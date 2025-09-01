Flugzeug mit von der Leyen wird Ziel von GPS-Störung
Für Sie zusammengefasst
- Flugzeug von Ursula von der Leyen gestört.
- Russland mutmaßlich verantwortlich für Störung.
- EU-Kommission bestätigt absichtliche GPS-Interferenz.
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Ein Flugzeug mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an Bord ist mutmaßlich Ziel einer absichtlichen Störung des satellitenbasierten Navigationssystems GPS durch Russland geworden. Das teilte eine Sprecherin der Europäischen Kommission in Brüssel mit./aha/DP/jha
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen