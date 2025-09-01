Nordzucker startet in die Kampagne 2025/26
Werke sind fit für die Rübenverarbeitung (FOTO)
Braunschweig (ots) - Nordzucker beginnt Anfang September in den europäischen
Werken mit der Zuckerrübenverarbeitung 2025/26. Die Verarbeitungszeit wird
voraussichtlich bis Mitte Januar 2026 dauern.
"Die Rüben sind vielerorts gut aufgelaufen und haben sich in den meisten
Regionen gut entwickelt. Für das weitere Wachstum der Rüben und vor allem für
die Zuckerbildung ist die Wetterlage bis zur Ernte ausschlaggebend. Regional
kommt zudem das Risiko einer Ausbreitung von SBR/Stolbur - übertragen von der
Schilf-Glasflügelzikade - hinzu", erklärt Lars Gorissen, Chief Executive Officer
bei Nordzucker, mit Blick auf die nächsten Wochen.
Das Syndrome Basses Richesses (SBR) in Kombination mit Stolbur kann die
Verarbeitbarkeit und den Zuckergehalt der Zuckerrüben stark beeinträchtigen.
In diesem Jahr gibt das Werk in Schladen, Niedersachsen, am 3. September 2025
den Startschuss für die Kampagne, dann folgen wenige Tage später die übrigen
Werke des Nordzucker Konzerns in Deutschland, Dänemark, Finnland, Litauen,
Polen, Schweden und der Slowakei. In Schladen, Deutschland, und Nykøbing,
Dänemark, werden zunächst Rüben aus ökologischem Anbau verarbeitet.
Instandhaltung der Werke - Fokus auf Modernisierung, Effizienzsteigerung und
Dekarbonisierung
Die Instandhaltungsphase hat Nordzucker intensiv genutzt, um die Werke und ihre
Anlagen zu warten und weiter zu modernisieren. "Unsere Investitionen in die
Werke folgen einem klaren Plan: Wir steigern die Energieeffizienz,
modernisieren, automatisieren und digitalisieren unsere Infrastruktur und setzen
zudem konsequent auf die Dekarbonisierung unserer Produktion. Damit stellen wir
einen stabilen Verlauf der Kampagne in den Werken sicher und machen sie
zukunftsfähig. Darüber hinaus steht - wie bei jeder unserer Kampagnen - die
Arbeitssicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an erster Stelle",
hebt Alexander Godow, Chief Operating Officer bei Nordzucker hervor. In den
vergangenen Monaten wurde in mehreren Werken die Rübenwäsche erneuert,
Zuckerhäuser modernisiert oder die vorhandene Infrastruktur weiter an neue
regulatorische Vorgaben angepasst. Im Werk Clauen sorgt ein neuer Dekanteur für
eine stabilere Verarbeitungsleistung bis zum Kampagnenende.
Dänische Werke setzen bei Dekarbonisierung auf Biogas aus eigenen
Rübenpressschnitzeln
In den dänischen Werken des Nordzucker Konzerns startet zur anstehenden Kampagne
erstmals der Einsatz von Biogas aus Rübenpressschnitzeln für die
Energieerzeugung. Diese wird das Unternehmen an eine nahegelegene Biogasanlage
liefern und im Gegenzug Biomethan zur Dekarbonisierung der Zuckerproduktion und
