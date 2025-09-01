    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Constanze Patzig erweitert das CEO-Team von ONESTY (FOTO)

    Berlin (ots) - Constanze Patzig steigt bei der ONESTY Finance GmbH auf und
    übernimmt ab sofort die Position der CEO Strategy & Innovations. Seit über 20
    Jahren ist sie in der Finanzbranche tätig und prägt den Erfolg des
    Familienunternehmens maßgeblich mit.

    Zu ihren Meilensteinen zählen der Aufbau und die Leitung der internen Akademie,
    die Initiierung des Female Empowerment Programs und der Markenrelaunch -
    Grundlage dafür, dass ONESTY dieses Jahr gleich zweifach mit dem German Brand
    Award für Markenarbeit und Markenführung ausgezeichnet wurde. Mit dem
    ONESTY-Female Empowerment Program unterstützt und vernetzt Constanze Patzig
    gezielt Frauen und ermutigt sie, als unabhängige Beraterinnen Karriere zu
    machen.

    "Mein Ziel ist es, unser Familienunternehmen zukunftsorientiert und noch
    moderner und digitaler aufzustellen - immer mit dem Anspruch, die Mission von
    ONESTY umzusetzen: Deutschland finanz-fit zu machen. Dabei liegt mir besonders
    am Herzen, unseren Kundinnen und Kunden zu helfen, ihre persönlichen Ziele und
    Wünsche zu erreichen. Gleichzeitig möchte ich jungen Menschen eine Plattform
    bieten, auf der sie ihre berufliche Zukunft selbstbestimmt gestalten können",
    sagt Constanze Patzig.

    Zur ONESTY-Unternehmensführung gehören zudem Sören Patzig, der das Unternehmen
    gegründet hat und alsCEO federführend die strategische Unternehmensentwicklung
    vorantreibt, Stefan Granel , der als CEO Products & Quality für die
    Produktauswahl und -entwicklung zuständig ist, sowie Martin Ruske, der als CEO
    Law, Risk & Compliance die Bereiche Nachhaltigkeit und Compliance sowie Aus- und
    Weiterbildung verantwortet.

    Sören Patzig erklärt: "Es erfüllt mich mit großer Freude und Stolz, dass meine
    Tochter nun Teil unseres CEO-Teams ist. Ich habe in den vergangenen Jahren
    erlebt, mit welchem Engagement, mit welcher Kompetenz und mit welchem Herzblut
    Constanze unser Unternehmen geprägt hat. Ich bin überzeugt, dass sie ONESTY zum
    Wohl unserer ONESTY-Partner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Kundinnen
    und Kunden weiterführen wird. Mit ihr haben wir eine Co-CEO, die wie kaum eine
    andere die DNA von ONESTY kennt und die nötige Weitsicht mitbringt, um unseren
    langfristigen Erfolg sicherzustellen und auszubauen."

    ONESTY mehrfach Testsieger in der Altersvorsorgeberatung

    ONESTY setzt Maßstäbe in der Finanzbranche. Zum zweiten Mal in Folge wurde das
    Unternehmen im November letzten Jahres vom renommierten Institut für
    Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money für die "Beste Altersvorsorgeberatung"
    ausgezeichnet. In den Kategorien Beratungsqualität, Produktempfehlungen,
    Produktangebot und Aus- und Weiterbildungskonzept erzielte ONESTY Bestnoten.
    Diese Auszeichnung unterstreicht die herausragende Expertise und die konsequente
    Kundenorientierung des Unternehmens.

    Über ONESTY - YOUR FINANCIAL TRAINER

    ONESTY ist ein bundesweit tätiges, unabhängiges Familienunternehmen mit über 30
    Jahren Erfahrung in der Finanzberatung. Für ONESTY stehen Werte wie
    Verantwortung, Fürsorge und Unterstützung im Vordergrund. Ziel der ONESTY
    Finance GmbH ist, dass ihre Financial Trainer den Kundinnen und Kunden das
    nötige Finanzwissen vermitteln, damit sie ihre finanziellen Entscheidungen
    selbst treffen können. ONESTY bietet ihnen dazu einen exklusiven Zugang zu
    ausgezeichneten Produkten. Vielfältige digitale Services sorgen dafür, dass die
    Kunden genau das erhalten, was sie sich wünschen: fundiertes Finanzwissen, ein
    hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine zeitsparende Abwicklung. Über
    500.000 Kundinnen und Kunden wurden bereits erfolgreich beraten. Im
    Qualitätscheck wurde ONESTY vom Institut für Vermögensaufbau (IVA) und Focus
    Money im September 2023 und 2024 für die "Beste Altersvorsorgeberatung"
    ausgezeichnet.

    https://onesty.de/

    Pressekontakt:

    ONESTY Finance GmbH
    Lieberoser Straße 7, 03046 Cottbus
    Martin Ruske
    Chief Executive Officer (CEO)
    E-Mail: mailto:martin.ruske@onesty.de
    Tel.: +49 355 289 43-112

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/170223/6107969
    OTS: ONESTY Finance GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Constanze Patzig erweitert das CEO-Team von ONESTY (FOTO) Constanze Patzig steigt bei der ONESTY Finance GmbH auf und übernimmt ab sofort die Position der CEO Strategy & Innovations. Seit über 20 Jahren ist sie in der Finanzbranche tätig und prägt den Erfolg des Familienunternehmens maßgeblich mit. Zu …