Science4Life Startup-Wettbewerb startet
Umfassende Unterstützung für Gründerteams
Frankfurt am Main (ots) - Unterstützung beim Start ins Business für Gründerteams
aus den Bereichen Life Sciences, Chemie und Energie: Bis zum 6. Oktober 2025
können Start-ups ihre Ideenskizzen beim Science4Life Startup-Wettbewerb online
einreichen.
Seit 1998 richtet Science4Life Deutschlands führenden branchenspezifischen
Startup-Wettbewerb aus. Die Gründerinitiative begleitet Teams aus den Branchen
Life Sciences, Chemie und Energie von der ersten Idee über die Entwicklung des
Geschäftskonzeptes und die Ausformulierung des Businessplans bis zum Start ins
Unternehmertum. Am 1. September 2025 beginnt die neue Wettbewerbsrunde mit der
Ideenphase. Gründungsinteressierte sowie Start-ups können ihre Geschäftsidee in
Form einer dreiseitigen Ideenskizze einfach online einreichen und am
Science4Life Venture Cup sowie am Science4Life Energy Award teilnehmen.
Die Benefits: Zugang zum Expertennetzwerk und Feedback zur Geschäftsidee
Neben der Chance auf Preisgeld in Höhe von mehr als 60.000 Euro erhalten die
Teams Zugang zum renommierten Science4Life-Netzwerk mit über 300
Branchenexperten und können professionelle Coachings mit einem persönlichen
Sparringpartner gewinnen. Wettbewerbsbegleitend finden Webinare zu
gründungsrelevanten Themen statt.
Wer an der Ideenphase teilnehmen möchte, kann sich bereits jetzt unter
https://app.science4life.de/register registrieren und eine dreiseitige
Ideenskizze bis zum 6. Oktober 2025 einreichen. Jede Einreichung wird von
Branchenexperten geprüft und alle Teilnehmer erhalten ausführliches Feedback zu
ihrer Geschäftsidee, um diese weiter zu schärfen und Potenziale sowie Chancen zu
frühzeitig zu erkennen. Die besten Teams des Science4Life Venture Cup werden zum
digitalen Science4Life Academy-Day im November eingeladen und erhalten dort
Zugang zu Workshops, um ihre Ideen weiterzuentwickeln und nachzuschärfen.
Innovation für Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit
"Die Innovationskraft von Gründerteams ist entscheidend für die
Wettbewerbsfähigkeit und Zukunft Deutschlands. Mit dem Science4Life
Startup-Wettbewerb bieten wir eine Plattform, die diese Ideen sichtbar macht,
Gründungsvorhaben gezielt unterstützt und mit relevanten Stakeholdern vernetzt",
sagt Dr. Lutz Müller, Projektleiter des Science4Life e.V. "Unser Ziel ist es,
jungen Unternehmen den entscheidenden Schub für einen erfolgreichen Start ins
Business zu geben."
Zu den ehemaligen Teilnehmern von Science4Life gehören unter anderem Tubulis,
die 2024 eine Finanzierungsrunde von 128 Millionen Euro abgeschlossen haben,
sowie Reverion, die bereits rund 100 Millionen Euro an Kapital einsammeln
konnten und mit ihrer Technologie daran arbeiten, den Klimawandel aktiv
umzukehren. Insgesamt haben seit 1998 über 10.200 Teilnehmer am
Startup-Wettbewerb von Science4Life partizipiert.
Drei Phasen - ein Ziel
Weil jedes Gründerteam an einer anderen Stelle ihrer Entwicklung steht, ist der
Startup-Wettbewerb in drei Phasen unterteilt. In der ersten Phase, der
Ideenphase, liegt der Schwerpunkt auf der Geschäftsidee und ihrem
Marktpotenzial, sodass Gründer frühzeitig Chancen erkennen und ihre Strategien
anpassen können. Darauf folgt die Konzeptphase, in der das Geschäftsmodell
gemeinsam mit Experten detailliert ausgearbeitet wird. In der Businessplanphase
entsteht schließlich ein investorenreifer Businessplan in Form eines Read Decks,
mit dem die Teams den nächsten Schritt Richtung Unternehmensgründung gehen
können. Eine Teilnahme an vorherigen Phasen ist dabei keine Voraussetzung -
jedes Team kann flexibel einsteigen.
Über den Science4Life e.V.
Science4Life e.V. ist eine unabhängige Gründerinitiative, die bereits 1998 als
Non-Profit-Organisation ins Leben gerufen wurde. Initiatoren und Sponsoren sind
die Hessische Landesregierung und das Gesundheitsunternehmen Sanofi. Einmal
jährlich richtet die Initiative bundesweit den größten Startup-Wettbewerb für
die Branchen Life Sciences, Chemie und Energie aus. Wettbewerbsbegleitend bietet
die Science4Life Academy allen registrierten Wettbewerbsteilnehmern
Weiterbildung und Coaching an.
Insgesamt werden im Rahmen des Startup-Wettbewerbs Preisgelder in Höhe von mehr
als 60.000 EUR vergeben. Seit 1998 haben mehr als 10.200 Personen am Wettbewerb
teilgenommen und es wurden über 3.200 Geschäftsideen eingereicht und bewertet.
Die Gründerinitiative besteht aus einem Netzwerk von mehr als 300
Branchenexperten, die mit ihrem Know-how und Erfahrungen den
Wettbewerbsteilnehmern zur Verfügung stehen. Über 1.600 Unternehmen wurden
erfolgreich gegründet.
Pressekontakt:
Carina Goldschmid
PIABO-PR-GmbH
mailto:science4life@piabo.net
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/36685/6108143
OTS: Science4Life
