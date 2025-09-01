OpenAI plant Mega-Rechenzentrum in Indien: Bietet das neue Chancen für Nvidia?

Der genaue Standort und der Starttermin sind noch offen. Firmenchef Sam Altman könnte das Vorhaben bei seinem Besuch in Indien in diesem Monat vorstellen, eine endgültige Entscheidung steht aber aus. OpenAI wollte dem Bericht von Bloomberg zufolge bisher keine Stellungnahme abgeben.

OpenAI will seine Präsenz in Indien massiv ausbauen. Nach Informationen von Bloomberg führt das Unternehmen Gespräche mit möglichen Partnern, um ein Datenzentrum mit mindestens einem Gigawatt Kapazität aufzubauen. Es wäre eines der leistungsstärksten Rechenzentren des Landes. Bereits heute investieren internationale Technologiekonzerne wie Microsoft, Google und Reliance Industries unter Führung von Mukesh Ambani stark in diese Infrastruktur.

Globale Infrastrukturstrategie

Das in San Francisco ansässige Unternehmen setzt weltweit auf den Ausbau seiner Kapazitäten. In den Vereinigten Staaten treibt OpenAI das Projekt "Stargate" mit einem Investitionsvolumen von 500 Milliarden US-Dollar voran. Zusammen mit SoftBank und Oracle sollen rund 4,5 Gigawatt Rechenleistung entstehen. Das Projekt wurde von US-Präsident Donald Trump öffentlich gelobt.

Könnte Nvidia profitieren?

Nvidia zählt bereits zu den wichtigsten Technologiepartnern des Projektes "Stargate". Von einem neuen Datenzentrum in Indien könnte das Unternehmen ebenfalls profitieren. Der Chiphersteller liefert die Hochleistungsprozessoren, die für das Training und den Betrieb großer Sprachmodelle notwendig sind. Schon heute arbeitet Nvidia eng mit indischen Partnern wie Reliance Industries und Tata Communications zusammen, um Rechenzentren im Land mit modernster Hardware auszustatten. Nvidia könnte durch den Ausbau der OpenAI-Infrastruktur seine ohnehin starke Position im weltweiten KI-Markt noch weiter ausbauen.

Partnerschaften und geopolitischer Druck

OpenAI koordiniert mit Washington das Programm "OpenAI for Countries", das bereits mehr als 30 Staaten interessiert. Geplant sind auch Rechenzentren in Norwegen und Abu Dhabi. Der mögliche Ausbau in Indien fällt jedoch in eine Phase angespannter Beziehungen: Präsident Trump verhängte gerade Zölle von 50 Prozent auf indische Exporte und verwies auf Handelsbarrieren sowie Ölimporte aus Russland.

Datenhoheit und lokaler Markt

Ein Rechenzentrum vor Ort würde Daten im Land halten und maßgeschneiderte Anwendungen ermöglichen. OpenAI will die Pläne eng mit der staatlichen IndiaAI Mission abstimmen, die mit 1,2 Milliarden US-Dollar gefördert wird.

Indien ist bereits der zweitgrößte Markt des Unternehmens. OpenAI baut dort seine Präsenz mit einem Büro in Neu-Delhi, Neueinstellungen und einem günstigen Abo für fünf US-Dollar im Monat weiter aus.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion