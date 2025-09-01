DIE GLOBALE SCHMUCKLIEFERKETTE IN VICENZA MIT IEG

Vicenza, Italien (ots/PRNewswire) - Vicenzaoro September , die von der Italian

Exhibition Group (IEG) organisierte internationale Fachmesse, bringt vom 5. bis

9. September wieder die Schmuck- und Goldschmiedeindustrie zusammen. Mit 1.200

Ausstellern aus 30 Ländern ist die Herbstausgabe wieder einmal ausverkauft und

bestätigt damit ihre Rolle als globale Business-Plattform.



Vicenzaoro wird die gesamte Lieferkette präsentieren", sagt Matteo Farsura,

Global Exhibition Manager, Jewellery & Fashion Division, IEG. "Mit ihrer über

70-jährigen Geschichte festigt die Veranstaltung ihre internationale Position

als richtungsweisende Messe für die Branche weltweit."





Die BtoB-Messe antizipiert Markt- und Designtrends mit der Weltpremiere von The

Jewellery Trendbook 2027+ des unabhängigen Trendvision Jewellery + Forecasting

Observatory von IEG/Vicenzaoro.



Ebenfalls geplant ist die zweite jährliche Ausgabe der VO Vintage (5.-8.

September), die sich an Sammler und Liebhaber von hochwertigem Vintage-Schmuck

und Uhren richtet.



DIE UMFASSENDSTE GESCHÄFTSPLATTFORM FÜR DIE SCHMUCKINDUSTRIE



Vicenzaoro bietet einen umfassenden Überblick über die Lieferkette: von

hochwertigen Schmuckmarken bis hin zu Herstellern, Komponenten und

Halbfertigprodukten; von klassischen Kreationen bis hin zu zeitgenössischem

Gold- und Silberschmuck, ein Segment, das von Market Research Future auf 38 %

des Weltmarktes im Jahr 2023 geschätzt wird und laut Financial Times bis zu 70 %

des Markenumsatzes generieren könnte. Dann Diamanten, Edelsteine und Edelsteine,

kombiniert mit gemmologischen Labors und Meisterschleifern; zeitgenössische

Uhrmacherei, die im Jahr 2022 eingeführt wird; Verpackung, visuelles

Merchandising und Delivery at Palakiss für verkaufsfertige Produkte.



ERWEITERUNG DES MESSEGELÄNDES



Der Bau des neuen, 22.000 m² großen, zweistöckigen Pavillons, entworfen von GMP

Studio, Hamburg, geht weiter. Der 60 Millionen Euro teure Umbau durch IEG wird

im September 2026 die neue Ausstellungsfläche eröffnen. Der Betrieb bleibt dank

dreier integrierter temporärer Hallen und eines optimierten internen

Verkehrsplans voll erhalten.



STRATEGISCHE PARTNERSCHAFTEN



Vicenzaoro bestätigt die Zusammenarbeit mit MAECI und Italian Trade Agency für

Einkäufer aus wichtigen Märkten, internationalen Verbänden wie CIBJO, GJEPC

India, HKJJA, Francéclat und führenden nationalen Handelsorganisationen. In

Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen verwandelt die Off-Site-Veranstaltung

VIOFF - Golden Bloom (5.-7. September) das historische Zentrum von Vicenza in

eine stadtweite Bühne für Installationen, Kunst und Kultur.



THE VICENZA SYMPOSIUM



Vor Vicenzaoro findet die erste Ausgabe des The Vicenza Symposium (2.-4.

September, Basilica Palladiana) statt, eine internationale wissenschaftliche

Veranstaltung, die sich auf technologische Innovationen in der Schmuck- und

Modebranche konzentriert und die Rolle von IEG als strategischer Akteur in der

Luxuslieferkette unterstreicht.



Weitere Informationen auf https://www.vicenzaoro.com/



