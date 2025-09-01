Stabilus Aktie heute im Plus (24,275€) - 01.09.2025

Die Stabilus Aktie notiert aktuell bei 24,275€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,53 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,600 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Stabilus ist ein globaler Marktführer in der Bewegungssteuerung mit innovativen Lösungen und starker Marktpräsenz.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Stabilus Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -6,26 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Stabilus Aktie damit um +0,21 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,62 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Stabilus -21,22 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,48 % geändert.

Stabilus Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,21 % 1 Monat -5,62 % 3 Monate -6,26 % 1 Jahr -39,63 %

Informationen zur Stabilus Aktie

Es gibt 25 Mio. Stabilus Aktien. Damit ist das Unternehmen 601,45 Mio.EUR wert.

Stabilus Aktie jetzt kaufen?

Ob die Stabilus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stabilus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.