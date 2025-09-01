Umfassende Unterstützung für Gründerteams

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSanofi AktievorwärtsNachrichten zu Sanofi

    Frankfurt am Main (ots) - Unterstützung beim Start ins Business für Gründerteams
    aus den Bereichen Life Sciences, Chemie und Energie: Bis zum 6. Oktober 2025
    können Start-ups ihre Ideenskizzen beim Science4Life Startup-Wettbewerb online
    einreichen.

    Seit 1998 richtet Science4Life Deutschlands führenden branchenspezifischen
    Startup-Wettbewerb aus. Die Gründerinitiative begleitet Teams aus den Branchen
    Life Sciences, Chemie und Energie von der ersten Idee über die Entwicklung des
    Geschäftskonzeptes und die Ausformulierung des Businessplans bis zum Start ins
    Unternehmertum. Am 1. September 2025 beginnt die neue Wettbewerbsrunde mit der
    Ideenphase. Gründungsinteressierte sowie Start-ups können ihre Geschäftsidee in
    Form einer dreiseitigen Ideenskizze einfach online einreichen und am
    Science4Life Venture Cup sowie am Science4Life Energy Award teilnehmen.

    Die Benefits: Zugang zum Expertennetzwerk und Feedback zur Geschäftsidee

    Neben der Chance auf Preisgeld in Höhe von mehr als 60.000 Euro erhalten die
    Teams Zugang zum renommierten Science4Life-Netzwerk mit über 300
    Branchenexperten und können professionelle Coachings mit einem persönlichen
    Sparringpartner gewinnen. Wettbewerbsbegleitend finden Webinare zu
    gründungsrelevanten Themen statt.

    Wer an der Ideenphase teilnehmen möchte, kann sich bereits jetzt unter
    https://app.science4life.de/register registrieren und eine dreiseitige
    Ideenskizze bis zum 6. Oktober 2025 einreichen. Jede Einreichung wird von
    Branchenexperten geprüft und alle Teilnehmer erhalten ausführliches Feedback zu
    ihrer Geschäftsidee, um diese weiter zu schärfen und Potenziale sowie Chancen zu
    frühzeitig zu erkennen. Die besten Teams des Science4Life Venture Cup werden zum
    digitalen Science4Life Academy-Day im November eingeladen und erhalten dort
    Zugang zu Workshops, um ihre Ideen weiterzuentwickeln und nachzuschärfen.

    Innovation für Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit

    "Die Innovationskraft von Gründerteams ist entscheidend für die
    Wettbewerbsfähigkeit und Zukunft Deutschlands. Mit dem Science4Life
    Startup-Wettbewerb bieten wir eine Plattform, die diese Ideen sichtbar macht,
    Gründungsvorhaben gezielt unterstützt und mit relevanten Stakeholdern vernetzt",
    sagt Dr. Lutz Müller, Projektleiter des Science4Life e.V. "Unser Ziel ist es,
    jungen Unternehmen den entscheidenden Schub für einen erfolgreichen Start ins
    Business zu geben."

    Zu den ehemaligen Teilnehmern von Science4Life gehören unter anderem Tubulis,
    die 2024 eine Finanzierungsrunde von 128 Millionen Euro abgeschlossen haben,
    sowie Reverion, die bereits rund 100 Millionen Euro an Kapital einsammeln
    konnten und mit ihrer Technologie daran arbeiten, den Klimawandel aktiv
    umzukehren. Insgesamt haben seit 1998 über 10.200 Teilnehmer am
    Startup-Wettbewerb von Science4Life partizipiert.

    Drei Phasen - ein Ziel

    Weil jedes Gründerteam an einer anderen Stelle ihrer Entwicklung steht, ist der
    Startup-Wettbewerb in drei Phasen unterteilt. In der ersten Phase, der
    Ideenphase, liegt der Schwerpunkt auf der Geschäftsidee und ihrem
    Marktpotenzial, sodass Gründer frühzeitig Chancen erkennen und ihre Strategien
    anpassen können. Darauf folgt die Konzeptphase, in der das Geschäftsmodell
    gemeinsam mit Experten detailliert ausgearbeitet wird. In der Businessplanphase
    entsteht schließlich ein investorenreifer Businessplan in Form eines Read Decks,
    mit dem die Teams den nächsten Schritt Richtung Unternehmensgründung gehen
    können. Eine Teilnahme an vorherigen Phasen ist dabei keine Voraussetzung -
    jedes Team kann flexibel einsteigen.

    Über den Science4Life e.V.

    Science4Life e.V. ist eine unabhängige Gründerinitiative, die bereits 1998 als
    Non-Profit-Organisation ins Leben gerufen wurde. Initiatoren und Sponsoren sind
    die Hessische Landesregierung und das Gesundheitsunternehmen Sanofi. Einmal
    jährlich richtet die Initiative bundesweit den größten Startup-Wettbewerb für
    die Branchen Life Sciences, Chemie und Energie aus. Wettbewerbsbegleitend bietet
    die Science4Life Academy allen registrierten Wettbewerbsteilnehmern
    Weiterbildung und Coaching an.

    Insgesamt werden im Rahmen des Startup-Wettbewerbs Preisgelder in Höhe von mehr
    als 60.000 EUR vergeben. Seit 1998 haben mehr als 10.200 Personen am Wettbewerb
    teilgenommen und es wurden über 3.200 Geschäftsideen eingereicht und bewertet.
    Die Gründerinitiative besteht aus einem Netzwerk von mehr als 300
    Branchenexperten, die mit ihrem Know-how und Erfahrungen den
    Wettbewerbsteilnehmern zur Verfügung stehen. Über 1.600 Unternehmen wurden
    erfolgreich gegründet.

