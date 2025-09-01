Goldpreis nähert sich Rekordhoch - Silber erstmals seit 2011 über 40 US-Dollar
- Gold und Silber steigen durch Zinssenkungshoffnungen.
- Goldpreis erreicht fast Rekordhoch bei 3.490 USD.
- Silber über 40 USD, profitiert von Industrieanwendungen.
LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngste Rally bei Gold und Silber hat sich am Montag fortgesetzt. Die Preise beider Edelmetalle profitierten insbesondere von der Hoffnung auf sinkende Leitzinsen in den USA. Gold und Silber werfen keine Marktzinsen ab, sodass sie im Falle einer Lockerung der US-Geldpolitik gegenüber festverzinslichen Wertpapieren oder Tagesgeld an Attraktivität gewinnen.
Die Notierung für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) war zu Wochenbeginn zwischenzeitlich bis auf knapp 3.490 US-Dollar gestiegen. Damit hatten nur noch gut 10 Dollar zum Ende April bei rund 3.500 Dollar erreichten Rekordhoch gefehlt. Zuletzt schmolzen die Tagesgewinne etwas auf knapp 3.472 Dollar zusammen. In Euro gerechnet notiert Gold aktuell bei 2.963 Euro. Hier liegt der im April erreichte Höchststand von fast 3.036 Euro ebenfalls in Sichtweite.
Wie sich aus Terminkontrakten am Geldmarkt ablesen lässt, rechnet der Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 90 Prozent damit, dass die US-Notenbank auf ihrer nächsten Sitzung am 17. September die Leitzinsen senken wird. Ein wesentlicher Grund dafür sind die schwach ausgefallenen Arbeitsmarktdaten für den Monat Juli. Sollte sich dieser Trend bei den am Freitag anstehenden Daten für August bestätigen, wäre das ein weiteres Argument für eine Zinssenkung in gut zwei Wochen.
Gold profitiert zudem von seinem Status als relativ sicherer Zufluchtsort in politisch unsicheren Zeiten. So lässt zum einen der unvermindert andauernde, russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Anleger zu dem Edelmetall greifen.
Zum anderen sorgen sich die Anleger auch um die politische Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed, die nicht nur den Arbeitsmarkt, sondern auch die Folgen der Zollpolitik für die Inflation im Blick behalten muss. Präsident Donald Trump gilt als vehementer Verfechter niedrigerer Zinsen und hat zuletzt mit der angestrebten Entlassung der Fed-Gouverneurin Lisa Cook den Druck auf die Notenbank erhöht. Cook wehrt sich aktuell juristisch gegen ihre Entlassung.
Niedrigere Zinsen verbilligen Investitionen sowie Kredite und dürften damit die Wirtschaft ankurbeln. Davon wiederum sollte auch Silber profitieren, das in einem größeren Maße als Gold als Industriemetall gilt. In diesem Umfeld stieg der Preis für Silber zum ersten Mal seit 2011 wieder über 40 Dollar je Unze.
Die Preise für Silber und auch für Gold haben sich in den letzten drei Jahren in etwa verdoppelt. Gerade in den letzten Monaten hat dabei auch eine Rolle gespielt, dass der Dollar mit den Spekulationen auf sinkende US-Zinsen gegenüber anderen wichtigen Währungen an Wert verloren hat. Dadurch wurden die in Dollar notierenden Edelmetalle für Investoren außerhalb des Dollar-Raumes günstiger.
Die Nachfrage nach Gold speist sich aktuell überdies aus dem Bedürfnis der Privatanleger nach einer breiten Streuung der Geldanlage. So werden zunehmend Wertpapiere gekauft, die mit dem Edelmetall hinterlegt sind.
Strategin Charu Chanana Saxo Capital Markets sieht die Preise für Gold und Silber aktuell auch charttechnisch unterstützt. So habe Gold den Widerstand bei 3.450 Dollar überwunden, und Silber habe die runde und damit psychologisch wichtige Marke von 40 Dollar übersprungen. Dies habe Käufer angezogen, die davon ausgehen, dass sich die starken Preisanstiege erst einmal fortsetzten dürften./la/jsl/jha/
Ich zitiere:
"Ich denke, wir werden in den nächsten 14 Tagen neue ATH beim Gold sehen. Frankreich ist quasi zahlungsunfähig und benötigt einen Bailout vom IWF. Das wird natürlich das Vertrauen in das FIAT-Geldsystem schwächen und Kapital (Großkapital) Richtung Gold als sicheren Hafen lenken. Wie lange die BRD ihr Tripple AAA noch halten kann…"
Meine Meinung dazu:
- Kurzfristige Prognosen über 14 Tage sind hochspekulativ. Der Goldpreis reagiert zwar stark auf geopolitische Spannungen und makroökonomische Unsicherheiten, aber ein präzises Zeitfenster für All-Time-Highs ist nicht seriös belegbar.
- Historisch zeigt sich, dass selbst bei Krisenereignissen Gold zwar steigt, der Verlauf aber selten so linear und punktgenau vorhersehbar ist.
- Frankreich ist als Kernland der Eurozone hoch verschuldet, aber von „quasi zahlungsunfähig“ oder einem IWF-Bailout kann seriös nicht die Rede sein. Solche Rettungsprogramme sind typischerweise für Schwellenländer oder Staaten ohne eigene Währungssouveränität außerhalb stabiler Währungsräume. Ein IWF-Bailout für ein G7-Mitglied ist extrem unwahrscheinlich.
- Auch wenn die Verschuldungsquote hoch ist, refinanziert sich Frankreich (ähnlich wie Deutschland) über die Kapitalmärkte und profitiert von der EZB.
- Ein möglicher Verlust des AAA-Ratings Deutschlands wird zwar immer wieder diskutiert, aber Ratings reagieren auf längerfristige Entwicklungen, nicht auf "Neuverschuldung in einem Quartal".
- Die Aussage "wie lange die BRD ihr Triple-A halten kann" ist also spekulativ, aber nicht völlig abwegig – nur eben deutlich langfristiger zu betrachten.
Daher ist mein Einwand mit der Saisonalität valide, weil der Goldpreis typischerweise Sommerflauten kennt. Kurzfristig spricht also eher die historische Saisonalität gegen einen unmittelbaren, explosionsartigen Anstieg.
Grundsätzlich – dies ist historisch belegt – tendiert Gold dazu, im Sommer schwächer zu sein, während im Herbst/Winter Nachfrageimpulse entstehen. Selbstverständlich sind solche Muster kein Naturgesetz, sondern lediglich Wahrscheinlichkeiten. Starke geopolitische Krisen oder geldpolitische Schocks können Saisonalität tatsächlich überlagern.
Das derzeitige Kriegstheater wird dem Goldpreis in zweierlei Hinsicht beflügeln. Zum einen werden die Euros für die Waffen neu "gedruckt" werden =Inflation, zum anderen ist Gold ein sicherer Hafen wenns dann mal wirklich auch im Westen knallen sollte.