    Dreifach-Hammer für Aktien

    Die nächsten 14 Tage sind voller Crash-Trigger und könnten brutal werden

    Historisch gilt der September als schwächster Börsenmonat. US-Arbeitsmarktdaten, Inflation und Zinspolitik könnten jetzt zum Gamechanger werden.

    Foto: Richard Drew - picture alliance/AP Photo

    Die Rallye an den US-Börsen steht auf dem Prüfstand. Nach vier Monaten Kursgewinnen und neuen Rekordständen beim S&P 500 und Nasdaq richtet sich der Blick nun auf eine Reihe von Marktdaten, die über die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung entscheiden könnten. Innerhalb von 14 Handelstagen stehen der US-Arbeitsmarktbericht, neue Inflationsdaten und die Zinsentscheidung der Federal Reserve an.

    Fed-Chef Jerome Powell hatte in Jackson Hole signalisiert, dass Zinssenkungen möglich seien, falls die Schwäche am Arbeitsmarkt schwerer wiege als die Inflationsrisiken. "Angesichts der restriktiven Geldpolitik könnten die grundlegenden Aussichten und die sich verändernde Risikobilanz eine Anpassung unseres geldpolitischen Kurses rechtfertigen", sagte Powell. Der Markt rechnet inzwischen mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 90 Prozent für eine Senkung im September.

    Diese Woche liefert entscheidende Hinweise: Am Mittwoch erscheinen die Juli-Zahlen zu offenen Stellen, am Donnerstag die ADP-Beschäftigungsdaten und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Am Freitag folgt der offizielle US-Arbeitsmarktbericht. "Ich denke, dass wir deshalb eine extreme Sensibilität des Marktes gegenüber allem beobachten werden, was das Narrativ über Wachstum und Inflation verändert", sagte David Stubbs, Chefstratege bei AlphaCore Wealth Advisory.

    Analysten sehen ein "Best-Case-Szenario" in moderatem Beschäftigungswachstum und einem leichten Anstieg der Arbeitslosenquote. Das würde der Fed Spielraum für Zinssenkungen geben, ohne Rezessionsängste zu schüren. Problematisch wäre dagegen ein gleichzeitiger Rückgang von Beschäftigung, Erwerbsquote und Arbeitslosigkeit, was auf strukturelle Schwächen hindeuten würde.

     

    Analysten sehen ein "Best-Case-Szenario" in moderatem Beschäftigungswachstum und einem leichten Anstieg der Arbeitslosenquote. Das würde der Fed Spielraum für Zinssenkungen geben, ohne Rezessionsängste zu schüren. Problematisch wäre dagegen ein gleichzeitiger Rückgang von Beschäftigung, Erwerbsquote und Arbeitslosigkeit, was auf strukturelle Schwächen hindeuten würde.

    Parallel wächst die Nervosität über die Bewertung: Der S&P 500 wird zum 22-fachen der erwarteten Gewinne gehandelt – ein Niveau, das zuletzt nur während der Dotcom-Blase erreicht wurde. Hedgefonds wetten massiv gegen Volatilität, was laut Strategen wie Stuart Kaiser von Citi ein Warnsignal sein könnte. Auch Bullen wie Ed Yardeni mahnen, dass Inflation eine Lockerung der Geldpolitik verzögern könnte.

    "Nach dem Labor Day müssen die Märkte eine Entscheidung darüber treffen, in welche Richtung es bis zum Jahresende gehen wird", resümierte Stubbs. Der September gilt historisch als schwächster Börsenmonat – und diesmal könnten Arbeitsmarktdaten und Fed-Beschlüsse darüber entscheiden, ob aus der Ruhe an den Märkten Turbulenzen werden.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
