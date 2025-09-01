NVIDIA Aktie fällt auf 148,66€ - 01.09.2025

Die NVIDIA Aktie notiert aktuell bei 148,66€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -0,17 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,26 € entspricht. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von NVIDIA in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +26,73 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die NVIDIA Aktie damit um -2,37 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,95 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei NVIDIA auf +14,08 %.

NVIDIA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,37 % 1 Monat -3,95 % 3 Monate +26,73 % 1 Jahr +37,85 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die potenzielle Kursentwicklung der NVIDIA Aktie, insbesondere die Möglichkeit, dass der Kurs schnell die 200 USD-Marke überschreiten könnte. Die starke Umsatzkonzentration auf zwei Kunden, wahrscheinlich Microsoft und Amazon, wird als Risiko für das zukünftige Wachstum angesehen. Es wird auch über die Herausforderungen diskutiert, die sich aus den hohen Wachstumsraten ergeben, und ob die aktuelle Bewertung gerechtfertigt ist, wenn das Wachstum nachlässt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,62 Bil. wert.

OpenAI könnte ein großes Datenzentrum in Indien bauen. Damit würde das Unternehmen seine KI-Kapazitäten erweitern und neue Dienste für den Markt anbieten.

Donald Trump ist seit Dienstag nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten - Gerüchte besagen, er sei schwer erkrankt (Schlaganfall). Trotz der "Unruhe" in den sozialen Medien postet das Weiße Haus Bilder von Trump, die

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

NVIDIA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.