RENK Group - Aktie steigt kräftig - 01.09.2025

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von RENK Group in den letzten drei Monaten Verluste von -21,19 % verkraften.

Einen starken Börsentag erlebt die RENK Group Aktie. Sie steigt um +5,73 % auf 66,05€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,23 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,28 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von RENK Group +242,44 % gewonnen.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,23 % 1 Monat -7,28 % 3 Monate -21,19 % 1 Jahr +134,52 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,61 Mrd. wert.

Der Dax hat sich am Montag nach einem freundlichen Start in den Monat September kaum bewegt. Impulse gab es wenig, denn in den USA findet wegen des Feiertags "Labor Day" kein Handel statt. Für eine positive Grundstimmung sorgte derweil der …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Der Dax ist am Montag freundlich in den Monat September gestartet. Vor allem ein Umsatzsprung durch KI-bezogene Produkte beim chinesischen Handelsriesen Alibaba sorge für eine positive Grundstimmung, hieß es am Markt. Impulse von den US-Börsen …

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.