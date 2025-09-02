Ist Puma jetzt wieder ein Comeback-Kandidat?

Fundamental bleibe der Weg zum Turnaround jedoch schwierig. Die UBS verweist darauf, dass eine operative Erholung frühestens mittelfristig realistisch sei. Für das Jahr 2026 rechnen die Experten mit einer EBIT-Marge von rund einem Prozent.

Artemis prüft laut Berichten, seine Beteiligung von 29 Prozent an Puma zu reduzieren. Auch wenn es sich bisher nur um Spekulationen handelt, könnte allein die Debatte über die Absichten eines potenziellen Käufers das Abwärtsrisiko der Aktie begrenzen. "Wir sehen das Risiko-Ertrags-Verhältnis als ausgewogen und stufen Puma daher auf neutral hoch", erklärten die Analysten der Schweizer Großbank.

Eine Trendwende würde umfangreiche Maßnahmen erfordern – von der Bereinigung der Großhandelskanäle über eine Neuausrichtung der Produktpipeline bis hin zu höheren Investitionen in Marketing und Markenaufbau. Hinzu komme eine schwache Cash-Generierung, weshalb die UBS bis einschließlich 2026 keine Dividendenzahlungen erwartet.

Positiv werten die Analysten, dass die Erwartungen am Markt derzeit niedrig sind. "Selbst kleine Fortschritte könnten positiv aufgenommen werden", heißt es. Zudem verfüge Puma in den Einstiegssegmenten über Stärken. Laut Umfragen des UBS Evidence Lab schneidet der Konzern beim Preis-Leistungs-Verhältnis besser ab als Nike und Adidas.

Unter diesen Gesichtspunkten hob die UBS das Kursziel von 16,3 auf 20,9 Euro an. Das entspricht in etwa dem aktuellen Kursniveau. Damit signalisiert die Bank, dass der Verkaufsdruck der vergangenen Monate nachlässt, auch wenn der Weg zur nachhaltigen Erholung lang bleibt. In der vergangenen Handelswoche machte die Puma-Aktie bereits über 10 Prozent gut:

Laut TipRanks sprechen aktuell drei Analysten Kaufempfehlungen, neun Halten und vier Verkaufsempfehlungen aus. Der durchschnittliche Zielkurs liegt dort bei knapp 23 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von rund 15 Prozent entspricht.

Damit spiegelt der Markt derzeit eine abwartende Haltung wider: Der frühere Verkaufsdruck ist gewichen. Die Euphorie bleibt aber aus. Puma gilt unter Analysten wieder als "neutrale Wette" mit Chancen auf eine Erholung. Doch die erheblichen operativen Herausforderungen sorgen weiterhin für Bauchschmerzen unter Anlegern.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



