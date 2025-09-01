    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeamViewer AktievorwärtsNachrichten zu TeamViewer

    Doppeltes Upgrade: TeamViewer-Aktie stürmt 10 Prozent ins Plus

    Die Papiere des MDAX-Konzerns ziehen am Montag allen davon. Erstmals seit Juni notiert die TeamViewer-Aktie wieder über der Marke von 10 Euro. Für Euphorie sorgte eine doppelte Analysten.Hochstufung.

    • TeamViewer-Aktie über 10 Euro, Analysten optimistisch.
    • Bank of America stuft Aktie auf "Buy", Wachstum erwartet.
    • Softwarebranche wächst trotz Unsicherheiten, TeamViewer stark.
    Die Bank of America hat die Aktie von TeamViewer von Underperform auf Buy hochgestuft. Die Analysten zeigen sich deutlich optimistischer für die langfristigen Perspektiven des Göppinger Softwareunternehmens. Ausschlaggebend sind mehrere Wachstumstreiber: Die jüngst abgeschlossene Integration der Übernahme 1E eröffnet Potenzial für Cross-Selling in der bestehenden Kundenbasis.

    Zudem soll das neue Produkt DEX Essentials vor allem im SMB-Segment für steigende wiederkehrende Umsätze sorgen. Verbesserungen bei Benutzeroberfläche und Website sollen Zusatzverkäufe erleichtern, während die Effizienz im Vertrieb spürbar steigt.

    Die TeamViewer-Aktie startete daraufhin am Montag mit Volldampf in die neue Woche und gehört mit eine Plus von 10 Prozent zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt.

    Trotz schwacher Nachfrage und wachsender Sorgen über KI-Risiken hinkt der europäische Tech-Sektor dem Gesamtmarkt deutlich hinterher – seit Juni um 8,4 Prozentpunkte, seit Jahresbeginn sogar um 11. Die jüngste Berichtssaison zeigte zahlreiche Umsatzverfehlungen, dennoch konnte die Softwarebranche ihr Wachstum im zweiten Quartal auf 10,7 Prozent beschleunigen. Für Bank of America bleibt Software trotz makroökonomischer Unsicherheiten ein defensiver und attraktiver Sektor.

    TeamViewer gilt als führender Anbieter für Remote-Connectivity mit einer breiten Nutzerbasis durch das kostenlose Privatmodell. Mit der 1E-Übernahme und eigenen KI-Features sieht die Bank of America das Unternehmen nun bestens positioniert, um sowohl im Mittelstand als auch im Enterprise-Geschäft weiter Marktanteile zu gewinnen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


