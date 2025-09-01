Leitindustrie Pharmabranche bleibt begehrter Arbeitgeber / Stabile Attraktivitätswerte als verlässliche Konstante im Wettbewerb um Fachkräfte
Berlin (ots) - Obwohl die Zahl der Arbeitslosen im August erstmals seit 10
Jahren wieder über die Marke von 3 Millionen gestiegen ist, gibt es auch erste
Anzeichen einer konjunkturellen Erholung. Der Wettbewerb der Branchen um gute
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird sich fortsetzen. Die deutsche
Pharmabranche geht mit einem Vorteil in den Wettbewerb um gute Leute. Sie zählt
weiterhin zu den attraktivsten Arbeitgebern des Landes. Das zeigt eine aktuelle
Civey-Umfrage (Stand: 31.08.2025) im Auftrag von Pharma Deutschland: Drei von
vier Erwerbstätigen, Studierenden und Auszubildenden (76,5 Prozent) bewerten den
Arzneimittelsektor als attraktiven Arbeitgeber.
"Die ungebrochen hohe Attraktivität unserer Industrie ist in doppelter Hinsicht
ein gutes Signal", erklärt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma
Deutschland. "Sie unterstützt die Unternehmen dabei, dringend benötigte
Fachkräfte zu gewinnen. Gleichzeitig zeigt die hohe Resonanz, dass Pharma als
Leitbranche nicht nur ökonomisch erfolgreich ist, sondern auch eine zentrale
volkswirtschaftliche Bedeutung besitzt."
Darüber hinaus zeigt sich: Ost- (75,7 Prozent) und Westdeutsche (76,7 Prozent)
bewerten die Pharmabranche nahezu identisch positiv. Auch sowohl bei Frauen
(72,9 Prozent) als auch bei Männern (79,8 Prozent) gilt sie als begehrter
Arbeitgeber. Damit wird deutlich, dass die Attraktivität der Pharmabranche weder
regional noch geschlechtsspezifisch eingegrenzt ist, sondern auf breiter Basis
wahrgenommen wird.
Die Pharmabranche gehört zu den tragenden Säulen der deutschen Wirtschaft. Mit
rund 140.000 direkt Beschäftigten und über 600.000 Arbeitsplätzen entlang der
Wertschöpfungsketten ist sie ein bedeutender Arbeitgeber. Die Unternehmen
investieren jährlich mehr als 8 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung -
damit zählt die Arzneimittelindustrie zu den forschungsintensivsten Branchen in
Deutschland. Gleichzeitig trägt sie mit einem Exportvolumen von über 100
Milliarden Euro maßgeblich zur Handelsbilanz bei.
Entsprechende Grafiken finden Sie auf unserer Webseite (https://www.pharmadeutsc
hland.de/newsroom/news/artikel/leitindustrie-pharmabranche-bleibt-begehrter-arbe
itgeber/) .
Im Auftrag von Pharma Deutschland führt das Meinungsforschungsinstitut Civey
seit Januar 2025 ein kontinuierliches Live-Monitoring zur individuellen
medizinischen Versorgungssituation sowie zu Erfahrungen im Kontext
pharmazeutischer Themen durch. Die Anzahl der Antworten, die stellvertretend für
die Grundgesamtheit in der Stichprobe zur Berechnung des repräsentativen
Ergebnisses berücksichtigt werden, liegt bei 5.000 Befragten. Die erhobenen
Daten werden nach den sechs Landesverbänden von Pharma Deutschland differenziert
analysiert. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die angegebene
Grundgesamtheit. Für die Berechnung regionaler Ergebnisse nutzt Civey
Small-Area-Methoden mit einem Echtzeit-Modell. Dazu werden die Ergebnisse auf
Basis einer modellbasierten, statistischen Methode für kleine Datenräume
erhoben. Weitere Informationen und Ergebnisse finden Sie auf unserer Webseite
(https://www.pharmadeutschland.de/pharmawissen-fuer-alle/gesundheitsmonitor/) .
Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der
Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400
Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten
Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in
Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken
verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel
sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen und
Patienten bereit. Unter http://www.pharmadeutschland.de/ gibt es mehr
Informationen zu Pharma Deutschland.
Pressekontakt:
Hannes Hönemann
Leiter Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
T. +49 171 5618203
mailto:hoenemann@pharmadeutschland.de
Anna Frederike Gutzeit
CvD Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
T. +49 170 4548014
mailto:gutzeit@pharmadeutschland.de
Geschäftsstelle Berlin
Pharma Deutschland e.V.
Friedrichstraße 134
10117 Berlin
Geschäftsstelle Bonn
Pharma Deutschland e.V.
Ubierstraße 71-73
53173 Bonn
Geschäftsstelle Brüssel
Pharma Deutschland e.V.
Rue Marie de Bourgogne 58
1000 Brüssel
http://www.pharmadeutschland.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/
X: https://x.com/PharmaDeu
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/54882/6108042
OTS: Pharma Deutschland e.V.
