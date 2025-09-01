Circlon wird Teil der Lexit Group (FOTO)
Hamburg (ots) - Circlon, einer der führenden deutschen Anbieter für mobile
Datenerfassung, Prozessdigitalisierung und die Entwicklung digitaler Lösungen
für mobile IT-Lösungen, wird Teil der skandinavischen Lexit Group. Das gab der
Digitalisierungsspezialist aus Norwegen heute bekannt.
Die Lexit Group übernimmt das Hamburger Unternehmen, um seine europäische
Marktpräsenz langfristig auszubauen und gemeinsam
Prozess-Automatisierungslösungen für Produktion, Lager, Logistik und Handel zu
entwickeln. Taner Taneri, CEO der Circlon Group, sagt: "Wir freuen uns, Teil der
Lexit Group zu werden und gemeinsam neue Chancen für unsere Kunden und
Mitarbeiter zu schaffen. Als Teil einer größeren Organisation können wir unser
Geschäft nachhaltig vorantreiben und unseren Unternehmenswert steigern."
Langfristige Wachstumsstrategie in Europa
Die Transaktion bekräftigt die langfristige Wachstumsstrategie der Lexit Group,
mit der sie ihre Position als führender Akteur im europäischen Markt nachhaltig
stärken und weiter ausbauen will. Bisher war das Unternehmen vor allem in
Skandinavien aktiv. Über die Tochtergesellschaften Lexit Norway, Lexit Denmark,
Lexit Sweden, Idnet und Informa betreut die Gruppe dort führende Unternehmen aus
Produktion, Handel und Logistik. Viele setzen Lexit-Lösungen auch global ein.
Mit der Übernahme von Circlon - einem der bedeutendsten deutschen Anbieter im
gleichen Segment wie Lexit - erweitert die Lexit Group nicht nur ihr Portfolio,
sondern gewinnt auch Zugang zu einem vielfältigen Kundenstamm, darunter namhafte
Unternehmen wie Kühne + Nagel, Edeka, Rewe und Hermes. Mit der Übernahme
eröffnen sich so neue Möglichkeiten für ein erweitertes Leistungsangebot und
eine noch engere, lokal ausgerichtete Betreuung.
Neue Technologien entwickeln
Sjur Skjæveland, CEO der Lexit Group, sagt: "Innovation ist ein zentraler Wert
beider Unternehmen. Wir entwickeln kontinuierlich neue Technologien und
verfeinern unsere Lösungen, um die Kunden bestmöglich zu unterstützen." Die
Übernahme sei ein bedeutender Meilenstein der Wachstumsstrategie und der Beginn
eines gemeinsamen Kapitels.
"Unsere Partnerschaft eröffnet uns die Möglichkeit, noch größeren Mehrwert zu
schaffen. Durch die Kombination unserer Erfahrung und Kompetenz mit der lokalen
Expertise und starken Marktposition von Circlon haben wir die einzigartige
Chance, uns gemeinsam weiterzuentwickeln", so Skjæveland weiter. Die Integration
von Circlon in die Geschäftsaktivitäten der Lexit Group wird schrittweise im
Herbst 2025 erfolgen.
Über die Circlon | group
Die Circlon | group begleitet seit 1986 Unternehmen aus Transport und Logistik,
Handel, Industrie und Produktion bei der Digitalisierung ihrer mobilen
Datenerfassung. Das Leistungsspektrum umfasst Beratung, Gerätebereitstellung und
Rollout, Softwareentwicklung, WLAN-Infrastruktur sowie einen umfassenden
Aftersales-Service. Unter einem Dach entstehen Lösungen, die Daten, Prozesse,
Produkte und Menschen effizient vernetzen. Mit technologischer Kompetenz,
verlässlicher Qualität und "Innovation Made in Germany" unterstützt die Circlon
| group ihre Kunden dabei, Arbeitsabläufe digital und somit zukunftssicher zu
gestalten und messbare Mehrwerte zu realisieren.
Mehr unter circlon.de.
Über die Lexit Group
Die Lexit Group, gegründet 1993 in Norwegen, ist in ganz Skandinavien unter den
Namen Lexit Norway, Lexit Denmark, Lexit Sweden, Informa und Idnet tätig und
liefert integrierte Lösungen, Ressourcen und Produkte in den Geschäftsbereichen
Datenerfassung und Digitalisierung sowie Industrielle Kennzeichnung und
Markierung. Zu den Kunden zählen führende Unternehmen aus den Bereichen
Produktion, Lagerhaltung, Logistik und Einzelhandel. Lexit zeichnet sich dadurch
aus, dass es Software, Etikettierung, Hardware und Service kombiniert und die
Lösungen an die jeweilige Branche und den Anwendungsbereich anpasst. Das
Portfolio umfasst Lösungen für Datenerfassung, RFID, POS/Einzelhandel,
elektronische Regaletiketten (ESL), Automatisierung, Robotik, WMS-Systeme und
Softwarelösungen. Die Gruppe beschäftigt rund 240 Mitarbeiter und erzielte im
Jahr 2023 einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden NOK (rund 102 Millionen Euro).
Mehr unter lexitgroup.com.
Pressekontakt:
Circlon | group
Taner Taneri - CEO
mailto:taner.taneri@circlon.de
Lexit Group
Sjur Skjæveland - CEO
mailto:sjur.skjaeveland@lexit.no
