Super E10 im August auf Jahrestiefststand / Spritpreise sinken im Vergleich zum Juli / Diesel aber weiterhin zu teuer (FOTO)

MÃ¼nchen (ots) - Im August waren die Preise fÃ¼r Super E10 und Diesel gÃ¼nstiger

als im Vormonat - das geht aus einer aktuellen Auswertung des ADAC hervor.

Demnach lag der Durchschnittspreis fÃ¼r Super E10 bei 1,661 Euro je Liter und

damit 1,3 Cent niedriger als im Juli. Damit ist der August zumindest fÃ¼r Super

E10 der gÃ¼nstige Tankmonat in diesem Jahr. Anders sieht es bei Diesel aus. Zwar

ist der Durchschnittspreis fÃ¼r einen Liter im Vergleich zum Vormonat immerhin um

3,7 Cent auf 1,580 Euro gesunken, dennoch war der abgelaufene Monat im Schnitt

um Ã¼ber 2 Cent teurer als der Mai, der bislang gÃ¼nstigste Monat des Jahres bei

Dieselkraftstoff.



Grund fÃ¼r die insgesamt geringeren Preise an den ZapfsÃ¤ulen ist die Entwicklung

auf dem RohÃ¶lmarkt. So lagen die Preise fÃ¼r ein Barrel der Sorte Brent im

abgelaufenen Monat durchweg unter der Marke von 70 US-Dollar. Hinzu kommt ein im

Vergleich zum US-Dollar relativ fest notierender Euro.





Teuerster Tag zum Tanken war fÃ¼r beide Sorten der 1. August: Super E10 kostete

durchschnittlich 1,680 Euro je Liter, fÃ¼r Diesel wurde 1,616 Euro je Liter

fÃ¤llig. Am gÃ¼nstigsten waren Super E10 bzw. Diesel zur Monatsmitte, nÃ¤mlich am

19. August, mit 1,650 Euro je Liter fÃ¼r Super E10 und 1,559 Euro je Liter fÃ¼r

Diesel. FÃ¼r Super E10 bedeutete dies zugleich den gÃ¼nstigsten Tanktag 2025,

billiger war der Liter Super E10 zuletzt am 9. Dezember 2024.



Dennoch befindet sich der Dieselpreis weiterhin auf zu hohem Niveau, was sich

nicht zuletzt am geringen Preisabstand zwischen den beiden Kraftstoffsorten

ablesen lÃ¤sst. Zwar ist erfreulich, dass sich die Preisdifferenz wieder erhÃ¶ht

hat. Aktuell betrÃ¤gt sie aber nur knapp Ã¼ber acht Cent, vor einem Jahr lag sie

immerhin bei 12,5 Cent. Aufgrund der unterschiedlichen Besteuerung und Abgaben,

die auf Diesel entfallen, mÃ¼sste der Unterschied rechnerisch allerdings im

Bereich von 20 Cent je Liter liegen.



Wer gÃ¼nstig tanken mÃ¶chte, der sollte laut ADAC die Preise in der Umgebung

vergleichen und immer die gÃ¼nstigste Tankstelle anfahren. Mit der Spritpreis-App

"ADAC Drive", die laufend die aktuellen Kraftstoffpreise an den mehr als 14.000

Tankstellen in Deutschland anzeigt, lassen sich gÃ¼nstige Tankstellen im Umkreis

oder auf der Route einfach finden. Auch die Uhrzeit spielt beim Tanken eine

entscheidende Rolle: Wer abends tankt, kann im Vergleich zu den Morgenstunden in

Summe mehrere Euro sparen - dies zeigen ADAC Auswertungen.



AusfÃ¼hrliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es auch

unter www.adac.de/tanken. (http://adac.de/tanken)



Pressekontakt:



ADAC Kommunikation

T +49 89 76 76 54 95

mailto:aktuell@adac.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/6108223

OTS: ADAC







