Märkte blenden US-Zölle, Einwanderungsschock und Fed-Druck aus

Die von US-Präsident Donald Trump verordneten Importzölle werden als politisches Druckmittel gegen Handelspartner eingesetzt – gleichzeitig sind sie aber auch eine gewaltige Belastung für die US-Wirtschaft selbst. Aktuell liegt das "Tarif-Yield“, also die tatsächlich erhobene Abgabe, bei rund 10 Prozent des Importwerts, hat die Deutsche Bank errechnet. Doch das sei erst der Anfang, sagt George Saravelos, Head of FX Research bei dem Finanzriesen.

An den Finanzmärkten herrscht auffällige Ruhe. Doch hinter der Fassade brodeln gewaltige Risiken, die an den Märkten bislang nicht eingepreist sind. Die Situation erinnert etwas an den Netflix -Film "Don’t look up", in dem die Erde von einem riesigen Kometen vernichtet werden soll, aber die Gefahr wird heruntergespielt und die Entscheidungsträger raten, einfach nicht nach oben zu sehen.

Sobald Ausnahmeregelungen für Pharma- und Elektronikimporte auslaufen und Umgehungsgeschäfte versiegen, könnte der Wert auf 15 bis 20 Prozent steigen. Auf Basis von 3 Billionen US-Dollar an Importen entspräche das einer Steuerlast von bis zu 450 Milliarden US-Dollar – oder 1,5 Prozent des BIP. Eine versteckte, aber massive fiskalische Straffung, die in erster Linie US-Konsumenten trifft.

Gleichzeitig wirkt die restriktive Migrationspolitik wie ein negativer Angebotsschock. Weniger Arbeitskräfte bedeuten weniger Wachstum. Die Zahl neuer Stellen steigt inzwischen so schwach wie in Phasen, die historisch oft in eine Rezession mündeten. Zusätzlich laufen mehrere Programme der Biden-Ära aus, etwa für Haiti, die allein mehr als 700.000 Menschen betreffen. Für die Fed bedeutet das ein Dilemma: weniger Arbeitskräfte, potenziell höhere Löhne – und zugleich schwächeres Wachstum.

Noch gravierender: Die zunehmende Aushöhlung der Unabhängigkeit der Federal Reserve. Angriffe auf Gouverneure wie Lisa Cook und Fed-Chef Jerome Powell sind keine Randnotiz, sondern Ausdruck von Fiskaldominanz ("fiscal dominance"). Gemeint ist damit eine wirtschaftliche Situation, in der hohe Staatsverschuldung und Defizite die Geldpolitik dazu zwingen, sich den Finanzierungsbedürfnissen der Regierung unterzuordnen, anstatt dass die Zentralbank die Zinssätze festlegt, um die Inflation zu kontrollieren.

In einem solchen Szenario muss die Zentralbank möglicherweise – auf politischen Druck hin – die Zinsen niedrig halten, um die Schuldenlast des Staates zu verringern, was ihre Fähigkeit zur Bekämpfung der Inflation untergräbt. Diese Beziehung entsteht, wenn die Fiskalpolitik (wegen Ausgaben und Kreditaufnahmen des Staates) so mächtig wird, dass sie die Geldpolitik diktiert, was dem Gegenteil der Unabhängigkeit der Zentralbank entspricht.

Theoretisch müsste dies höhere Inflationserwartungen und eine Risikoprämie auf den US-Dollar auslösen. Doch bislang bleiben die Märkte erstaunlich selbstgefällig. Zwar hat der Greenback zum Euro seit Jahresbeginn rund 13 Prozent an Wert verloren, darin ist nach Berechnungen der Deutschen Bank aber aktuell kein Aufschlag für die schwelenden Risiken enthalten.

Die USA stecken in einer selten toxischen Mischung aus Nachfrageschock (Zölle), Angebotsschock (Migration) und institutioneller Schwächung (Fed). Die Folgen für die Inflation mögen unklar sein – die für Wachstum und den US-Dollar sind es nicht: schwächeres Wachstum, niedrigere Realzinsen, und ein US-Dollar, der seinen Nimbus verliert. Der Markt mag sich in Sicherheit wiegen. Doch wer die Risiken aus Washington ignoriert, spielt mit dem Feuer.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion