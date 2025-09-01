Werke sind fit für die Rübenverarbeitung (FOTO)

Braunschweig (ots) - Nordzucker beginnt Anfang September in den europäischen

Werken mit der Zuckerrübenverarbeitung 2025/26. Die Verarbeitungszeit wird

voraussichtlich bis Mitte Januar 2026 dauern.



"Die Rüben sind vielerorts gut aufgelaufen und haben sich in den meisten

Regionen gut entwickelt. Für das weitere Wachstum der Rüben und vor allem für

die Zuckerbildung ist die Wetterlage bis zur Ernte ausschlaggebend. Regional

kommt zudem das Risiko einer Ausbreitung von SBR/Stolbur - übertragen von der

Schilf-Glasflügelzikade - hinzu", erklärt Lars Gorissen, Chief Executive Officer

bei Nordzucker, mit Blick auf die nächsten Wochen.





Das Syndrome Basses Richesses (SBR) in Kombination mit Stolbur kann dieVerarbeitbarkeit und den Zuckergehalt der Zuckerrüben stark beeinträchtigen.In diesem Jahr gibt das Werk in Schladen, Niedersachsen, am 3. September 2025den Startschuss für die Kampagne, dann folgen wenige Tage später die übrigenWerke des Nordzucker Konzerns in Deutschland, Dänemark, Finnland, Litauen,Polen, Schweden und der Slowakei. In Schladen, Deutschland, und Nykøbing,Dänemark, werden zunächst Rüben aus ökologischem Anbau verarbeitet.Instandhaltung der Werke - Fokus auf Modernisierung, Effizienzsteigerung undDekarbonisierungDie Instandhaltungsphase hat Nordzucker intensiv genutzt, um die Werke und ihreAnlagen zu warten und weiter zu modernisieren. "Unsere Investitionen in dieWerke folgen einem klaren Plan: Wir steigern die Energieeffizienz,modernisieren, automatisieren und digitalisieren unsere Infrastruktur und setzenzudem konsequent auf die Dekarbonisierung unserer Produktion. Damit stellen wireinen stabilen Verlauf der Kampagne in den Werken sicher und machen siezukunftsfähig. Darüber hinaus steht - wie bei jeder unserer Kampagnen - dieArbeitssicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an erster Stelle",hebt Alexander Godow, Chief Operating Officer bei Nordzucker hervor. In denvergangenen Monaten wurde in mehreren Werken die Rübenwäsche erneuert,Zuckerhäuser modernisiert oder die vorhandene Infrastruktur weiter an neueregulatorische Vorgaben angepasst. Im Werk Clauen sorgt ein neuer Dekanteur füreine stabilere Verarbeitungsleistung bis zum Kampagnenende.Dänische Werke setzen bei Dekarbonisierung auf Biogas aus eigenenRübenpressschnitzelnIn den dänischen Werken des Nordzucker Konzerns startet zur anstehenden Kampagneerstmals der Einsatz von Biogas aus Rübenpressschnitzeln für dieEnergieerzeugung. Diese wird das Unternehmen an eine nahegelegene Biogasanlageliefern und im Gegenzug Biomethan zur Dekarbonisierung der Zuckerproduktion und