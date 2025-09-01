Constanze Patzig erweitert das CEO-Team von ONESTY (FOTO)

Berlin (ots) - Constanze Patzig steigt bei der ONESTY Finance GmbH auf und

übernimmt ab sofort die Position der CEO Strategy & Innovations. Seit über 20

Jahren ist sie in der Finanzbranche tätig und prägt den Erfolg des

Familienunternehmens maßgeblich mit.



Zu ihren Meilensteinen zählen der Aufbau und die Leitung der internen Akademie,

die Initiierung des Female Empowerment Programs und der Markenrelaunch -

Grundlage dafür, dass ONESTY dieses Jahr gleich zweifach mit dem German Brand

Award für Markenarbeit und Markenführung ausgezeichnet wurde. Mit dem

ONESTY-Female Empowerment Program unterstützt und vernetzt Constanze Patzig

gezielt Frauen und ermutigt sie, als unabhängige Beraterinnen Karriere zu

machen.





"Mein Ziel ist es, unser Familienunternehmen zukunftsorientiert und noch

moderner und digitaler aufzustellen - immer mit dem Anspruch, die Mission von

ONESTY umzusetzen: Deutschland finanz-fit zu machen. Dabei liegt mir besonders

am Herzen, unseren Kundinnen und Kunden zu helfen, ihre persönlichen Ziele und

Wünsche zu erreichen. Gleichzeitig möchte ich jungen Menschen eine Plattform

bieten, auf der sie ihre berufliche Zukunft selbstbestimmt gestalten können",

sagt Constanze Patzig.



Zur ONESTY-Unternehmensführung gehören zudem Sören Patzig, der das Unternehmen

gegründet hat und alsCEO federführend die strategische Unternehmensentwicklung

vorantreibt, Stefan Granel , der als CEO Products & Quality für die

Produktauswahl und -entwicklung zuständig ist, sowie Martin Ruske, der als CEO

Law, Risk & Compliance die Bereiche Nachhaltigkeit und Compliance sowie Aus- und

Weiterbildung verantwortet.



Sören Patzig erklärt: "Es erfüllt mich mit großer Freude und Stolz, dass meine

Tochter nun Teil unseres CEO-Teams ist. Ich habe in den vergangenen Jahren

erlebt, mit welchem Engagement, mit welcher Kompetenz und mit welchem Herzblut

Constanze unser Unternehmen geprägt hat. Ich bin überzeugt, dass sie ONESTY zum

Wohl unserer ONESTY-Partner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Kundinnen

und Kunden weiterführen wird. Mit ihr haben wir eine Co-CEO, die wie kaum eine

andere die DNA von ONESTY kennt und die nötige Weitsicht mitbringt, um unseren

langfristigen Erfolg sicherzustellen und auszubauen."



ONESTY mehrfach Testsieger in der Altersvorsorgeberatung



ONESTY setzt Maßstäbe in der Finanzbranche. Zum zweiten Mal in Folge wurde das

Unternehmen im November letzten Jahres vom renommierten Institut für

Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money für die "Beste Altersvorsorgeberatung"

ausgezeichnet. In den Kategorien Beratungsqualität, Produktempfehlungen,

Produktangebot und Aus- und Weiterbildungskonzept erzielte ONESTY Bestnoten.

Diese Auszeichnung unterstreicht die herausragende Expertise und die konsequente

Kundenorientierung des Unternehmens.



Über ONESTY - YOUR FINANCIAL TRAINER



ONESTY ist ein bundesweit tätiges, unabhängiges Familienunternehmen mit über 30

Jahren Erfahrung in der Finanzberatung. Für ONESTY stehen Werte wie

Verantwortung, Fürsorge und Unterstützung im Vordergrund. Ziel der ONESTY

Finance GmbH ist, dass ihre Financial Trainer den Kundinnen und Kunden das

nötige Finanzwissen vermitteln, damit sie ihre finanziellen Entscheidungen

selbst treffen können. ONESTY bietet ihnen dazu einen exklusiven Zugang zu

ausgezeichneten Produkten. Vielfältige digitale Services sorgen dafür, dass die

Kunden genau das erhalten, was sie sich wünschen: fundiertes Finanzwissen, ein

hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine zeitsparende Abwicklung. Über

500.000 Kundinnen und Kunden wurden bereits erfolgreich beraten. Im

Qualitätscheck wurde ONESTY vom Institut für Vermögensaufbau (IVA) und Focus

Money im September 2023 und 2024 für die "Beste Altersvorsorgeberatung"

ausgezeichnet.



https://onesty.de/



Pressekontakt:



ONESTY Finance GmbH

Lieberoser Straße 7, 03046 Cottbus

Martin Ruske

Chief Executive Officer (CEO)

E-Mail: mailto:martin.ruske@onesty.de

Tel.: +49 355 289 43-112



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/170223/6107969

OTS: ONESTY Finance GmbH







