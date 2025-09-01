    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Regional unterschiedlich - teilweise Top-Erträge (FOTO)

    Münster (ots) - Die Ernte 2025
    (https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen/themen-und-kampagnen/ernte) sorgt
    in Deutschland für überwiegend positive Stimmung. Zwar gibt es regional
    deutliche Unterschiede, doch insgesamt liegen die Erträge über dem
    Vorjahresniveau. Besonders bei Weizen und Gerste wurden vielerorts erfreuliche
    Ergebnisse erzielt - teils sogar Rekordernten.

    In den Arbeitsgebieten der AGRAVIS zeigt sich ein heterogenes Bild:

    - Im Norden wurden außergewöhnlich hohe Mengen eingefahren.
    - In Westfalen und Hessen verlief die Ernte wetterbedingt verzögert, brachte
    aber überdurchschnittliche Erträge.
    - Im Osten überraschte die Gerste mit guten Ergebnissen, während die Erträge bei
    Raps und Weizen regional schwankten.
    - In Niedersachsen überzeugten Qualität und Ertrag - trotz langer Erntezeit.

    Bernhard Chilla, Marktanalyst bei der AGRAVIS Raiffeisen AG
    (https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen) , ordnet die Ergebnisse der
    Getreideernte in Deutschland, Europa, Großbritannien sowie Russland und der
    Ukraine ein. Seinen ausführlichen Bericht sowie die detaillierten Einschätzungen
    der AGRAVIS-Experten aus Ostfriesland, Niedersachsen, Ostdeutschland, Westfalen
    und Hessen finden Sie hier:

    agrav.is/erntebilanz2025 (https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen/themen-und
    -kampagnen/ernte/erntebilanz-2025.html#)

    Pressekontakt:

    Bernd Homann
    AGRAVIS Raiffeisen AG
    Kommunikation
    Industrieweg 110
    48155 Münster
    Tel.: 02 51/6 82-20 50
    Fax: 02 51/6 82-20 48
    E-Mail: mailto:bernd.homann@agravis.de
    http://www.agravis.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/104520/6107756
    OTS: AGRAVIS Raiffeisen AG




