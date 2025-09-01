    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Leitindustrie Pharmabranche bleibt begehrter Arbeitgeber / Stabile Attraktivitätswerte als verlässliche Konstante im Wettbewerb um Fachkräfte

    Berlin (ots) - Obwohl die Zahl der Arbeitslosen im August erstmals seit 10
    Jahren wieder über die Marke von 3 Millionen gestiegen ist, gibt es auch erste
    Anzeichen einer konjunkturellen Erholung. Der Wettbewerb der Branchen um gute
    Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird sich fortsetzen. Die deutsche
    Pharmabranche geht mit einem Vorteil in den Wettbewerb um gute Leute. Sie zählt
    weiterhin zu den attraktivsten Arbeitgebern des Landes. Das zeigt eine aktuelle
    Civey-Umfrage (Stand: 31.08.2025) im Auftrag von Pharma Deutschland: Drei von
    vier Erwerbstätigen, Studierenden und Auszubildenden (76,5 Prozent) bewerten den
    Arzneimittelsektor als attraktiven Arbeitgeber.

    "Die ungebrochen hohe Attraktivität unserer Industrie ist in doppelter Hinsicht
    ein gutes Signal", erklärt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma
    Deutschland. "Sie unterstützt die Unternehmen dabei, dringend benötigte
    Fachkräfte zu gewinnen. Gleichzeitig zeigt die hohe Resonanz, dass Pharma als
    Leitbranche nicht nur ökonomisch erfolgreich ist, sondern auch eine zentrale
    volkswirtschaftliche Bedeutung besitzt."

    Darüber hinaus zeigt sich: Ost- (75,7 Prozent) und Westdeutsche (76,7 Prozent)
    bewerten die Pharmabranche nahezu identisch positiv. Auch sowohl bei Frauen
    (72,9 Prozent) als auch bei Männern (79,8 Prozent) gilt sie als begehrter
    Arbeitgeber. Damit wird deutlich, dass die Attraktivität der Pharmabranche weder
    regional noch geschlechtsspezifisch eingegrenzt ist, sondern auf breiter Basis
    wahrgenommen wird.

    Die Pharmabranche gehört zu den tragenden Säulen der deutschen Wirtschaft. Mit
    rund 140.000 direkt Beschäftigten und über 600.000 Arbeitsplätzen entlang der
    Wertschöpfungsketten ist sie ein bedeutender Arbeitgeber. Die Unternehmen
    investieren jährlich mehr als 8 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung -
    damit zählt die Arzneimittelindustrie zu den forschungsintensivsten Branchen in
    Deutschland. Gleichzeitig trägt sie mit einem Exportvolumen von über 100
    Milliarden Euro maßgeblich zur Handelsbilanz bei.

    Entsprechende Grafiken finden Sie auf unserer Webseite (https://www.pharmadeutsc
    hland.de/newsroom/news/artikel/leitindustrie-pharmabranche-bleibt-begehrter-arbe
    itgeber/) .

    Im Auftrag von Pharma Deutschland führt das Meinungsforschungsinstitut Civey
    seit Januar 2025 ein kontinuierliches Live-Monitoring zur individuellen
    medizinischen Versorgungssituation sowie zu Erfahrungen im Kontext
    pharmazeutischer Themen durch. Die Anzahl der Antworten, die stellvertretend für
    die Grundgesamtheit in der Stichprobe zur Berechnung des repräsentativen
    Ergebnisses berücksichtigt werden, liegt bei 5.000 Befragten. Die erhobenen
    Daten werden nach den sechs Landesverbänden von Pharma Deutschland differenziert
    analysiert. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die angegebene
    Grundgesamtheit. Für die Berechnung regionaler Ergebnisse nutzt Civey
    Small-Area-Methoden mit einem Echtzeit-Modell. Dazu werden die Ergebnisse auf
    Basis einer modellbasierten, statistischen Methode für kleine Datenräume
    erhoben. Weitere Informationen und Ergebnisse finden Sie auf unserer Webseite
    (https://www.pharmadeutschland.de/pharmawissen-fuer-alle/gesundheitsmonitor/) .

    Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der
    Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400
    Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und
    Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten
    Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in
    Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken
    verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel
    sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen und
    Patienten bereit. Unter http://www.pharmadeutschland.de/ gibt es mehr
    Informationen zu Pharma Deutschland.

