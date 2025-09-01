    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group

    RENK Group - Aktie steigt kräftig - 01.09.2025

    Am 01.09.2025 ist die RENK Group Aktie, bisher, um +5,73 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der RENK Group Aktie.

    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    RENK Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.09.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die RENK Group Aktie. Sie steigt um +5,73 % auf 66,05. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von RENK Group in den letzten drei Monaten Verluste von -21,19 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,23 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,28 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von RENK Group +242,44 % gewonnen.

    RENK Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,23 %
    1 Monat -7,28 %
    3 Monate -21,19 %
    1 Jahr +134,52 %

    Informationen zur RENK Group Aktie

    Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,61 Mrd. wert.

    RENK Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    RENK Group

    +6,39 %
    +7,23 %
    -7,28 %
    -21,19 %
    +134,52 %
    +306,48 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73



    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener Wert
