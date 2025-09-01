VICENZAORO SEPTEMBER 2025
DIE GLOBALE SCHMUCKLIEFERKETTE IN VICENZA MIT IEG
Vicenza, Italien (ots/PRNewswire) - Vicenzaoro September , die von der Italian
Exhibition Group (IEG) organisierte internationale Fachmesse, bringt vom 5. bis
9. September wieder die Schmuck- und Goldschmiedeindustrie zusammen. Mit 1.200
Ausstellern aus 30 Ländern ist die Herbstausgabe wieder einmal ausverkauft und
bestätigt damit ihre Rolle als globale Business-Plattform.
Vicenzaoro wird die gesamte Lieferkette präsentieren", sagt Matteo Farsura,
Global Exhibition Manager, Jewellery & Fashion Division, IEG. "Mit ihrer über
70-jährigen Geschichte festigt die Veranstaltung ihre internationale Position
als richtungsweisende Messe für die Branche weltweit."
Exhibition Group (IEG) organisierte internationale Fachmesse, bringt vom 5. bis
9. September wieder die Schmuck- und Goldschmiedeindustrie zusammen. Mit 1.200
Ausstellern aus 30 Ländern ist die Herbstausgabe wieder einmal ausverkauft und
bestätigt damit ihre Rolle als globale Business-Plattform.
Vicenzaoro wird die gesamte Lieferkette präsentieren", sagt Matteo Farsura,
Global Exhibition Manager, Jewellery & Fashion Division, IEG. "Mit ihrer über
70-jährigen Geschichte festigt die Veranstaltung ihre internationale Position
als richtungsweisende Messe für die Branche weltweit."
Die BtoB-Messe antizipiert Markt- und Designtrends mit der Weltpremiere von The
Jewellery Trendbook 2027+ des unabhängigen Trendvision Jewellery + Forecasting
Observatory von IEG/Vicenzaoro.
Ebenfalls geplant ist die zweite jährliche Ausgabe der VO Vintage (5.-8.
September), die sich an Sammler und Liebhaber von hochwertigem Vintage-Schmuck
und Uhren richtet.
DIE UMFASSENDSTE GESCHÄFTSPLATTFORM FÜR DIE SCHMUCKINDUSTRIE
Vicenzaoro bietet einen umfassenden Überblick über die Lieferkette: von
hochwertigen Schmuckmarken bis hin zu Herstellern, Komponenten und
Halbfertigprodukten; von klassischen Kreationen bis hin zu zeitgenössischem
Gold- und Silberschmuck, ein Segment, das von Market Research Future auf 38 %
des Weltmarktes im Jahr 2023 geschätzt wird und laut Financial Times bis zu 70 %
des Markenumsatzes generieren könnte. Dann Diamanten, Edelsteine und Edelsteine,
kombiniert mit gemmologischen Labors und Meisterschleifern; zeitgenössische
Uhrmacherei, die im Jahr 2022 eingeführt wird; Verpackung, visuelles
Merchandising und Delivery at Palakiss für verkaufsfertige Produkte.
ERWEITERUNG DES MESSEGELÄNDES
Der Bau des neuen, 22.000 m² großen, zweistöckigen Pavillons, entworfen von GMP
Studio, Hamburg, geht weiter. Der 60 Millionen Euro teure Umbau durch IEG wird
im September 2026 die neue Ausstellungsfläche eröffnen. Der Betrieb bleibt dank
dreier integrierter temporärer Hallen und eines optimierten internen
Verkehrsplans voll erhalten.
STRATEGISCHE PARTNERSCHAFTEN
Vicenzaoro bestätigt die Zusammenarbeit mit MAECI und Italian Trade Agency für
Einkäufer aus wichtigen Märkten, internationalen Verbänden wie CIBJO, GJEPC
India, HKJJA, Francéclat und führenden nationalen Handelsorganisationen. In
Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen verwandelt die Off-Site-Veranstaltung
VIOFF - Golden Bloom (5.-7. September) das historische Zentrum von Vicenza in
eine stadtweite Bühne für Installationen, Kunst und Kultur.
THE VICENZA SYMPOSIUM
Vor Vicenzaoro findet die erste Ausgabe des The Vicenza Symposium (2.-4.
September, Basilica Palladiana) statt, eine internationale wissenschaftliche
Veranstaltung, die sich auf technologische Innovationen in der Schmuck- und
Modebranche konzentriert und die Rolle von IEG als strategischer Akteur in der
Luxuslieferkette unterstreicht.
Weitere Informationen auf https://www.vicenzaoro.com/
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/723307/5399665/Italian_Exhibition_Group_
Logo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/vicenzaoro-septe
mber-2025-die-globale-schmucklieferkette-in-vicenza-mit-ieg-302541862.html
Pressekontakt:
Leiter der Abteilung Medienbeziehungen und Unternehmenskommunikation:
Elisabetta Vitali; Leiterin der Pressestelle: Marco Forcellini,
Pier Francesco Bellini; Koordinator der internationalen Pressestelle: Silvia
Giorgi; Koordinatorin der Pressestelle: Luca Paganin; Spezialist für die
Pressestelle: Mirko Malgieri. media@iegexpo.it,
Koordinator des Pressebüros für den Bereich Jewellery & Fashion Division:
Michela Moneta
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129776/6107894
OTS: Italian Exhibition Group
Jewellery Trendbook 2027+ des unabhängigen Trendvision Jewellery + Forecasting
Observatory von IEG/Vicenzaoro.
Ebenfalls geplant ist die zweite jährliche Ausgabe der VO Vintage (5.-8.
September), die sich an Sammler und Liebhaber von hochwertigem Vintage-Schmuck
und Uhren richtet.
DIE UMFASSENDSTE GESCHÄFTSPLATTFORM FÜR DIE SCHMUCKINDUSTRIE
Vicenzaoro bietet einen umfassenden Überblick über die Lieferkette: von
hochwertigen Schmuckmarken bis hin zu Herstellern, Komponenten und
Halbfertigprodukten; von klassischen Kreationen bis hin zu zeitgenössischem
Gold- und Silberschmuck, ein Segment, das von Market Research Future auf 38 %
des Weltmarktes im Jahr 2023 geschätzt wird und laut Financial Times bis zu 70 %
des Markenumsatzes generieren könnte. Dann Diamanten, Edelsteine und Edelsteine,
kombiniert mit gemmologischen Labors und Meisterschleifern; zeitgenössische
Uhrmacherei, die im Jahr 2022 eingeführt wird; Verpackung, visuelles
Merchandising und Delivery at Palakiss für verkaufsfertige Produkte.
ERWEITERUNG DES MESSEGELÄNDES
Der Bau des neuen, 22.000 m² großen, zweistöckigen Pavillons, entworfen von GMP
Studio, Hamburg, geht weiter. Der 60 Millionen Euro teure Umbau durch IEG wird
im September 2026 die neue Ausstellungsfläche eröffnen. Der Betrieb bleibt dank
dreier integrierter temporärer Hallen und eines optimierten internen
Verkehrsplans voll erhalten.
STRATEGISCHE PARTNERSCHAFTEN
Vicenzaoro bestätigt die Zusammenarbeit mit MAECI und Italian Trade Agency für
Einkäufer aus wichtigen Märkten, internationalen Verbänden wie CIBJO, GJEPC
India, HKJJA, Francéclat und führenden nationalen Handelsorganisationen. In
Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen verwandelt die Off-Site-Veranstaltung
VIOFF - Golden Bloom (5.-7. September) das historische Zentrum von Vicenza in
eine stadtweite Bühne für Installationen, Kunst und Kultur.
THE VICENZA SYMPOSIUM
Vor Vicenzaoro findet die erste Ausgabe des The Vicenza Symposium (2.-4.
September, Basilica Palladiana) statt, eine internationale wissenschaftliche
Veranstaltung, die sich auf technologische Innovationen in der Schmuck- und
Modebranche konzentriert und die Rolle von IEG als strategischer Akteur in der
Luxuslieferkette unterstreicht.
Weitere Informationen auf https://www.vicenzaoro.com/
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/723307/5399665/Italian_Exhibition_Group_
Logo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/vicenzaoro-septe
mber-2025-die-globale-schmucklieferkette-in-vicenza-mit-ieg-302541862.html
Pressekontakt:
Leiter der Abteilung Medienbeziehungen und Unternehmenskommunikation:
Elisabetta Vitali; Leiterin der Pressestelle: Marco Forcellini,
Pier Francesco Bellini; Koordinator der internationalen Pressestelle: Silvia
Giorgi; Koordinatorin der Pressestelle: Luca Paganin; Spezialist für die
Pressestelle: Mirko Malgieri. media@iegexpo.it,
Koordinator des Pressebüros für den Bereich Jewellery & Fashion Division:
Michela Moneta
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129776/6107894
OTS: Italian Exhibition Group
Autor folgen