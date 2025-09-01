Besonders beachtet!
Lam Research - Aktie im Fokus - 01.09.2025
Am heutigen Handelstag muss die Lam Research Aktie bisher Verluste von -2,77 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lam Research Aktie.
Lam Research ist ein Schlüsselakteur in der Halbleiterindustrie, der durch seine fortschrittlichen Fertigungslösungen und strategische Partnerschaften besticht.
Lam Research Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.09.2025
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Lam Research Aktie. Mit einer Performance von -2,77 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Lam Research in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +19,66 % bestehen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lam Research Aktie damit um -0,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,02 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Lam Research +21,45 % gewonnen.
Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um 0,00 % geändert.
Lam Research Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,50 %
|1 Monat
|+3,02 %
|3 Monate
|+19,66 %
|1 Jahr
|+14,48 %
Informationen zur Lam Research Aktie
Es gibt 1 Mrd. Lam Research Aktien. Damit ist das Unternehmen 105,30 Mrd.EUR wert.
Lam Research Aktie jetzt kaufen?
Ob die Lam Research Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lam Research Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.