Bayer Aktie fällt um -1,33 % - 01.09.2025

Mit einer Performance von -1,33 % musste die Bayer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Bayer in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +14,36 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,54 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,18 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +46,28 % gewonnen.

Bayer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,54 % 1 Monat +2,18 % 3 Monate +14,36 % 1 Jahr -0,11 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bayer-Aktie, die nach einem gescheiterten Studienendpunkt gefallen ist. Die Unterstützung der US-Regierung für Glyphosat wird als positiv wahrgenommen, jedoch gibt es Skepsis über die Gesetzgebung zur Haftungsimmunität, die den Kurs belasten könnte. Technische Analysen zeigen Druck auf die Aktie, während einige Anleger die Bewertung als attraktiv einschätzen. Insgesamt herrscht Unsicherheit über die politischen Entwicklungen und deren Einfluss auf die Kursentwicklung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,32 Mrd. wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Der Dax ist am Montag nach einem bereits freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.990 Punkten berechnet, 0,4 …

Der Dax ist am Montag freundlich in den Monat September gestartet. Vor allem ein Umsatzsprung durch KI-bezogene Produkte beim chinesischen Handelsriesen Alibaba sorge für eine positive Grundstimmung, hieß es am Markt. Impulse von den US-Börsen …

Bayer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.