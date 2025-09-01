Die nächsten 14 Tage sind voller Crash-Trigger und könnten brutal werden

Fed-Chef Jerome Powell hatte in Jackson Hole signalisiert, dass Zinssenkungen möglich seien, falls die Schwäche am Arbeitsmarkt schwerer wiege als die Inflationsrisiken. "Angesichts der restriktiven Geldpolitik könnten die grundlegenden Aussichten und die sich verändernde Risikobilanz eine Anpassung unseres geldpolitischen Kurses rechtfertigen", sagte Powell. Der Markt rechnet inzwischen mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 90 Prozent für eine Senkung im September.

Die Rallye an den US-Börsen steht auf dem Prüfstand. Nach vier Monaten Kursgewinnen und neuen Rekordständen beim S&P 500 und Nasdaq richtet sich der Blick nun auf eine Reihe von Marktdaten, die über die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung entscheiden könnten. Innerhalb von 14 Handelstagen stehen der US-Arbeitsmarktbericht, neue Inflationsdaten und die Zinsentscheidung der Federal Reserve an.

Diese Woche liefert entscheidende Hinweise: Am Mittwoch erscheinen die Juli-Zahlen zu offenen Stellen, am Donnerstag die ADP-Beschäftigungsdaten und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Am Freitag folgt der offizielle US-Arbeitsmarktbericht. "Ich denke, dass wir deshalb eine extreme Sensibilität des Marktes gegenüber allem beobachten werden, was das Narrativ über Wachstum und Inflation verändert", sagte David Stubbs, Chefstratege bei AlphaCore Wealth Advisory.

Tipp aus der Redaktion Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

Analysten sehen ein "Best-Case-Szenario" in moderatem Beschäftigungswachstum und einem leichten Anstieg der Arbeitslosenquote. Das würde der Fed Spielraum für Zinssenkungen geben, ohne Rezessionsängste zu schüren. Problematisch wäre dagegen ein gleichzeitiger Rückgang von Beschäftigung, Erwerbsquote und Arbeitslosigkeit, was auf strukturelle Schwächen hindeuten würde.

Parallel wächst die Nervosität über die Bewertung: Der S&P 500 wird zum 22-fachen der erwarteten Gewinne gehandelt – ein Niveau, das zuletzt nur während der Dotcom-Blase erreicht wurde. Hedgefonds wetten massiv gegen Volatilität, was laut Strategen wie Stuart Kaiser von Citi ein Warnsignal sein könnte. Auch Bullen wie Ed Yardeni mahnen, dass Inflation eine Lockerung der Geldpolitik verzögern könnte.

"Nach dem Labor Day müssen die Märkte eine Entscheidung darüber treffen, in welche Richtung es bis zum Jahresende gehen wird", resümierte Stubbs. Der September gilt historisch als schwächster Börsenmonat – und diesmal könnten Arbeitsmarktdaten und Fed-Beschlüsse darüber entscheiden, ob aus der Ruhe an den Märkten Turbulenzen werden.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6790,24 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer