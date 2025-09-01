Der scheidende Geschäftsführer von Borussia Dortmund verwies dabei vor allem auf die Entwicklung bei den Clubs in der Premier League, denen aufgrund von milliardenschweren Fernsehgeldern und Investorenkapital deutlich mehr Geld zur Verfügung steht. "Irgendwann werden sie das in England auch merken. Denn meines Wissens macht dort trotz der riesigen Budgets kaum ein Club Gewinn", sagte Watzke mit Blick auf eine Gehaltsobergrenze.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Hans-Joachim Watzke hält eine Gehaltsobergrenze im Profifußball für unausweichlich. "Letztlich wird ein Salary Cap unumgänglich sein. Ohne Gehaltsobergrenze läuft das alles noch mehr aus dem Ruder", sagte der Sprecher des Präsidiums der Deutschen Fußball Liga (DFL) der "Frankfurter Rundschau".

Watzke: Deutschland hat auch "ein bisschen geschlafen"

Watzke räumte aber auch ein, dass man in Deutschland in der Vergangenheit im internationalen Vergleich "ein bisschen geschlafen" habe. "Der Deutsche hat es ganz gerne, im eigenen Saft zu schmoren. Wir haben die Markenbildung vernachlässigt und das Auslandsgeschäft nicht ausreichend gepusht", erklärte der Spitzen-Funktionär.

Einen erneuten Anlauf für den Einstieg eines Investors bei der DFL, um frisches Kapital zu erhalten, schloss Watzke vorerst aus. "Das Thema Investor ist "durch" in der DFL. Solche Showdowns wird es nicht geben, solange ich etwas zu sagen habe", sagte der 66-Jährige.

Im Februar des vergangenen Jahres hatte das DFL-Präsidium einstimmig beschlossen, Verhandlungen über einen Einstieg eines Investors und damit über den Abschluss eines Milliarden-Deals nicht mehr fortzusetzen. Der Entscheidung vorausgegangen waren wochenlange Proteste der Fans der deutschen Profivereine./cjo/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 3,61 auf Tradegate (01. September 2025, 12:53 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +1,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,37 %. Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 397,43 Mio.. Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6500 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +38,89 %/+38,89 % bedeutet.



