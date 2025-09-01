Constanze Patzig erweitert das CEO-Team von ONESTY (FOTO)
Berlin (ots) - Constanze Patzig steigt bei der ONESTY Finance GmbH auf und
übernimmt ab sofort die Position der CEO Strategy & Innovations. Seit über 20
Jahren ist sie in der Finanzbranche tätig und prägt den Erfolg des
Familienunternehmens maßgeblich mit.
Zu ihren Meilensteinen zählen der Aufbau und die Leitung der internen Akademie,
die Initiierung des Female Empowerment Programs und der Markenrelaunch -
Grundlage dafür, dass ONESTY dieses Jahr gleich zweifach mit dem German Brand
Award für Markenarbeit und Markenführung ausgezeichnet wurde. Mit dem
ONESTY-Female Empowerment Program unterstützt und vernetzt Constanze Patzig
gezielt Frauen und ermutigt sie, als unabhängige Beraterinnen Karriere zu
machen.
"Mein Ziel ist es, unser Familienunternehmen zukunftsorientiert und noch
moderner und digitaler aufzustellen - immer mit dem Anspruch, die Mission von
ONESTY umzusetzen: Deutschland finanz-fit zu machen. Dabei liegt mir besonders
am Herzen, unseren Kundinnen und Kunden zu helfen, ihre persönlichen Ziele und
Wünsche zu erreichen. Gleichzeitig möchte ich jungen Menschen eine Plattform
bieten, auf der sie ihre berufliche Zukunft selbstbestimmt gestalten können",
sagt Constanze Patzig.
Zur ONESTY-Unternehmensführung gehören zudem Sören Patzig, der das Unternehmen
gegründet hat und alsCEO federführend die strategische Unternehmensentwicklung
vorantreibt, Stefan Granel , der als CEO Products & Quality für die
Produktauswahl und -entwicklung zuständig ist, sowie Martin Ruske, der als CEO
Law, Risk & Compliance die Bereiche Nachhaltigkeit und Compliance sowie Aus- und
Weiterbildung verantwortet.
Sören Patzig erklärt: "Es erfüllt mich mit großer Freude und Stolz, dass meine
Tochter nun Teil unseres CEO-Teams ist. Ich habe in den vergangenen Jahren
erlebt, mit welchem Engagement, mit welcher Kompetenz und mit welchem Herzblut
Constanze unser Unternehmen geprägt hat. Ich bin überzeugt, dass sie ONESTY zum
Wohl unserer ONESTY-Partner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Kundinnen
und Kunden weiterführen wird. Mit ihr haben wir eine Co-CEO, die wie kaum eine
andere die DNA von ONESTY kennt und die nötige Weitsicht mitbringt, um unseren
langfristigen Erfolg sicherzustellen und auszubauen."
ONESTY mehrfach Testsieger in der Altersvorsorgeberatung
ONESTY setzt Maßstäbe in der Finanzbranche. Zum zweiten Mal in Folge wurde das
Unternehmen im November letzten Jahres vom renommierten Institut für
Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money für die "Beste Altersvorsorgeberatung"
ausgezeichnet. In den Kategorien Beratungsqualität, Produktempfehlungen,
Produktangebot und Aus- und Weiterbildungskonzept erzielte ONESTY Bestnoten.
Diese Auszeichnung unterstreicht die herausragende Expertise und die konsequente
Kundenorientierung des Unternehmens.
Über ONESTY - YOUR FINANCIAL TRAINER
ONESTY ist ein bundesweit tätiges, unabhängiges Familienunternehmen mit über 30
Jahren Erfahrung in der Finanzberatung. Für ONESTY stehen Werte wie
Verantwortung, Fürsorge und Unterstützung im Vordergrund. Ziel der ONESTY
Finance GmbH ist, dass ihre Financial Trainer den Kundinnen und Kunden das
nötige Finanzwissen vermitteln, damit sie ihre finanziellen Entscheidungen
selbst treffen können. ONESTY bietet ihnen dazu einen exklusiven Zugang zu
ausgezeichneten Produkten. Vielfältige digitale Services sorgen dafür, dass die
Kunden genau das erhalten, was sie sich wünschen: fundiertes Finanzwissen, ein
hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine zeitsparende Abwicklung. Über
500.000 Kundinnen und Kunden wurden bereits erfolgreich beraten. Im
Qualitätscheck wurde ONESTY vom Institut für Vermögensaufbau (IVA) und Focus
Money im September 2023 und 2024 für die "Beste Altersvorsorgeberatung"
ausgezeichnet.
https://onesty.de/
Pressekontakt:
ONESTY Finance GmbH
Lieberoser Straße 7, 03046 Cottbus
Martin Ruske
Chief Executive Officer (CEO)
E-Mail: mailto:martin.ruske@onesty.de
Tel.: +49 355 289 43-112
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/170223/6107969
OTS: ONESTY Finance GmbH
https://onesty.de/
