschädigung,

Qualifizierung und Forschung. Die DGUV verfügt über zwei Forschungsinstitute,

eine DGUV Akademie, eine Hochschule und insgesamt elf Standorte.



