    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLam Research AktievorwärtsNachrichten zu Lam Research

    Besonders beachtet!

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lam Research - Aktie im Fokus - 01.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Lam Research Aktie bisher Verluste von -2,77 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lam Research Aktie.

    Besonders beachtet! - Lam Research - Aktie im Fokus - 01.09.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Lam Research ist ein Schlüsselakteur in der Halbleiterindustrie, der durch seine fortschrittlichen Fertigungslösungen und strategische Partnerschaften besticht.

    Lam Research Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Lam Research Aktie. Mit einer Performance von -2,77 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    21.518,49€
    Basispreis
    16,25
    Ask
    × 14,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.300,00€
    Basispreis
    16,21
    Ask
    × 14,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Lam Research in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +19,66 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lam Research Aktie damit um -0,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,02 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Lam Research +21,45 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um 0,00 % geändert.

    Lam Research Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,50 %
    1 Monat +3,02 %
    3 Monate +19,66 %
    1 Jahr +14,48 %

    Informationen zur Lam Research Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Lam Research Aktien. Damit ist das Unternehmen 105,30 Mrd.EUR wert.

    Lam Research Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Lam Research Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lam Research Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lam Research

    -2,79 %
    -0,63 %
    +3,67 %
    +21,22 %
    +13,68 %
    +95,24 %
    +199,84 %
    +1.224,96 %
    +83.100,00 %
    ISIN:US5128073062WKN:A40L1V



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Lam Research - Aktie im Fokus - 01.09.2025 Am heutigen Handelstag muss die Lam Research Aktie bisher Verluste von -2,77 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lam Research Aktie.