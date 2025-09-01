    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Börsen Update Europa - 01.09. - FTSE Athex 20 stark +3,73 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Der DAX bewegt sich bei 23.996,78 PKT und steigt um +0,24 %.
    Top-Werte: Rheinmetall +2,60 %, Sartorius Vz. +1,79 %, Qiagen +1,74 %
    Flop-Werte: Deutsche Boerse -1,49 %, Bayer -1,34 %, Siemens Energy -1,31 %

    Der MDAX bewegt sich bei 30.346,59 PKT und steigt um +0,32 %.
    Top-Werte: TeamViewer +9,23 %, RENK Group +4,88 %, HelloFresh +4,78 %
    Flop-Werte: PUMA -2,21 %, AUTO1 Group -2,11 %, CTS Eventim -2,05 %

    Der TecDAX steht aktuell (13:59:59) bei 3.725,29 PKT und steigt um +0,52 %.
    Top-Werte: TeamViewer +9,23 %, Carl Zeiss Meditec +2,83 %, HENSOLDT +2,49 %
    Flop-Werte: Elmos Semiconductor -1,22 %, Kontron -1,14 %, ATOSS Software -1,07 %

    Der E-Stoxx 50 steht bei 5.362,50 PKT und gewinnt bisher +0,09 %.
    Top-Werte: Rheinmetall +2,60 %, Nordea Bank Abp +1,90 %, Airbus +1,63 %
    Flop-Werte: Deutsche Boerse -1,49 %, Hermes International -1,47 %, Vinci -1,44 %

    Der ATX steht aktuell (14:00:08) bei 4.628,36 PKT und fällt um -0,33 %.
    Top-Werte: OMV +0,43 %, Erste Group Bank +0,37 %, BAWAG Group +0,23 %
    Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,17 %, Immofinanz -1,29 %, EVN -1,17 %

    Der SMI bewegt sich bei 12.186,72 PKT und fällt um -0,07 %.
    Top-Werte: Kuehne + Nagel International +0,54 %, Lonza Group +0,43 %, Givaudan +0,29 %
    Flop-Werte: Swiss Re -2,46 %, Swiss Life Holding -1,37 %, Zurich Insurance Group -1,34 %

    Der CAC 40 steht bei 7.703,91 PKT und verliert bisher -0,11 %.
    Top-Werte: Airbus +1,63 %, Teleperformance +1,08 %, Renault +1,07 %
    Flop-Werte: Veolia Environnement -1,70 %, ENGIE -1,58 %, Hermes International -1,47 %

    Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.631,93 PKT und fällt um -0,02 %.
    Top-Werte: Nordea Bank Abp +1,90 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +1,72 %, Swedbank Shs(A) +1,66 %
    Flop-Werte: SSAB Registered (A) -0,34 %, ABB -0,26 %, AstraZeneca -0,20 %

    Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:58:20) bei 5.010,00 PKT und steigt um +3,73 %.
    Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +2,75 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,52 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,17 %
    Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,28 %, Public Power -1,22 %, Piraeus Port Authority -1,16 %



