    Dax kämpft am Mittag weiter mit 24.000er-Marke

    Wirtschaft - Dax kämpft am Mittag weiter mit 24.000er-Marke
    Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag nach einem bereits freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.990 Punkten berechnet, 0,4 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Sartorius, Rheinmetall und Qiagen, am Ende Siemens Energy, die Deutsche Börse und Bayer.

    "Der Handel gestaltet sich zum Wochenstart sehr monoton und in engen Kursbahnen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Die Nachfrage nach deutschen Aktien sei auf dem aktuellen Kursniveau des Gesamtmarkts wahrnehmbar, aber sehr ausgedünnt. "Es fehlen die Handelsimpulse aus den USA und die publizierten Einkaufsmanagerindizes hatten nicht das Zeug, Dynamik in den europäischen Handel reinzubringen." Gesucht seien die defensiven Branchen, so der Analyst.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1721 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8532 Euro zu haben.

    Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 68,08 US-Dollar; das waren 60 Cent oder 0,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.


    Verfasst von Redaktion dts
