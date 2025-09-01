Kiyosaks Crash-Warnung: Frankreich vor Bankrott, Deutschland vor Unruhen

Der Autor von "Rich Dad Poor Dad" und erfahrene Investor Robert Kiyosaki hat erneut eindringlich vor einer globalen Finanzkrise gewarnt. In seiner jüngsten Botschaft verwies er auf massive Einbrüche bei Staatsanleihen: europäische Titel seien seit 2020 um 24 Prozent gefallen, US-Anleihen um 13 Prozent und britische Papiere sogar um 32 Prozent. "Europa ist am Ende", schreibt Kiyosaki und prognostizierte eine mögliche Insolvenz Frankreichs sowie Unruhen in Deutschland, die er mit historischen Revolten verglich. Gleichzeitig reduzierten Japan und China ihre Bestände an US-Staatsanleihen und bauten ihre Reserven an Gold und Silber aus, so der Autor.

Kiyosaki empfiehlt Anlegern, sich auf Sachwerte zu konzentrieren: "Dieser Wahnsinn ist der Grund, warum ich Ihnen weiterhin empfehle, sich selbst zu retten ... und Gold, Silber und Bitcoin zu horten." Er kritisierte das klassische 60/40-Modell aus Anleihen und Aktien als überholt.

Tipp aus der Redaktion Krypto-Bros aufgepasst! Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Krypto-Bros aufgepasst! Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Jetzt loslegen!

Während Gold-Futures mit 3.500 US-Dollar ein Rekordhoch erreichten, steht Bitcoin unter Druck. Der bekannte Bitcoin-Kritiker Peter Schiff fragte: "Gold schloss auf einem Allzeithoch. Wenn Bitcoin digitales Gold ist, warum liegt es dann mehr als 13 Prozent unter seinem Rekordhoch?"

Auch Onchain-Daten zeigen eine Belastung: Wale haben zuletzt Bitcoin verkauft und Teile ihrer Bestände in Ethereum umgeschichtet. Dennoch sehen Analysten von JPMorgan Bitcoin als unterbewertet an und halten ein Aufholen für möglich, sobald die institutionelle Nachfrage steigt. Damit steht der Status von Bitcoin als Absicherungsanlage vor einer entscheidenden Bewährungsprobe.

Parallel dazu ist der Silberpreis erstmals seit über einem Jahrzehnt auf über 40 US-Dollar pro Unze gestiegen, gestützt durch Erwartungen an eine Zinssenkung der US-Notenbank. Anleger strömten in mit Silber hinterlegte ETFs, wodurch die Lagerbestände in London schrumpften. Laut Silver Institute dürfte der Markt 2025 zum fünften Mal in Folge ein Defizit verzeichnen.

Kiyosakis klare Botschaft bleibt: Gold, Silber und Bitcoin sollen Schutz bieten – traditionelle Finanzstrategien reichen seiner Ansicht nach nicht mehr aus.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



