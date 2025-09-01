Interner Bericht
Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen war vermeidbar
Für Sie zusammengefasst
- Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen war vermeidbar.
- Fünf Tote und 72 Verletzte durch menschliches Versagen.
- Verantwortung liegt bei Personal und DB Netz-Vorstand.
BERLIN (dpa-AFX) - Das tödliche Zugunglück mit fünf Toten und 72 Verletzten in Garmisch-Partenkirchen im Juni 2022 war einem internen Bericht der Deutschen Bahn zufolge vermeidbar. Die Verantwortung für den Unfall liege beim betrieblichen Personal, aber auch bei zuständigen Vorstandsmitgliedern der damaligen Bahn-Tochter DB Netz, heißt es in dem Bericht, der dpa vorlag./rew/DP/jha
