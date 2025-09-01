    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Rettet euch mit Silber & BTC

    1001 Aufrufe 1001 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kiyosaks Crash-Warnung: Frankreich vor Bankrott, Deutschland vor Unruhen

    Robert Kiyosaki warnt vor einem Finanzkollaps in Europa und rät Anlegern, sich mit Gold, Silber und Bitcoin zu retten.

    Für Sie zusammengefasst
    Rettet euch mit Silber & BTC - Kiyosaks Crash-Warnung: Frankreich vor Bankrott, Deutschland vor Unruhen
    Foto: Ong Wee Jin - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

    Der Autor von "Rich Dad Poor Dad" und erfahrene Investor Robert Kiyosaki hat erneut eindringlich vor einer globalen Finanzkrise gewarnt. In seiner jüngsten Botschaft verwies er auf massive Einbrüche bei Staatsanleihen: europäische Titel seien seit 2020 um 24 Prozent gefallen, US-Anleihen um 13 Prozent und britische Papiere sogar um 32 Prozent. "Europa ist am Ende", schreibt Kiyosaki und prognostizierte eine mögliche Insolvenz Frankreichs sowie Unruhen in Deutschland, die er mit historischen Revolten verglich. Gleichzeitig reduzierten Japan und China ihre Bestände an US-Staatsanleihen und bauten ihre Reserven an Gold und Silber aus, so der Autor.

    Kiyosaki empfiehlt Anlegern, sich auf Sachwerte zu konzentrieren: "Dieser Wahnsinn ist der Grund, warum ich Ihnen weiterhin empfehle, sich selbst zu retten ... und Gold, Silber und Bitcoin zu horten." Er kritisierte das klassische 60/40-Modell aus Anleihen und Aktien als überholt.

    Tipp aus der RedaktionKrypto-Bros aufgepasst! Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Jetzt loslegen!

     

    Während Gold-Futures mit 3.500 US-Dollar ein Rekordhoch erreichten, steht Bitcoin unter Druck. Der bekannte Bitcoin-Kritiker Peter Schiff fragte: "Gold schloss auf einem Allzeithoch. Wenn Bitcoin digitales Gold ist, warum liegt es dann mehr als 13 Prozent unter seinem Rekordhoch?"

    Auch Onchain-Daten zeigen eine Belastung: Wale haben zuletzt Bitcoin verkauft und Teile ihrer Bestände in Ethereum umgeschichtet. Dennoch sehen Analysten von JPMorgan Bitcoin als unterbewertet an und halten ein Aufholen für möglich, sobald die institutionelle Nachfrage steigt. Damit steht der Status von Bitcoin als Absicherungsanlage vor einer entscheidenden Bewährungsprobe.

    Parallel dazu ist der Silberpreis erstmals seit über einem Jahrzehnt auf über 40 US-Dollar pro Unze gestiegen, gestützt durch Erwartungen an eine Zinssenkung der US-Notenbank. Anleger strömten in mit Silber hinterlegte ETFs, wodurch die Lagerbestände in London schrumpften. Laut Silver Institute dürfte der Markt 2025 zum fünften Mal in Folge ein Defizit verzeichnen.

    Kiyosakis klare Botschaft bleibt: Gold, Silber und Bitcoin sollen Schutz bieten – traditionelle Finanzstrategien reichen seiner Ansicht nach nicht mehr aus.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rettet euch mit Silber & BTC Kiyosaks Crash-Warnung: Frankreich vor Bankrott, Deutschland vor Unruhen Robert Kiyosaki warnt vor einem Finanzkollaps in Europa und rät Anlegern, sich mit Gold, Silber und Bitcoin zu retten.