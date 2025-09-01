Circlon wird Teil der Lexit Group (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInforma AktievorwärtsNachrichten zu Informa
    Hamburg (ots) - Circlon, einer der führenden deutschen Anbieter für mobile
    Datenerfassung, Prozessdigitalisierung und die Entwicklung digitaler Lösungen
    für mobile IT-Lösungen, wird Teil der skandinavischen Lexit Group. Das gab der
    Digitalisierungsspezialist aus Norwegen heute bekannt.

    Die Lexit Group übernimmt das Hamburger Unternehmen, um seine europäische
    Marktpräsenz langfristig auszubauen und gemeinsam
    Prozess-Automatisierungslösungen für Produktion, Lager, Logistik und Handel zu
    entwickeln. Taner Taneri, CEO der Circlon Group, sagt: "Wir freuen uns, Teil der
    Lexit Group zu werden und gemeinsam neue Chancen für unsere Kunden und
    Mitarbeiter zu schaffen. Als Teil einer größeren Organisation können wir unser
    Geschäft nachhaltig vorantreiben und unseren Unternehmenswert steigern."

    Langfristige Wachstumsstrategie in Europa

    Die Transaktion bekräftigt die langfristige Wachstumsstrategie der Lexit Group,
    mit der sie ihre Position als führender Akteur im europäischen Markt nachhaltig
    stärken und weiter ausbauen will. Bisher war das Unternehmen vor allem in
    Skandinavien aktiv. Über die Tochtergesellschaften Lexit Norway, Lexit Denmark,
    Lexit Sweden, Idnet und Informa betreut die Gruppe dort führende Unternehmen aus
    Produktion, Handel und Logistik. Viele setzen Lexit-Lösungen auch global ein.

    Mit der Übernahme von Circlon - einem der bedeutendsten deutschen Anbieter im
    gleichen Segment wie Lexit - erweitert die Lexit Group nicht nur ihr Portfolio,
    sondern gewinnt auch Zugang zu einem vielfältigen Kundenstamm, darunter namhafte
    Unternehmen wie Kühne + Nagel, Edeka, Rewe und Hermes. Mit der Übernahme
    eröffnen sich so neue Möglichkeiten für ein erweitertes Leistungsangebot und
    eine noch engere, lokal ausgerichtete Betreuung.

    Neue Technologien entwickeln

    Sjur Skjæveland, CEO der Lexit Group, sagt: "Innovation ist ein zentraler Wert
    beider Unternehmen. Wir entwickeln kontinuierlich neue Technologien und
    verfeinern unsere Lösungen, um die Kunden bestmöglich zu unterstützen." Die
    Übernahme sei ein bedeutender Meilenstein der Wachstumsstrategie und der Beginn
    eines gemeinsamen Kapitels.

    "Unsere Partnerschaft eröffnet uns die Möglichkeit, noch größeren Mehrwert zu
    schaffen. Durch die Kombination unserer Erfahrung und Kompetenz mit der lokalen
    Expertise und starken Marktposition von Circlon haben wir die einzigartige
    Chance, uns gemeinsam weiterzuentwickeln", so Skjæveland weiter. Die Integration
    von Circlon in die Geschäftsaktivitäten der Lexit Group wird schrittweise im
    Herbst 2025 erfolgen.

    Über die Circlon | group

    Die Circlon | group begleitet seit 1986 Unternehmen aus Transport und Logistik,
    Handel, Industrie und Produktion bei der Digitalisierung ihrer mobilen
    Datenerfassung. Das Leistungsspektrum umfasst Beratung, Gerätebereitstellung und
    Rollout, Softwareentwicklung, WLAN-Infrastruktur sowie einen umfassenden
    Aftersales-Service. Unter einem Dach entstehen Lösungen, die Daten, Prozesse,
    Produkte und Menschen effizient vernetzen. Mit technologischer Kompetenz,
    verlässlicher Qualität und "Innovation Made in Germany" unterstützt die Circlon
    | group ihre Kunden dabei, Arbeitsabläufe digital und somit zukunftssicher zu
    gestalten und messbare Mehrwerte zu realisieren.

    Mehr unter circlon.de.

    Über die Lexit Group

    Die Lexit Group, gegründet 1993 in Norwegen, ist in ganz Skandinavien unter den
    Namen Lexit Norway, Lexit Denmark, Lexit Sweden, Informa und Idnet tätig und
    liefert integrierte Lösungen, Ressourcen und Produkte in den Geschäftsbereichen
    Datenerfassung und Digitalisierung sowie Industrielle Kennzeichnung und
    Markierung. Zu den Kunden zählen führende Unternehmen aus den Bereichen
    Produktion, Lagerhaltung, Logistik und Einzelhandel. Lexit zeichnet sich dadurch
    aus, dass es Software, Etikettierung, Hardware und Service kombiniert und die
    Lösungen an die jeweilige Branche und den Anwendungsbereich anpasst. Das
    Portfolio umfasst Lösungen für Datenerfassung, RFID, POS/Einzelhandel,
    elektronische Regaletiketten (ESL), Automatisierung, Robotik, WMS-Systeme und
    Softwarelösungen. Die Gruppe beschäftigt rund 240 Mitarbeiter und erzielte im
    Jahr 2023 einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden NOK (rund 102 Millionen Euro).

    Mehr unter lexitgroup.com.

    Pressekontakt:

    Circlon | group
    Taner Taneri - CEO
    mailto:taner.taneri@circlon.de

    Lexit Group
    Sjur Skjæveland - CEO
    mailto:sjur.skjaeveland@lexit.no




