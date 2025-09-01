    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    Watzke fordert Gehaltsobergrenze

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Unumgänglich'

    Für Sie zusammengefasst
    • Watzke: Gehaltsobergrenze im Fußball unumgänglich.
    • Premier League hat durch Geldprobleme kaum Gewinn.
    • DFL-Investoren-Thema vorerst abgeschlossen, sagt Watzke.
    Watzke fordert Gehaltsobergrenze - 'Unumgänglich'
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Hans-Joachim Watzke hält eine Gehaltsobergrenze im Profifußball für unausweichlich. "Letztlich wird ein Salary Cap unumgänglich sein. Ohne Gehaltsobergrenze läuft das alles noch mehr aus dem Ruder", sagte der Sprecher des Präsidiums der Deutschen Fußball Liga (DFL) der "Frankfurter Rundschau".

    Der scheidende Geschäftsführer von Borussia Dortmund verwies dabei vor allem auf die Entwicklung bei den Clubs in der Premier League, denen aufgrund von milliardenschweren Fernsehgeldern und Investorenkapital deutlich mehr Geld zur Verfügung steht. "Irgendwann werden sie das in England auch merken. Denn meines Wissens macht dort trotz der riesigen Budgets kaum ein Club Gewinn", sagte Watzke mit Blick auf eine Gehaltsobergrenze.

    Watzke: Deutschland hat auch "ein bisschen geschlafen"

    Watzke räumte aber auch ein, dass man in Deutschland in der Vergangenheit im internationalen Vergleich "ein bisschen geschlafen" habe. "Der Deutsche hat es ganz gerne, im eigenen Saft zu schmoren. Wir haben die Markenbildung vernachlässigt und das Auslandsgeschäft nicht ausreichend gepusht", erklärte der Spitzen-Funktionär.

    Einen erneuten Anlauf für den Einstieg eines Investors bei der DFL, um frisches Kapital zu erhalten, schloss Watzke vorerst aus. "Das Thema Investor ist "durch" in der DFL. Solche Showdowns wird es nicht geben, solange ich etwas zu sagen habe", sagte der 66-Jährige.

    Im Februar des vergangenen Jahres hatte das DFL-Präsidium einstimmig beschlossen, Verhandlungen über einen Einstieg eines Investors und damit über den Abschluss eines Milliarden-Deals nicht mehr fortzusetzen. Der Entscheidung vorausgegangen waren wochenlange Proteste der Fans der deutschen Profivereine./cjo/DP/mis

    Borussia Dortmund

    -1,50 %
    +1,93 %
    +1,37 %
    -3,40 %
    -2,89 %
    -6,41 %
    -32,83 %
    -9,35 %
    -64,18 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 3,61 auf Tradegate (01. September 2025, 12:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +1,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 397,43 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6500 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +38,89 %/+38,89 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Watzke fordert Gehaltsobergrenze 'Unumgänglich' Hans-Joachim Watzke hält eine Gehaltsobergrenze im Profifußball für unausweichlich. "Letztlich wird ein Salary Cap unumgänglich sein. Ohne Gehaltsobergrenze läuft das alles noch mehr aus dem Ruder", sagte der Sprecher des Präsidiums der Deutschen …