Umfassende Unterstützung für Gründerteams

Unterstützung beim Start ins Business für Gründerteams

aus den Bereichen Life Sciences, Chemie und Energie: Bis zum 6. Oktober 2025

können Start-ups ihre Ideenskizzen beim Science4Life Startup-Wettbewerb online

einreichen.



Seit 1998 richtet Science4Life Deutschlands führenden branchenspezifischen

Startup-Wettbewerb aus. Die Gründerinitiative begleitet Teams aus den Branchen

Life Sciences, Chemie und Energie von der ersten Idee über die Entwicklung des

Geschäftskonzeptes und die Ausformulierung des Businessplans bis zum Start ins

Unternehmertum. Am 1. September 2025 beginnt die neue Wettbewerbsrunde mit der

Ideenphase. Gründungsinteressierte sowie Start-ups können ihre Geschäftsidee in

Form einer dreiseitigen Ideenskizze einfach online einreichen und am

Science4Life Venture Cup sowie am Science4Life Energy Award teilnehmen.





Die Benefits: Zugang zum Expertennetzwerk und Feedback zur Geschäftsidee



Neben der Chance auf Preisgeld in Höhe von mehr als 60.000 Euro erhalten die

Teams Zugang zum renommierten Science4Life-Netzwerk mit über 300

Branchenexperten und können professionelle Coachings mit einem persönlichen

Sparringpartner gewinnen. Wettbewerbsbegleitend finden Webinare zu

gründungsrelevanten Themen statt.



Wer an der Ideenphase teilnehmen möchte, kann sich bereits jetzt unter

https://app.science4life.de/register registrieren und eine dreiseitige

Ideenskizze bis zum 6. Oktober 2025 einreichen. Jede Einreichung wird von

Branchenexperten geprüft und alle Teilnehmer erhalten ausführliches Feedback zu

ihrer Geschäftsidee, um diese weiter zu schärfen und Potenziale sowie Chancen zu

frühzeitig zu erkennen. Die besten Teams des Science4Life Venture Cup werden zum

digitalen Science4Life Academy-Day im November eingeladen und erhalten dort

Zugang zu Workshops, um ihre Ideen weiterzuentwickeln und nachzuschärfen.



Innovation für Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit



"Die Innovationskraft von Gründerteams ist entscheidend für die

Wettbewerbsfähigkeit und Zukunft Deutschlands. Mit dem Science4Life

Startup-Wettbewerb bieten wir eine Plattform, die diese Ideen sichtbar macht,

Gründungsvorhaben gezielt unterstützt und mit relevanten Stakeholdern vernetzt",

sagt Dr. Lutz Müller, Projektleiter des Science4Life e.V. "Unser Ziel ist es,

jungen Unternehmen den entscheidenden Schub für einen erfolgreichen Start ins

Business zu geben."



Zu den ehemaligen Teilnehmern von Science4Life gehören unter anderem Tubulis,

die 2024 eine Finanzierungsrunde von 128 Millionen Euro abgeschlossen haben,

sowie Reverion, die bereits rund 100 Millionen Euro an Kapital einsammeln

konnten und mit ihrer Technologie daran arbeiten, den Klimawandel aktiv

umzukehren. Insgesamt haben seit 1998 über 10.200 Teilnehmer am

Startup-Wettbewerb von Science4Life partizipiert.



Drei Phasen - ein Ziel



Weil jedes Gründerteam an einer anderen Stelle ihrer Entwicklung steht, ist der

Startup-Wettbewerb in drei Phasen unterteilt. In der ersten Phase, der

Ideenphase, liegt der Schwerpunkt auf der Geschäftsidee und ihrem

Marktpotenzial, sodass Gründer frühzeitig Chancen erkennen und ihre Strategien

anpassen können. Darauf folgt die Konzeptphase, in der das Geschäftsmodell

gemeinsam mit Experten detailliert ausgearbeitet wird. In der Businessplanphase

entsteht schließlich ein investorenreifer Businessplan in Form eines Read Decks,

mit dem die Teams den nächsten Schritt Richtung Unternehmensgründung gehen

können. Eine Teilnahme an vorherigen Phasen ist dabei keine Voraussetzung -

jedes Team kann flexibel einsteigen.



Über den Science4Life e.V.



Science4Life e.V. ist eine unabhängige Gründerinitiative, die bereits 1998 als

Non-Profit-Organisation ins Leben gerufen wurde. Initiatoren und Sponsoren sind

die Hessische Landesregierung und das Gesundheitsunternehmen Sanofi. Einmal

jährlich richtet die Initiative bundesweit den größten Startup-Wettbewerb für

die Branchen Life Sciences, Chemie und Energie aus. Wettbewerbsbegleitend bietet

die Science4Life Academy allen registrierten Wettbewerbsteilnehmern

Weiterbildung und Coaching an.



Insgesamt werden im Rahmen des Startup-Wettbewerbs Preisgelder in Höhe von mehr

als 60.000 EUR vergeben. Seit 1998 haben mehr als 10.200 Personen am Wettbewerb

teilgenommen und es wurden über 3.200 Geschäftsideen eingereicht und bewertet.

Die Gründerinitiative besteht aus einem Netzwerk von mehr als 300

Branchenexperten, die mit ihrem Know-how und Erfahrungen den

Wettbewerbsteilnehmern zur Verfügung stehen. Über 1.600 Unternehmen wurden

erfolgreich gegründet.



