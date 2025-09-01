Lam Research - Aktie im Fokus - 01.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Lam Research Aktie. Mit einer Performance von -2,77 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Lam Research ist ein Schlüsselakteur in der Halbleiterindustrie, der durch seine fortschrittlichen Fertigungslösungen und strategische Partnerschaften besticht.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Lam Research in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +19,66 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lam Research Aktie damit um -0,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,02 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Lam Research +21,45 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um 0,00 % geändert.

Lam Research Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,50 % 1 Monat +3,02 % 3 Monate +19,66 % 1 Jahr +14,48 %

Informationen zur Lam Research Aktie

Es gibt 1 Mrd. Lam Research Aktien. Damit ist das Unternehmen 105,30 Mrd.EUR wert.

Lam Research Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lam Research Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lam Research Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.