Regional unterschiedlich - teilweise Top-Erträge (FOTO)

Münster (ots) - Die Ernte 2025

(https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen/themen-und-kampagnen/ernte) sorgt

in Deutschland für überwiegend positive Stimmung. Zwar gibt es regional

deutliche Unterschiede, doch insgesamt liegen die Erträge über dem

Vorjahresniveau. Besonders bei Weizen und Gerste wurden vielerorts erfreuliche

Ergebnisse erzielt - teils sogar Rekordernten.



In den Arbeitsgebieten der AGRAVIS zeigt sich ein heterogenes Bild:





- Im Norden wurden außergewöhnlich hohe Mengen eingefahren.

- In Westfalen und Hessen verlief die Ernte wetterbedingt verzögert, brachte

aber überdurchschnittliche Erträge.

- Im Osten überraschte die Gerste mit guten Ergebnissen, während die Erträge bei

Raps und Weizen regional schwankten.

- In Niedersachsen überzeugten Qualität und Ertrag - trotz langer Erntezeit.



Bernhard Chilla, Marktanalyst bei der AGRAVIS Raiffeisen AG

(https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen) , ordnet die Ergebnisse der

Getreideernte in Deutschland, Europa, Großbritannien sowie Russland und der

Ukraine ein. Seinen ausführlichen Bericht sowie die detaillierten Einschätzungen

der AGRAVIS-Experten aus Ostfriesland, Niedersachsen, Ostdeutschland, Westfalen

und Hessen finden Sie hier:



agrav.is/erntebilanz2025 (https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen/themen-und

-kampagnen/ernte/erntebilanz-2025.html#)



Pressekontakt:



Bernd Homann

AGRAVIS Raiffeisen AG

Kommunikation

Industrieweg 110

48155 Münster

Tel.: 02 51/6 82-20 50

Fax: 02 51/6 82-20 48

E-Mail: mailto:bernd.homann@agravis.de

http://www.agravis.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/104520/6107756

OTS: AGRAVIS Raiffeisen AG







