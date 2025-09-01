Agravis zieht Bilanz der Ernte 2025
Regional unterschiedlich - teilweise Top-Erträge (FOTO)
Münster (ots) - Die Ernte 2025
(https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen/themen-und-kampagnen/ernte) sorgt
in Deutschland für überwiegend positive Stimmung. Zwar gibt es regional
deutliche Unterschiede, doch insgesamt liegen die Erträge über dem
Vorjahresniveau. Besonders bei Weizen und Gerste wurden vielerorts erfreuliche
Ergebnisse erzielt - teils sogar Rekordernten.
In den Arbeitsgebieten der AGRAVIS zeigt sich ein heterogenes Bild:
In den Arbeitsgebieten der AGRAVIS zeigt sich ein heterogenes Bild:
- Im Norden wurden außergewöhnlich hohe Mengen eingefahren.
- In Westfalen und Hessen verlief die Ernte wetterbedingt verzögert, brachte
aber überdurchschnittliche Erträge.
- Im Osten überraschte die Gerste mit guten Ergebnissen, während die Erträge bei
Raps und Weizen regional schwankten.
- In Niedersachsen überzeugten Qualität und Ertrag - trotz langer Erntezeit.
Bernhard Chilla, Marktanalyst bei der AGRAVIS Raiffeisen AG
(https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen) , ordnet die Ergebnisse der
Getreideernte in Deutschland, Europa, Großbritannien sowie Russland und der
Ukraine ein. Seinen ausführlichen Bericht sowie die detaillierten Einschätzungen
der AGRAVIS-Experten aus Ostfriesland, Niedersachsen, Ostdeutschland, Westfalen
und Hessen finden Sie hier:
agrav.is/erntebilanz2025 (https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen/themen-und
-kampagnen/ernte/erntebilanz-2025.html#)
Pressekontakt:
Bernd Homann
AGRAVIS Raiffeisen AG
Kommunikation
Industrieweg 110
48155 Münster
Tel.: 02 51/6 82-20 50
Fax: 02 51/6 82-20 48
E-Mail: mailto:bernd.homann@agravis.de
http://www.agravis.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/104520/6107756
OTS: AGRAVIS Raiffeisen AG
