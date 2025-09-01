Werke sind fit für die Rübenverarbeitung (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Braunschweig (ots) - Nordzucker beginnt Anfang September in den europäischen
    Werken mit der Zuckerrübenverarbeitung 2025/26. Die Verarbeitungszeit wird
    voraussichtlich bis Mitte Januar 2026 dauern.

    "Die Rüben sind vielerorts gut aufgelaufen und haben sich in den meisten
    Regionen gut entwickelt. Für das weitere Wachstum der Rüben und vor allem für
    die Zuckerbildung ist die Wetterlage bis zur Ernte ausschlaggebend. Regional
    kommt zudem das Risiko einer Ausbreitung von SBR/Stolbur - übertragen von der
    Schilf-Glasflügelzikade - hinzu", erklärt Lars Gorissen, Chief Executive Officer
    bei Nordzucker, mit Blick auf die nächsten Wochen.

    Das Syndrome Basses Richesses (SBR) in Kombination mit Stolbur kann die
    Verarbeitbarkeit und den Zuckergehalt der Zuckerrüben stark beeinträchtigen.

    In diesem Jahr gibt das Werk in Schladen, Niedersachsen, am 3. September 2025
    den Startschuss für die Kampagne, dann folgen wenige Tage später die übrigen
    Werke des Nordzucker Konzerns in Deutschland, Dänemark, Finnland, Litauen,
    Polen, Schweden und der Slowakei. In Schladen, Deutschland, und Nykøbing,
    Dänemark, werden zunächst Rüben aus ökologischem Anbau verarbeitet.

    Instandhaltung der Werke - Fokus auf Modernisierung, Effizienzsteigerung und
    Dekarbonisierung

    Die Instandhaltungsphase hat Nordzucker intensiv genutzt, um die Werke und ihre
    Anlagen zu warten und weiter zu modernisieren. "Unsere Investitionen in die
    Werke folgen einem klaren Plan: Wir steigern die Energieeffizienz,
    modernisieren, automatisieren und digitalisieren unsere Infrastruktur und setzen
    zudem konsequent auf die Dekarbonisierung unserer Produktion. Damit stellen wir
    einen stabilen Verlauf der Kampagne in den Werken sicher und machen sie
    zukunftsfähig. Darüber hinaus steht - wie bei jeder unserer Kampagnen - die
    Arbeitssicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an erster Stelle",
    hebt Alexander Godow, Chief Operating Officer bei Nordzucker hervor. In den
    vergangenen Monaten wurde in mehreren Werken die Rübenwäsche erneuert,
    Zuckerhäuser modernisiert oder die vorhandene Infrastruktur weiter an neue
    regulatorische Vorgaben angepasst. Im Werk Clauen sorgt ein neuer Dekanteur für
    eine stabilere Verarbeitungsleistung bis zum Kampagnenende.

    Dänische Werke setzen bei Dekarbonisierung auf Biogas aus eigenen
    Rübenpressschnitzeln

    In den dänischen Werken des Nordzucker Konzerns startet zur anstehenden Kampagne
    erstmals der Einsatz von Biogas aus Rübenpressschnitzeln für die
    Energieerzeugung. Diese wird das Unternehmen an eine nahegelegene Biogasanlage
    liefern und im Gegenzug Biomethan zur Dekarbonisierung der Zuckerproduktion und
