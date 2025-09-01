    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    VICENZAORO SEPTEMBER 2025

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    DIE GLOBALE SCHMUCKLIEFERKETTE IN VICENZA MIT IEG

    Vicenza, Italien (ots/PRNewswire) - Vicenzaoro September , die von der Italian
    Exhibition Group (IEG) organisierte internationale Fachmesse, bringt vom 5. bis
    9. September wieder die Schmuck- und Goldschmiedeindustrie zusammen. Mit 1.200
    Ausstellern aus 30 Ländern ist die Herbstausgabe wieder einmal ausverkauft und
    bestätigt damit ihre Rolle als globale Business-Plattform.

    Vicenzaoro wird die gesamte Lieferkette präsentieren", sagt Matteo Farsura,
    Global Exhibition Manager, Jewellery & Fashion Division, IEG. "Mit ihrer über
    70-jährigen Geschichte festigt die Veranstaltung ihre internationale Position
    als richtungsweisende Messe für die Branche weltweit."

    Die BtoB-Messe antizipiert Markt- und Designtrends mit der Weltpremiere von The
    Jewellery Trendbook 2027+ des unabhängigen Trendvision Jewellery + Forecasting
    Observatory von IEG/Vicenzaoro.

    Ebenfalls geplant ist die zweite jährliche Ausgabe der VO Vintage (5.-8.
    September), die sich an Sammler und Liebhaber von hochwertigem Vintage-Schmuck
    und Uhren richtet.

    DIE UMFASSENDSTE GESCHÄFTSPLATTFORM FÜR DIE SCHMUCKINDUSTRIE

    Vicenzaoro bietet einen umfassenden Überblick über die Lieferkette: von
    hochwertigen Schmuckmarken bis hin zu Herstellern, Komponenten und
    Halbfertigprodukten; von klassischen Kreationen bis hin zu zeitgenössischem
    Gold- und Silberschmuck, ein Segment, das von Market Research Future auf 38 %
    des Weltmarktes im Jahr 2023 geschätzt wird und laut Financial Times bis zu 70 %
    des Markenumsatzes generieren könnte. Dann Diamanten, Edelsteine und Edelsteine,
    kombiniert mit gemmologischen Labors und Meisterschleifern; zeitgenössische
    Uhrmacherei, die im Jahr 2022 eingeführt wird; Verpackung, visuelles
    Merchandising und Delivery at Palakiss für verkaufsfertige Produkte.

    ERWEITERUNG DES MESSEGELÄNDES

    Der Bau des neuen, 22.000 m² großen, zweistöckigen Pavillons, entworfen von GMP
    Studio, Hamburg, geht weiter. Der 60 Millionen Euro teure Umbau durch IEG wird
    im September 2026 die neue Ausstellungsfläche eröffnen. Der Betrieb bleibt dank
    dreier integrierter temporärer Hallen und eines optimierten internen
    Verkehrsplans voll erhalten.

    STRATEGISCHE PARTNERSCHAFTEN

    Vicenzaoro bestätigt die Zusammenarbeit mit MAECI und Italian Trade Agency für
    Einkäufer aus wichtigen Märkten, internationalen Verbänden wie CIBJO, GJEPC
    India, HKJJA, Francéclat und führenden nationalen Handelsorganisationen. In
    Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen verwandelt die Off-Site-Veranstaltung
    VIOFF - Golden Bloom (5.-7. September) das historische Zentrum von Vicenza in
    eine stadtweite Bühne für Installationen, Kunst und Kultur.

    THE VICENZA SYMPOSIUM

    Vor Vicenzaoro findet die erste Ausgabe des The Vicenza Symposium (2.-4.
    September, Basilica Palladiana) statt, eine internationale wissenschaftliche
    Veranstaltung, die sich auf technologische Innovationen in der Schmuck- und
    Modebranche konzentriert und die Rolle von IEG als strategischer Akteur in der
    Luxuslieferkette unterstreicht.

    Weitere Informationen auf https://www.vicenzaoro.com/

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/723307/5399665/Italian_Exhibition_Group_
    Logo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/vicenzaoro-septe
    mber-2025-die-globale-schmucklieferkette-in-vicenza-mit-ieg-302541862.html

    Pressekontakt:

    Leiter der Abteilung Medienbeziehungen und Unternehmenskommunikation:
    Elisabetta Vitali; Leiterin der Pressestelle: Marco Forcellini,
    Pier Francesco Bellini; Koordinator der internationalen Pressestelle: Silvia
    Giorgi; Koordinatorin der Pressestelle: Luca Paganin; Spezialist für die
    Pressestelle: Mirko Malgieri. media@iegexpo.it,
    Koordinator des Pressebüros für den Bereich Jewellery & Fashion Division:
    Michela Moneta

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129776/6107894
    OTS: Italian Exhibition Group




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    VICENZAORO SEPTEMBER 2025 DIE GLOBALE SCHMUCKLIEFERKETTE IN VICENZA MIT IEG Vicenzaoro September , die von der Italian Exhibition Group (IEG) organisierte internationale Fachmesse, bringt vom 5. bis 9. September wieder die Schmuck- und Goldschmiedeindustrie zusammen. Mit 1.200 Ausstellern aus 30 Ländern ist die …