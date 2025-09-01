Amazon - Aktie mit schwachem Handelstag - 01.09.2025

Am heutigen Handelstag musste die Amazon Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -0,27 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Amazon ist ein führendes Technologieunternehmen, das E-Commerce, Cloud-Dienste und digitale Medien anbietet. Es dominiert den Online-Handel und den Cloud-Markt mit AWS. Hauptkonkurrenten sind Alibaba, Microsoft, Google und Walmart. Einzigartig sind das breite Produktangebot, die Innovationskraft und die schnelle Lieferung.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Amazon-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +9,06 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amazon Aktie damit um +0,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,21 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Amazon auf -8,56 %.

Amazon Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,01 % 1 Monat +2,21 % 3 Monate +9,06 % 1 Jahr +21,78 %

Informationen zur Amazon Aktie

Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,08 Bil. wert.

Im August `25 haben 10 Analysten die Amazon Aktie eingestuft.

Amazon Aktie jetzt kaufen?

Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.