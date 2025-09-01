NVIDIA mit Korrekturansatz

In der abgelaufenen Woche standen Geschäftszahlen des wertvollsten Unternehmens der Welt im Fokus der Anleger. NVIDIA steigerte seinen Umsatz im letzten Geschäftsquartal um 56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 46,7 Mrd. US-Dollar, während Analysten nur mit einem Umsatzanstieg um 53 Prozent auf 45,9 Mrd. US-Dollar gerechnet hatten. Der wichtige Rechenzentren-Umsatz legte um 56 Prozent auf 41,1 Mrd. US-Dollar zu, was leicht unter den Erwartungen von 41,3 Mrd. US-Dollar lag. Die bereinigte Bruttomarge verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahreswert von 75,7 Prozent etwas, lag aber mit 72,7 Prozent immer noch auf einem hohen Niveau. Der Non-GAAP-Gewinn je verwässerter Aktie legte um 54 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 1,08 US-Dollar zu, was leicht über den Erwartungen von 1,05 US-Dollar lag. Nvidia hält über 90 Prozent Marktanteil bei KI-spezifischen GPUs, was praktisch ein Monopol in diesem Segment bedeutet. Eine aktuelle Studie des MIT kommt zu dem ernüchternden Ergebnis, dass 95 Prozent der Unternehmen bislang keinerlei messbare Rendite aus ihren KI-Investitionen erzielen. Auf der anderen Seite gerät NVIDIA durch US-Exportrestriktionen gegenüber China zunehmend unter Druck.

Ein Blick auf die aktuelle Kursentwicklung mahnt durch die Seitwärtsphase seit Anfang August zur Vorsicht, es zeichnet sich zunehmend ein Topping-Muster mit einer Verkaufsmarke um den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei 169,10 US-Dollar ab. Unterhalb dieses Niveaus dürfte ein Rücklauf zurück auf das vorherige Ausbruchsniveau und Vorgängerhoch aus Anfang dieses Jahres bei 152,89 US-Dollar starten und würde sich für ein kurzzeitiges Short-Engagement anbieten. Auf der anderen Seite kann dieser Bereich als potenzielle Kaufzone im Hinterkopf behalten werden. Ein Ausbruch über das bisherige Rekordhoch von 184,48 US-Dollar würde es NVIDIA erlauben, an das nächsthöhere Ziele bei 193,84 US-Dollar zuzulegen.

NVIDIA Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Unterhalb von 169,10 US-Dollar wird ein Rücklauf der NVIDIA-Aktie auf 152,89 US-Dollar sehr wahrscheinlich und würde sich für ein Engagement auf der Unterseite anbieten. Hierzu könnte beispielsweise das mit einem Hebel von 28,6 ausgestattete Open End Turbo Short Zertifikat WKN MM32BS zum Einsatz kommen und würde am Ende eine Renditechance von 250 Prozent bieten. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 2,33 Euro ermittelt, eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 173,50 US-Dollar nicht unterschreiten. Hieraus würde sich im Schein ein entsprechender Stopp-Kurs von 0,57 Euro ergeben. Der Anlagehorizont dürfte nur wenige Tage bis Wochen betragen, dementsprechend muss eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes erfolgen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM32BS Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,51 - 0,52 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 179,4976 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corp. KO-Schwelle: 179,4976 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 174,18 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 2,33 Euro Hebel: 28,6 Kurschance: + 250 Prozent Börse Frankfurt

