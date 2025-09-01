Ethereum und XRP fallen – Hoffnung ruht auf ETF-Signale und Fed-Entscheidung

Während Bitcoin am Montagmittag leichte Zugewinne verbucht, setzt sich die Schwäche bei den Altcoins fort. Anleger blicken derweil gespannt auf eine Flut neuer ETF-Anträge in den USA sowie die kommende Fed-Sitzung Mitte September, die für frische Impulse am Kryptomarkt sorgen könnte.

Ethereum notiert aktuell 0,27 Prozent im Minus bei 4.443 US-Dollar, während XRP um 0,57 Prozent auf 2,81 US-Dollar nachgibt. Solana rutscht 1,38 Prozent ab auf 201,30 US-Dollar, und BNB verliert 0,23 Prozent auf 857,06 US-Dollar. Auch für den Highflyer der letzten Woche, Cronos, geht es wieder Berg ab mit einem Minus von 4,38 Prozent (Stand: 12:30 Uhr MESZ).

XRP steht bei den Verlusten besonders im Fokus. Laut Daten von CoinMarketCap wurden seit Juli institutionelle Abflüsse in Höhe von 1,9 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Damit bleibt die unmittelbare Unterstützungszone im Bereich von 2,75 bis 2,77 US-Dollar entscheidend. Ein nachhaltiger Bruch könnte den Weg bis auf 2,50 oder sogar 2,00 US-Dollar ebnen.

Trotz der Kursverluste gibt es bei XRP auch positive Entwicklungen. Die Versorgung des RLUSD-Stablecoins auf der XRP-Ledger-Blockchain ist zuletzt auf über 700 Millionen US-Dollar gestiegen – ein Wachstum, das die Netzwerknutzung ankurbelt.

ETF-Boom: Über 90 Anträge bei der SEC

Nach den Genehmigungen für Bitcoin- und Ethereum-Produkte wächst die Zahl der ETF-Anträge bei der US-Börsenaufsicht SEC rasant. Laut Bloomberg-Analyst James Seyffart liegen derzeit 92 Anträge auf dem Tisch. Besonders gefragt: XRP und Solana. Doch selbst exotische Token wie Bonk oder Donald Trump’s offizieller Coin stehen auf der Liste.

Seyffart bewertet die Chancen für eine Zulassung von XRP-, Solana- und Litecoin-ETFs noch in diesem Jahr als sehr hoch – er spricht von einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent. Auch Dogecoin, Cardano, Polkadot, Hedera und Avalanche hätten mit 90 Prozent sehr gute Karten.

Einige Experten sehen darin jedoch nicht automatisch einen Kursmotor für die Coins. "Viele ETFs werden wohl an mangelnden Zuflüssen scheitern", sagte Luca Prosperi, CEO der Stablecoin-Plattform M0. Dennoch sei die Masse an Anträgen ein Signal für die zunehmende Integration von Krypto in die traditionelle Finanzwelt.

Blick nach Washington: Fed-Entscheidung im Fokus

Am 16. und 17. September trifft sich die US-Notenbank zur nächsten FOMC-Sitzung. Fed-Chef Jerome Powell hatte zuletzt Zinssenkungen angedeutet. Die Märkte rechnen laut CME FedWatch Tool mit einer Wahrscheinlichkeit von 87,6 Prozent mit einem Schritt um 25 Basispunkte. Ein solcher Schritt würde die Liquidität erhöhen – ein Umfeld, in dem Bitcoin und andere Kryptowährungen historisch oft profitieren konnten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



