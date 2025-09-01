Leitindustrie Pharmabranche bleibt begehrter Arbeitgeber / Stabile Attraktivitätswerte als verlässliche Konstante im Wettbewerb um Fachkräfte

Berlin (ots) - Obwohl die Zahl der Arbeitslosen im August erstmals seit 10

Jahren wieder über die Marke von 3 Millionen gestiegen ist, gibt es auch erste

Anzeichen einer konjunkturellen Erholung. Der Wettbewerb der Branchen um gute

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird sich fortsetzen. Die deutsche

Pharmabranche geht mit einem Vorteil in den Wettbewerb um gute Leute. Sie zählt

weiterhin zu den attraktivsten Arbeitgebern des Landes. Das zeigt eine aktuelle

Civey-Umfrage (Stand: 31.08.2025) im Auftrag von Pharma Deutschland: Drei von

vier Erwerbstätigen, Studierenden und Auszubildenden (76,5 Prozent) bewerten den

Arzneimittelsektor als attraktiven Arbeitgeber.



"Die ungebrochen hohe Attraktivität unserer Industrie ist in doppelter Hinsicht

ein gutes Signal", erklärt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma

Deutschland. "Sie unterstützt die Unternehmen dabei, dringend benötigte

Fachkräfte zu gewinnen. Gleichzeitig zeigt die hohe Resonanz, dass Pharma als

Leitbranche nicht nur ökonomisch erfolgreich ist, sondern auch eine zentrale

volkswirtschaftliche Bedeutung besitzt."





Darüber hinaus zeigt sich: Ost- (75,7 Prozent) und Westdeutsche (76,7 Prozent)

bewerten die Pharmabranche nahezu identisch positiv. Auch sowohl bei Frauen

(72,9 Prozent) als auch bei Männern (79,8 Prozent) gilt sie als begehrter

Arbeitgeber. Damit wird deutlich, dass die Attraktivität der Pharmabranche weder

regional noch geschlechtsspezifisch eingegrenzt ist, sondern auf breiter Basis

wahrgenommen wird.



Die Pharmabranche gehört zu den tragenden Säulen der deutschen Wirtschaft. Mit

rund 140.000 direkt Beschäftigten und über 600.000 Arbeitsplätzen entlang der

Wertschöpfungsketten ist sie ein bedeutender Arbeitgeber. Die Unternehmen

investieren jährlich mehr als 8 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung -

damit zählt die Arzneimittelindustrie zu den forschungsintensivsten Branchen in

Deutschland. Gleichzeitig trägt sie mit einem Exportvolumen von über 100

Milliarden Euro maßgeblich zur Handelsbilanz bei.



Entsprechende Grafiken finden Sie auf unserer Webseite (https://www.pharmadeutsc

hland.de/newsroom/news/artikel/leitindustrie-pharmabranche-bleibt-begehrter-arbe

itgeber/) .



Im Auftrag von Pharma Deutschland führt das Meinungsforschungsinstitut Civey

seit Januar 2025 ein kontinuierliches Live-Monitoring zur individuellen

medizinischen Versorgungssituation sowie zu Erfahrungen im Kontext

pharmazeutischer Themen durch. Die Anzahl der Antworten, die stellvertretend für

die Grundgesamtheit in der Stichprobe zur Berechnung des repräsentativen

Ergebnisses berücksichtigt werden, liegt bei 5.000 Befragten. Die erhobenen

Daten werden nach den sechs Landesverbänden von Pharma Deutschland differenziert

analysiert. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die angegebene

Grundgesamtheit. Für die Berechnung regionaler Ergebnisse nutzt Civey

Small-Area-Methoden mit einem Echtzeit-Modell. Dazu werden die Ergebnisse auf

Basis einer modellbasierten, statistischen Methode für kleine Datenräume

erhoben. Weitere Informationen und Ergebnisse finden Sie auf unserer Webseite

(https://www.pharmadeutschland.de/pharmawissen-fuer-alle/gesundheitsmonitor/) .



Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der

Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400

Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten

Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in

Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken

verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel

sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen und

Patienten bereit. Unter http://www.pharmadeutschland.de/ gibt es mehr

Informationen zu Pharma Deutschland.



