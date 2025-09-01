APsystems wird von Sinovoltaics zum weltweit erfolgreichsten Wechselrichter-Unternehmen ernannt

Diese begehrte Auszeichnung untermauert den Ruf von APsystems als finanzstarker, technologisch innovativer und weltweit vertrauenswürdiger Anbieter von Solarstromelektronik und spiegelt das stetige Wachstum und die Leistung des Unternehmens in mehr als 15 Jahren in der Solarbranche wider.

JIAXING, China, Amsterdam und AUSTIN, Texas, 1. September 2025 /PRNewswire/ -- APsystems, ein weltweit führender Anbieter von Leistungselektronik auf Modulebene (Module Level Power Electronics, MLPE) und Top-Lieferant von plattformübergreifenden Solar-Mikro-Wechselrichterlösungen, hat laut der Ausgabe 2025 des Ranglisten-Berichts für Wechselrichterhersteller von Sinovoltaics den ersten Platz als bankfähigster Solar-Wechselrichterhersteller der Welt erreicht.

„Die weltweite Platzierung auf Rang 1 durch Sinovoltaics ist nicht nur eine Ehre, sondern auch eine Bestätigung unserer langfristigen Vision und unseres Engagements für Spitzenleistungen", erklärte Olivier Jacques, globaler Präsident von APsystems. „Wir haben APsystems auf einer Grundlage aus Innovation, solider Rentabilität, einem marktrelevanten Ökosystem und Stabilität aufgebaut – Faktoren, die für unsere Kunden, Partner und Geldgeber gleichermaßen von großer Bedeutung sind."

Der Sinovoltaics-Bericht bewertet die finanzielle Gesundheit und Bankfähigkeit globaler Wechselrichterhersteller anhand des Altman-Z-Score-Modells – einer weithin anerkannten Formel zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten gerät. APsystems war nicht nur Branchenführer mit der höchsten Punktzahl, sondern bewies auch eine konstante Finanzkraft über das dreijährige Analysefenster von 2022 bis 2025.

„Bankfähigkeit ist im Solarbereich von entscheidender Bedeutung", erklärte Dr. Zhi-min Ling, Mitbegründer und Vorsitzender von APsystems. „Installateure, EPC-Anbieter und Finanziers müssen sicher sein, dass die Technologie, die sie heute einrichten, auch morgen noch unterstützt wird. Unsere Kunden zählen auf uns nicht nur wegen unserer Leistung und Innovation, sondern auch wegen unserer langfristigen Zuverlässigkeit. Dieser Bericht bestätigt, dass APsystems auch in Zukunft Jahr für Jahr dieses Versprechen einhalten wird."