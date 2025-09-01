Chinas Tech-Riese startet wieder durch

Liebe Leserinnen und Leser,

nach einer Phase der Skepsis schöpfen Investoren wieder Vertrauen in chinesische Technologiewerte – im Mittelpunkt steht dabei Tencent.

Mit WeChat betreibt Tencent weit mehr als nur eine Messenger-App: Chat, Shopping, Gaming, Nachrichten, Streaming, Musik, Payment und integrierte Shops – eine digitale All-in-One-Lösung für den Alltag. Rund 1,4 Milliarden monatlich aktive Nutzer verbringen etwa ein Drittel ihrer gesamten mobilen Nutzungszeit in China auf der Plattform.

Auch im Gaming zählt Tencent zur Weltspitze: Als einer der größten Publisher ist das Unternehmen an Hits wie League of Legends, Clash of Clans und Honor of Kings beteiligt. Die jüngst von der chinesischen Aufsicht genehmigten 136 neuen Spiele – ein Plus von 18 % gegenüber dem Vorjahr – dürften die Umsätze zusätzlich befeuern.

KI-Offensive mit Hunyuan und DeepSeek

Ein zentraler Wachstumstreiber ist Tencents KI-Strategie. Mit den eigenen Sprachmodellen Hunyuan und DeepSeek wird WeChat intelligenter – durch personalisierte Suche, maßgeschneiderte Videoempfehlungen und effizientere Werbung.

Das Konzept erinnert an Meta, das 2024 mit KI-gestützter Personalisierung bei Reels seine Werbeeinnahmen um 27% steigern konnte. Auch das Verhältnis zwischen Staat und Branche hat sich entspannt: Die Politik setzt wieder stärker auf Innovation und Wachstum, insbesondere bei Schlüsseltechnologien wie Chips und KI – ein klarer Vorteil für Tencent.

Strategische Investitionen stärken die Rendite