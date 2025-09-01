Förderung der ganzheitlichen und qualitativ hochwertigen Entwicklung der Medizin- und Gesundheitsbranche

Als internationale Spitzenmesse, die die gesamte Branchenkette abdeckt, bringt die CMEF globale Akteure zusammen, um durch Innovationspräsentationen, Partnerschaften und Markenbildung, akademischen Austausch, Trendeinblicke und Schulungen ein hochwertiges Wachstum im Gesundheitswesen zu fördern. Die CMEF 2025 wird eine Fläche von fast 200.000 m² umfassen und rund 4.000 Unternehmen und 120.000 Fachleute anziehen.

GUANGZHOU, China, 1. September 2025 /PRNewswire/ -- Die 92. China International Medical Equipment Fair (CMEF 2025) Autumn Exhibition wird vom 26. bis 29. September im China Import and Export Fair Complex (Canton Fair Complex) in Guangzhou stattfinden. Unter dem Motto „Gesundheit, Innovation, Zusammenarbeit" wird die Messe die globale Gesundheitsbranche zusammenbringen, um neue Möglichkeiten für eine hochwertige Entwicklung zu erkunden.

Die Messe wird 28 Themenbereiche umfassen, die von medizinischer Bildgebung, In-vitro-Diagnostik, chirurgischen Robotern bis hin zu intelligenter Gesundheitsfürsorge reichen und das gesamte Ökosystem von der vorgelagerten Forschung und Entwicklung bis hin zu den Anwendungen für den Endverbraucher abbilden. Zu den Schwerpunktbereichen gehören intelligente technologische Innovationen, Zusammenarbeit in der Lieferkette, internationale Ressourcenintegration, Präzisionsmedizin und Lösungen für eine alternde Bevölkerung.

Unterdessen wird die CMEF 2025 mehr als 60 Konferenzen und Foren in den Bereichen Politik und Industrie ausrichten – von gesundem Lebensstil und öffentlichen Krankenhäusern bis hin zu medizinischer KI, Digitalisierung von Geräten, Bildgebung, IVD, Reha- und Altenpflege, häuslicher Gesundheit, Silberwirtschaft, chronischen Krankheiten, Notfallmaßnahmen, intelligenter Gesundheit, Veterinärmedizin und globalen Vorschriften – mit mehr als 1.000 Experten.

Auf der internationalen Ausstellung der CMEF 2025 werden führende Unternehmen aus über 20 Ländern und Regionen vertreten sein, darunter die USA, Singapur, Malaysia und Deutschland. Diplomaten und führende Vertreter von Industrieverbänden werden praktische Anleitungen zu den Ausfuhrbestimmungen für Medizinprodukte geben – anhand von realen Fällen, um die Einhaltung der Bestimmungen zu verdeutlichen – und maßgeschneiderte Networking- und Werbeveranstaltungen veranstalten, um grenzüberschreitende Partnerschaften und Innovationen zu fördern.