Chinas Tech-Riese startet wieder durch

Liebe
Leserinnen und Leser,
nach einer Phase der Skepsis schöpfen Investoren wieder Vertrauen in chinesische
Technologiewerte – im Mittelpunkt steht dabei Tencent.
Mit WeChat betreibt Tencent weit mehr als nur eine Messenger-App: Chat, Shopping,
Gaming, Nachrichten, Streaming, Musik, Payment und integrierte Shops – eine digitale All-in-One-Lösung für den Alltag. Rund 1,4 Milliarden monatlich aktive Nutzer
verbringen etwa ein Drittel ihrer gesamten mobilen Nutzungszeit in China auf der Plattform.
Auch im Gaming zählt Tencent zur Weltspitze: Als einer der größten Publisher ist das
Unternehmen an Hits wie League of Legends, Clash of Clans und Honor of Kings beteiligt. Die jüngst von der chinesischen Aufsicht genehmigten 136 neuen Spiele – ein Plus
von 18 % gegenüber dem Vorjahr – dürften die Umsätze zusätzlich befeuern.
KI-Offensive mit Hunyuan und
DeepSeek
Ein zentraler Wachstumstreiber ist Tencents KI-Strategie. Mit den eigenen
Sprachmodellen Hunyuan und DeepSeek wird WeChat intelligenter – durch personalisierte Suche, maßgeschneiderte Videoempfehlungen und effizientere
Werbung.
Das Konzept erinnert an Meta, das 2024 mit KI-gestützter Personalisierung bei Reels
seine Werbeeinnahmen um 27% steigern konnte. Auch das Verhältnis zwischen Staat und Branche hat sich entspannt: Die Politik setzt wieder stärker auf Innovation und Wachstum,
insbesondere bei Schlüsseltechnologien wie Chips und KI – ein klarer Vorteil für Tencent.
Strategische Investitionen stärken die
Rendite
Tencent investiert konsequent in Plattformen und Produkte, was Margen und
Wettbewerbsvorteile stärkt. Rückenwind bringen sinkende App-Store-Gebühren, steigende Videowerbeerlöse, Fortschritte im E-Commerce und Chancen in Unternehmenssoftware. Trotz
seiner Größe ist Tencent vergleichsweise günstig bewertet: Während der S&P 500 beim 24-Fachen der erwarteten Gewinne liegt, notiert Tencent bei etwa 17.
Aktienrückkäufe signalisieren zusätzliches Vertrauen in die eigene Position.