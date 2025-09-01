    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Dr. Stephan Fasshauer tritt Amt als DGUV-Hauptgeschäftsführer an (FOTO)

    Berlin (ots) - Dr. Stephan Fasshauer (52) hat heute die Amtsgeschäfte als neuer
    Hauptgeschäftsführer des Spitzenverbandes der Berufsgenossenschaften und
    Unfallkassen, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übernommen. Das
    teilt die DGUV mit. Fasshauer folgt damit auf Dr. Stefan Hussy, der bereits am
    30. Juni 2025 in den Ruhestand getreten war.

    Fasshauer kommt von der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV). Der promovierte
    Volkswirt war dort zuletzt Mitglied des Direktoriums. In dieser Rolle steuerte
    er insbesondere die verschiedenen IT-Bereiche der DRV sowie den Personalbereich.
    Einer seiner Arbeitsschwerpunkte dort war das entschlossene Vorantreiben
    digitaler Innovationen und moderner Strukturen.

    "Nach vielen Jahren bei der Deutschen Rentenversicherung blicke ich mit Respekt
    und Neugier auf die besonderen Herausforderungen und Chancen, die in der
    gesetzlichen Unfallversicherung liegen", sagt Fasshauer. "Wir sichern Menschen
    bei der Arbeit, in der Schule und im Ehrenamt - und das tun wir mit Engagement,
    Fachwissen und Verantwortung." Gerade mit Blick auf Prävention und
    Rehabilitation sei ihm auch der Austausch mit den anderen Zweigen der
    Sozialversicherung, den Sozialpartnern und der Wissenschaft wichtig. "Ich freue
    mich auf die Zusammenarbeit mit allen, die sich an unserer Seite für Sicherheit
    und Gesundheit sowie Teilhabe und Inklusion einsetzen."

    Stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der DGUV ist weiterhin Dr. Edlyn Höller.

    Hintergrund DGUV

    Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) ist der Spitzenverband
    der neun gewerblichen Berufsgenossenschaften und 24 Unfallkassen in Deutschland.
    Ihre Mitglieder versichern insgesamt rund 67 Millionen Menschen in 3,7 Millionen
    Unternehmen und Einrichtungen gegen das Risiko eines Arbeits-, Schul- oder
    Wegeunfalls sowie Berufskrankheiten.

    Als Verband vertritt die DGUV die Interessen ihrer Mitglieder und koordiniert
    diese auf den Feldern der Prävention, Rehabilitation, Entschädigung,
    Qualifizierung und Forschung. Die DGUV verfügt über zwei Forschungsinstitute,
    eine DGUV Akademie, eine Hochschule und insgesamt elf Standorte.

