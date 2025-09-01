    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Melanie Amann geht

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die stellvertretende Chefredakteurin des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel", Melanie Amann, verlässt zum Ende des Jahres das Medienhaus. Chefredakteur Dirk Kurbjuweit dankte ihr in einer Mitteilung für ihre Arbeit, insbesondere für "ihre unerschrockene Berichterstattung über die AfD". Seit 2013 arbeitet Amann für das Hamburger Nachrichtenmagazin - seit 2023 als stellvertretende Chefredakteurin.

    Die Journalistin wird mit den Worten zitiert: "Es war für mich eine Ehre und Freude, für das Haus von Rudolf Augstein als Redakteurin, Hauptstadtbüroleiterin und stellvertretende Chefredakteurin tätig gewesen zu sein." Sie blicke mit Dankbarkeit auf "zwölf erfüllende und erfolgreiche Jahre" in der Redaktion zurück. Der Mitteilung zufolge gehören künftig neben Kurbjuweit weiterhin seine Stellvertreterin Cordula Meyer und sein Vize Thorsten Dörting der Chefredaktion an. Ob - und wenn mit wem - Amanns Posten nachbesetzt wird, gab das Nachrichtenmagazin zunächst nicht bekannt./svv/DP/mis





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
