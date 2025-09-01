Diese unbekannte Bergbau-Aktie explodiert um 423 Prozent!

Zu Jahresbeginn lag der Kurs noch unter einem Dollar, doch Avino Silver & Gold Mines hat eine bemerkenswerte Rallye hingelegt und testet nun erneut neue Höchststände.

Avino Silver & Gold Mines notiert derzeit bei 4,51 US-Dollar, was einem Plus von 423 Prozent im Jahr 2025 entspricht – eine der spektakulärsten Bewegungen auf den Rohstoffmärkten.

Analysten, die das Unternehmen beobachten, heben ihre Prognosen kontinuierlich an. Die meisten Kursziele liegen im Bereich von 4 US-Dollar, einige sogar bei 4,80 US-Dollar.

Laut MarketBeat haben Analysten der in New York ansässigen Investmentbank HC Wainwright ihre Kaufempfehlung (Buy) bestätigt und ein Kursziel von 4,80 US-Dollar für Avino Silver and Gold Mines ausgegeben.

Avino verweist auf das breite Einsatzspektrum von Silber: Solarenergie, Technologie, Münzprägung und Investment, Medizin, Wasseraufbereitung, Luft- und Raumfahrt, Energie und mehr.

"Silber ist eines der wichtigsten Metalle der Welt. Wachsende Anwendungen in Industrie, Technologie, Medizin und anderen Bereichen sowie eine steigende Investmentnachfrage stützen die langfristige Attraktivität von Silber", so das Unternehmen.

Das La-Preciosa-Projekt, das nun genehmigt ist, tritt in die Entwicklungsphase ein – Avino rechnet mit den ersten Produktionsbeiträgen aus dieser Mine im vierten Quartal. Parallel dazu soll das Oxide-Tailings-Projekt in den kommenden Jahren die Produktion zusätzlich steigern. Für 2025 plant das Unternehmen, 700.000 bis 750.000 Tonnen zu verarbeiten und zwischen 2,5 und 2,8 Millionen Unzen Silber-Äquivalent zu liefern.

Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung von Avino 674 Millionen US-Dollar. Am Montag durchbrach der Silberpreis das erste Mal seit 2011 die Marke von 40 US-Dollar.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion