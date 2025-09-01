Russische Luftangriffe - Kiew ruft Nato-Ukraine-Rat an

KIEW/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Wegen der schweren russischen Luftangriffe in der vergangenen Woche hat die Regierung in Kiew den Nato-Ukraine-Rat einberufen. Das Treffen solle noch heute in Brüssel stattfinden, kündigte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha im sozialen Netzwerk X an.

"Moskau muss mehr Druck spüren als Konsequenz, weil es den Krieg verlängert", schrieb er. Üblicherweise beraten die Nato-Staaten zunächst auf Ebene ihrer Botschafter.